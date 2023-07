TRIBUNA / Once niños

Martes, 25 Julio 2023 07:08

Ángel Coronado reflexiona en este artículo de opinión sobre los valores de una sociedad que convive con tragedias como la muerte de once niños cada semana en el Mediterráneo Central.

Que Sociedad es esta (pertenecemos a ella, ¿o no?), en la que una noticia como la que se nos ofrece en este artículo, (El Mirón de Soria, 22/07/2023 bajo el título de “Once niños mueren cada semana en Mediterráneo Central”), con dos papeletas en la mano (que nos pertenecen, una blanca de color y otra de color sonrosado, ¿o no?), nos disponemos a votar, (¿o no?), ¿para qué?

Toda moralina sobra. Pertenecemos a ella (¿o no?), nos preguntamos.

Pertenecemos a esa sociedad y nos preguntamos (sin renunciar a ella), y votamos (sin renunciar a votar) y decimos que toda moralina sobra y no encontramos forma de decir que esos once niños, como todos los niños del mundo disfrutando de los derechos humanos, disfrutan también de los derechos humanos que, fuera moralinas, les hemos dado entre todos los que pertenecemos a esta sociedad (¿o no?), que justo el día anterior de haber tenido esas dos papeletitas en la mano, hemos votado porque pertenecemos a esa sociedad, que a esos once niños cada semana, (que nada de acabar con esta pesadilla esta semana sino que a la siguiente semana igual) les quitamos esos derechos humanos, (¿o no?), entre todos nosotros.

Y no sabiendo tampoco por dónde empezar ni acabar con esto de ir poniendo paréntesis a cada paso para intentar reproducir este lío de sociedad de una forma comprensible sin tener que ahogar a nadie, ni niño ni viejo ni en el mar ni en charco alguno ni en ningún pantano tampoco, y después de haberlo intentado, acabo pero no sin recordar que digo lo mismo que acabo de decir cambiando lo del Mediterráneo Central por lo de Ucrania Desgraciada, Franja de Gaza Bombardeada, Yemen Tiroteado, Sudán del Sur Masacrado y todas esas otras cosas, y no sabiendo tampoco decir que con todo esto que decimos tampoco queremos auto- blanquearnos,(que tampoco queremos dejar de pertenecer a este club de los humanos al cual pertenecemos), confieso que sentimos perplejidad cada vez que, previo ahogamiento de once niños inocentes en aguas del Mediterráneo Central, nos vemos, (de habernos mirado al espejo), con dos papeletitas en la mano, una blanca de color y otra de color sonrosado (y que no nos falten nunca que once niñitos, Ucrania o El Sudán… las necesite).

Fdo: Ángel Coronado