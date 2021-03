TRIBUNA/ ¿Qué es democracia? (2)

Amalio de Marichalar compara en este artículo de opinión lo que vivimos todos los días preguntándose primero lo que es la democracia en los diversos ámbitos de la vida diaria y en cualquier país de nuestro entorno democrático europeo, para después contraponer la realidad no democrática que vivimos, y lo que es más grave, auspiciada por el propio Gobierno.

La democracia claro que es un tesoro. Veamos: ¿democracia es cumplir la ley y todos somos iguales y estamos obligados a ello, o democracia es saltársela según quien, como los encarcelados sediciosos, pudiendo salir para elecciones, o los presos terroristas con delitos de sangre acercados, esperando poder tener el gobierno vasco la competencia para ir liberándolos, al igual que ocurre en Cataluña ? Democracia es cumplir la ley, que es igual para todos, y que el gobierno lo favorezca y proteja. Democracia no es que el Gobierno promueva, como promueve, y ampare, como ampara el incumplimiento de la ley, buscando subterfugios y trucos legales para favorecer a quienes están fuera de la ley y reiteradamente con altanería repiten querer incumplirla

¿Democracia es que un presunto delincuente común por haber robado o cometido cualquier otro delito y huye al extranjero, lo persiga la Interpol y si está en Europa y se le detiene se activa la euro orden con firmeza, e inmediatamente vuelve a España para ser juzgado, con todos los procedimientos del Estado alineados, como es lógico y sin ambages o medias tintas, para que eso sea así?. Claro, eso es democracia, el cumplimiento estricto y firme del Estado de derecho. Todos estamos sometidos a esa eventualidad si delinquimos, sin que nadie pudiera perdonarnos, y menos aplicarnos cualquiera que pasara por allí eximentes de amiguísimo ninguno. Imposible, inconcebible. Solo preparados para atenerse a las consecuencias por delinquir y esperando todo el peso de la ley.

¿Democracia es que un presunto delincuente que además ataca al Estado, desde el estado, en máximas funciones delegadas por la Constitución en ese territorio, por tanto tener muchísima más responsabilidad que un ciudadano de a pie huya y el gobierno actúe de brazos caídos y además pactando con sus colegas que han dado el golpe y desde el gobierno declarando " dialogo" - dialogo esperpentico con quien el diálogo significa independencia - y con parte del mismo Gobierno hablando, proponiendo, y pactando, es decir el mismísimo Gobierno siendo cómplice de la voluntad de fórmulas de independencia y de no admitir que existan presos por incumplir la ley, y todo ello siendo contemplado por el parlamento europeo y la justicia europea con estupefacción?. ¿Hace falta más perversion lunática? Evidentemente, todo eso no es democracia, es una traicion a la democracia desde el propio gobierno, no poniendo todos los medios " políticos" y de cualquier orden, todos los días, para detener a un presunto delincuente, por sedición y malversación, y además mirar para otro lado, o también hacer declaraciones desde el mismísimo Gobierno que dejan en entredicho a la justicia española, a nuestra diplomacia y a la calidad democrática española ante otras instancias europeas que han de ayudar a que se cumpla la ley. La antidemocracia más absoluta. En Europa anonadados, y enormemente preocupados, además de sorprendidos en su buena fe.

¿Democracia es creer, actuando en consecuencia, en la independencia de la justicia y en la división de poderes? Evidentemente eso es esencial en la democracia y columna básica del Estado de derecho .

¿Democracia es querer rebajar el imperio de la ley, y su fortaleza, en detrimento de la "política" como nos quería hacer ver el presidente del Gobierno, e instar a un pacto para la renovación del CGPJ, queriendo forzar una votación no contemplada en la Constitución y menos dejando que sean los propios jueces, como debe ser, que se elijan entre ellos y Europa tener que llamar la atención a España por dos veces?. No es democracia, evidentemente querer controlar la justicia, es la antidemocracia más absoluta y la falta de los mínimos escrúpulos democráticos por quien está obligado a protegerla desde el gobierno todos los días.

¿Democracia es cumplir los acuerdos con el resto de socios europeos? Evidentemente, democracia es cumplir escrupulosamente con nuestros socios los acuerdos.

Siendo eso, evidentemente así, ¿democracia es permitir que un avión de Venezuela con una pasajera repudiada en Europa, por atacar los derechos humanos, aterrice en Barajas cuando está prohibido por Europa que aterrice en espacio europeo, y España permitirlo, y cuando además ha sido calificada Venezuela como un estado que ampara crímenes de lesa humanidad, por Naciones Unidas? . Lógicamente democracia no es eso en absoluto. Es un incumplimiento flagrante de las normas y acuerdos democráticos que Europa protege y respeta .

