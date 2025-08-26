OCU pide mayores deducciones fiscales para ayudar a sufragar el gasto escolar

Martes, 26 Agosto 2025 13:31

La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha pedido mayores deducciones fiscales en todas las Comunidades autónomas para ayudar a sufragar el gasto escolar. En la encuesta que ha realizado, el coste medio estimado de la vuelta al cole es de 2.390 euros.

OCU ha realizado una encuesta sobre gasto escolar a 687 padres y madres con 976 hijos de entre 3 y 18 años.

La encuesta apunta un coste medio estimado de 2.390 euros para este curso 2025/2026, ponderado de modo que se ajuste a la distribución real de los estudiantes según el tipo de centro: 67% en públicos, 24% en concertados y 9% en privados.

El gasto anual varía dependiendo del ciclo educativo, la región donde se resida, pero sobre todo según el tipo de centro donde se matricule al alumno.

Así, quienes acudan a uno público afrontarán un coste anual medio de 1.221 euros, por los 3.444 euros de quienes vayan a un centro concertado y los 8.283 euros de quienes elijan uno privado.

Es decir, la diferencia entre llevar a un hijo a un centro público y uno concertado es de 2.223 euros al año; y de 7.062 euros al año si se opta por un centro privado en lugar de a uno público.

El gasto total previsto por hijo se incrementa este curso un 2% en los centros públicos, un 1% en los concertados y un 4% en los privados; aunque no hay alguna partida que destaque significativamente por sus subidas o bajadas.

La matrícula y las cuotas siguen siendo los conceptos que más pesan en la factura escolar (salvo en educación pública, donde solo existen para la Formación Profesional): suponen el 42% del coste anual de un centro concertado (1.448 euros de media) y el 71% de un centro privado (5.898 euros de media).

Tras ellos, la principal carga económica para las familias es el comedor: 107 euros al mes en centros públicos, 139 en concertados y 162 en privados. Y le siguen las actividades extraescolares, con costes también distintos según el tipo de centro: 56 euros al mes en colegios e institutos públicos, 78 en concertados y 100 en privados.

Estos gastos son más habituales en los ciclos de Infantil y Primaria

Libros de texto

Otro gasto significativo es el que se refiere a los libros de texto, que también varía según el tipo de centro: 157 euros al año en los centros públicos, 253 euros en los concertados y 315 euros en los privados; que aumenta progresivamente según se avanza de curso.

Aunque OCU ha recordado que todas las Comunidades mantienen programas de acceso a libros de texto gratuitos.

El uniforme de clase y deportivo es otro gasto a tener en cuenta y resulta especialmente habitual en la mayoría de los centros concertados y la mitad de los privados; un importe que viene a sumar otros 181 euros al año.

El resto de los gastos corresponden a las excursiones (viajes, visitas culturales), 176 euros a lo largo del año, de media; al material escolar (rotuladores, reglas, cuadernos…), 92 euros de media; y a las cuotas del AMPA, 41 euros.

Uno de cada cinco menores dispone además de una tableta o un ordenador para uso escolar, en cuyo caso hay que sumar otros 297 euros al año.

Un último factor que influye de manera decisiva en el gasto educativo es la región donde se resida.

Un año más, las familias de Madrid son las que más gastan en educación: alrededor de 3.188 euros al año por hijo, entre otros factores porque en esta región los centros privados están más presentes.

Tras ella, Cataluña (2.980 €/año) y la Comunidad Valenciana (2.134 €/año).

La encuesta de OCU también aporta datos representativos sobre el gasto escolar medio en otras tres comunidades autónomas, como son Castilla y León (1.876 €/año), Andalucía (1.823 €/año) y Galicia (1.718 €/año).

La vuelta al cole supone sin duda un importante desembolso para muchas familias en nuestro país, incluso llevando a sus hijos a un centro público.

Con el fin de ayudarlas a afrontarlo OCU ha pedido la introducción de deducciones fiscales por hijo en Castilla y León, Cataluña y Galicia; y en el resto, un aumento progresivo de su importe hasta alcanzar al menos un 15 por ciento del gasto escolar total del menor a lo largo de su ciclo educativo.

Además, estas ayudas contribuirían a aumentar la tasa de natalidad en España, una de las más bajas del mundo, un problema económico de primer orden por cuanto reduce la futura fuerza laboral y sobrecarga el sistema de pensiones, al tiempo que termina reduciendo la propia recaudación fiscal.