TRIBUNA / Sr. Presidente: ¡Dimita!

Viernes, 12 Abril 2024 14:17

Amalio de Marichalar repasa en este artículo de opinión los hechos acaecidos esta semana que, a su juicio, harían enrojecer de vergüenza a cualquier democracia occidental y haría dimitir, sin titubear, a su presidente, mientras Pedro Sánchez repite que está dispuesto a agotar la legislatura.

TRIBUNA / Sr. Presidente: ¡Dimita!

Solo en esta semana. El Gobierno a través de la fiscalía ordena retirar y eliminar las referencias a Otegui, socio del Gobierno, en la investigación de un asesinato de Eta, vinculando a este con indicios, según la Guardia Civil.

Bildu celebra un mitin a 200 metros de donde Eta asesino al escritor y periodista Jose luis López de la Calle y “ manda un abrazo a los presos”.

El presidente del Gobierno adjudicó 339.584 euros de fondos de la UE a la empresa recomendada por su mujer siete días antes de estallar el caso de la trama Koldo según voz populi.

La mujer del presidente del Gobierno usó 65.500 euros pubicos de la Universidad Complutense para una web con la que capta clientes para su empresa. La mujer del presidente del Gobierno firmó una carta para ayudar a una UTE que se presentó a una licitación en el ministerio de Economía. Las Consultoras recomendadas por la mujer del presidente del Gobierno, han recibido 15,6 millones de seis ministerios desde que firmó la carta de apoyo. Industria dio una ayuda de 10 millones a una de las empresas avaladas por la mujer del presidente del Gobierno, según The Objective.

En semanas anteriores más escándalos, donde aparece la mujer del presidente del Gobierno, todos reflejados por la prensa, en el asunto Air Europa, citas en hoteles, personas comunes involucradas con maletas muy sospechosas de un régimen condenado por NU, y saltándose la prohibición de entrar en Europa, etc… y todo recogido en la prensa sin desmentido de nada.

Los fiscales elaboran un informe contra la amnistía rebelándose contra el Fiscal General del Estado. El miércoles en el Congreso nuevo ataque a los jueces nombrándoles personalmente, por parte de la portavoz de Junts.

Cinco independentistas imputados por terrorismo, fugados después de que el juez Garcia Castellon, esté ultimando su citación y el presidente de la Generalidad dice que la represión continúa y es la inquisición.

El presidente de la Generalidad aparece en el Senado amenazando al Gobierno y aplicando de nuevo medidas anticonstitucionales en su discurso, diciendo lo inevitable del referéndum, dado que se ha dado todo lo anterior, y también la financiación especial, diciendo que jamás van a olvidar la violencia judicial y los años de cárcel y de exilio sufridos por los nuestros, de nuevo en plan golpista.

La televisión pública fuerza un fichaje retorciendo el procedimiento y con obsesiva y millonaria voluntad de hacer sombra a otro programa de una televisión privada.

La amnistía sigue su tramitación, para consolidar la compra corrupta diaria, en el extranjero, con mediador, a un prófugo y a golpistas, de siete votos, para poder gobernar, a pesar de los demoledores informes del Senado y del CGPJ y de la Declaración de Barcelona de 5.500 jueces, fiscales, otros juristas y asociaciones, y a pesar de que el propio presidente del Gobierno la declarara inconstitucional antes de las elecciones.

Pues bien, sinceramente no se como continuar.

Veamos, aunque no existen palabras para calificar esta situación, por mucho que existan las adecuadas, pero ya hoy inservibles por ser las que merece alguien absolutamente fuera de sí y que ha traspasado toda racionalidad, pero que aún asi, aqui ya eso queda corto, lo intentare.

Esta situación es sencillamente de no poder creer. En una depreciación y dislocación tal de los elementos más imprescindibles de lo que significa la democracia, pero también de la mínima vergüenza cívica, que como digo es ya incalificable.

La perversión sin sonrojo y la locura, pero bien mentada, es tal, que no hay precedente alguno en democracia occidental.

Ahora bien, aprovechar encima esta obscenidad que estamos viviendo, para vejar una y otra vez a las víctimas del terrorismo, a sus familias y a todos los españoles de bien, de cualquier idea, que siempre estaremos apoyándoles, y a los que debemos la democracia, a cambio de votos ensangrentados, no cabe en ninguna mente humana mínimamente formada, sensible y decente.

Aprovechar un pacto corrupto para comprar indignamente un sillón a un fugitivo, en el extranjero, y con mediadores bregados en guerrillas, es de una conciencia furtiva, vileza y traición sin precedentes… Atacar a los jueces en el Congreso y avalar dicho ataque con el silencio es un atentado al corazón de la división de poderes y por tanto al estado de derecho y a la democracia de Europa.

Admitir con responsabilidad directa y también en varios de sus ministros una corrupción lacerante, sin una sola explicación, y sin desmentir nada, simplemente es irrespirable un segundo más.

Desde la sociedad civil exigimos la dimisión inmediata…. sobran las razones. Llevamos 161 días seguidos manifestándonos en Ferraz, - ejemplo único en toda Europa en la defensa de los más profundos valores democráticos-también en Burgos y Sevilla, los españoles de a pie, de cualquier ideología, contra una ley de amnistía concebida delictivamente, y que destruye la igualdad de todos, la convivencia y la democracia, defendiendo todos los días la independencia judicial, y por tanto defendiendo la división de poderes, el Estado de derecho y la democracia en Europa, que inconcebiblemente está demoliendo este gobierno. La sociedad civil no admite más ignominia y más desprecio a todos los españoles, más engaño y mala fe, incluso a quienes siendo votantes ha mentido, espuriamente, utilizando corruptamente cualquier medio. No van a hacernos zombis, como me dice una buena amiga, por mucho que sea su perversa estrategia de hipnosis. ¡Nunca!

Por cierto, a la oposición, exigimos también, ni una sola broma con cualquier pacto en el CGPJ. Todo pacto hoy, con este Gobierno despreciable, e indigno, sería una hipoteca traidora. Lo siento, pero lo digo muy claro. Por encima de cualquier ideología, la que sea, está España. No se da ninguna condición, absolutamente ninguna, y no existe la mínima decencia diaria para admitir siquiera sentarse más. Es muy fácil de explicar, y de que lo entienda perfectamente, agradeciéndole sus buenas intenciones, el Sr. Reynders. Tiene que conocer de una vez el y todas las instrucciones europeas, sin disfraces, el atentado directo a la democracia en España. Es estas circunstancias, el cúmulo de hechos, imposibles de franquear, y solo por lo de esta semana, se entiende hasta en párvulos.

Fdo: Amalio de Marichalar. Conde de Ripalda