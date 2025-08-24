AEMET confirma que la ola de calor de agosto ha sido la más intensa en España

Domingo, 24 Agosto 2025 18:22

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha resaltado que la ola de calor de agosto ha sido la más intensa en la historia de España, superando incluso a la de julio de 2022.

La anomalía térmica ha alcanzado los 4,6 °C, frente a los 4,5 °C de aquel récord previo.

El episodio se ha prolongado este mes de agosto durante 16 días consecutivos, convirtiéndose en el período más cálido de un 1-20 de agosto desde 1961.

, entre el 8 y el 17 de agosto se ha registrado la decena de días más calurosa desde, al menos, 1950.

La Aemet ha recordado que la persistencia del calor extremo agrava sus efectos, con impacto directo en la salud de la población más vulnerable y un aumento del riesgo de incendios.

De los veinte periodos más cálidos registrados en España, cinco corresponden a esta última ola de calor y quince se han producido desde 2022, lo que refuerza la tendencia de veranos cada vez más extremos.

Aunque desde el 18 de agosto las temperaturas han bajado, la previsión apunta a nuevas oscilaciones en lo que resta de mes.

Con los datos disponibles, todo indica que agosto de este año se situará entre los cuatro más cálidos jamás medidos, junto con los de 2022, 2023 y el histórico 2003.

La Agencia Estatal de Meteorología ha hecho público el avance climático de julio de 2025, un mes que tuvo carácter cálido y húmedo para el conjunto de España.



Julio tuvo un carácter cálido, con una temperatura media en la España peninsular de 23,8 °C, valor que supera en +0,7 °C la temperatura media de un mes de julio promediada con el periodo de referencia 1991-2020.

Se trató del decimo segundo julio más cálido desde el comienzo de los registros en 1961y del décimo del siglo XXI.