¿Democracia es cumplir transparentemente las exigencias y normas de Europa para recibir los fondos de rescate? Claro que si, eso es algo que va de suyo entre socios y en democracia.

Pues si eso es así, ¿democracia es ocultar los informes del Consejo de Estado que declara la grave preocupación ante la eliminación de mecanismos de control en contratación administrativa, convenios o subvenciones? Evidentemente eso no es democracia, y además es engaño doloso a los socios europeos.

¿Democracia es compartir toda la información con todos los españoles ante una pandemia trágica desde el minuto cero para evitar al máximo contagios y de forma responsable evitar dolorosisimas muertes muy previsibles, y además de ello suspender actos masivos programados ante la conocida y reiterada información, aunque no fuera más que por una mínima y responsable prevención, si bien la suspensión deber ser sin duda alguna, por evidente conocimiento de la máxima gravedad? Evidentemente democracia es todo eso, como no podría ser de otra manera, pues la esencia democrática significa velar por el bien de todas las personas.

¿Democracia es conocer toda la información previa sobre una pandemia y datos infalibles sobre la misma, y no decir nada a los españoles, sobre ello, y además conscientemente convocar manifestaciones y permitir otras reuniones masivas, para pocos días después declarar el estado de alarma? Evidentemente democracia es todo lo contrario, y un comportamiento así es lo mas antidemocratico, vil, inmoral y criminal que se pueda pensar, y ni siquiera imaginar.

¿Democracia es proteger en España constantemente a las victimas del terrorismo y dignificar su memoria, hacer permanentemente justicia y defender siempre la verdad? Evidentisimamente eso debe ser así en democracia, es una columna vertebral de la libertad y la democracia y además con todo lo que España acumula de sufrimiento trágico sin estar aún resueltos muchísimos asesinatos y también el sufrimiento dolorosisimo de muchas naciones del resto de Europa.

¿Democracia es pactar en España apoyo de gobierno nacional y también regional con los herederos del terrorismo, y al frente uno de los autores y todos los viernes acercar convictos, mientras el presidente del Gobierno no mira el día anterior a la cara en un acto con una apisonadora a la presidenta de una asociación importantísima de victimas del terrorismo, y en cambio da el pésame en el Senado por un terrorista que voluntariamente se ha querido suicidar?. Esta ignominia es diametralmente lo contrario a la democracia, a sus valores, a lo que protege, y a los fundamentos éticos y morales más elementales donde la democracia ha de sustentarse, y todo ello, además, paradigma de lo que una democracia europea jamas podría hacer por contravenir su mandato nuclear cimentado precisamente en esos firmes principios.

¿Democracia es respetar y cumplir la Constitución, y respetar y dignificar el eje central y piedra angular de la misma que es SM el Rey, y Jefe del Estado, siendo España una monarquia parlamentaria? ¿Democracia en Europa es así mismo respetar y cumplir las constituciones y las formas de Estado sean monarquias o republicas, como Gran Bretaña, Portugal, Francia, Holanda, Italia , Suecia , Alemania, etc... respetando y dignificando a sus Reyes, o Presidentes de Republica, que son su piedra angular y son sus Jefes de Estado?. Si con mayúsculas. Democracia es todo ello, sea en España, Gran Bretaña, Portugal, Francia, Holanda, Italia, Suecia, Alemania, etc...

¿Democracia es insultar, vilipendiar, atacar, amenazar, despreciar, a SM el Rey que es el Jefe del Estado, y así mismo todo ello acompañado de maniobras, manipulaciones, subversiones, estrategias, y todo tipo de acciones, en especial mediáticas, en contra de la monarquia parlamentaria, es decir en contra de la Constitución, y también en contra de ella despreciando la división de poderes, la justicia, la libertad de educación, de pensamiento y expresión, prensa, unidad de la nación....y sorprendentemente todo ello propiciado y auspiciado por el vicepresidente del gobierno y por tanto por el propio gobierno y su Presidente ?

Evidentemente no es democracia, es un golpe premeditado a la democracia, es su antítesis y su demolición. Es de tal gravedad todo ello, que evidentemente conculca, atenta y destruye los principios, los valores, los fundamentos jurídicos, el núcleo, la base, el principio y el fin de la propia democracia. Inimaginable en una democracia, inimaginable en Europa e inimaginable en la convicción democrática de cualquier persona que crea, proteja, defienda, trabaje, y enaltezca todos los días la esencia, el fundamento, la dignidad y la forma de una democracia.

Fdo: Amalio de Marichalar. Conde de Ripalda