TRIBUNA / Atentado al corazón de la democracia

Sábado, 16 Marzo 2024 08:09

Amalio de Marichalar realiza un resumen en este artículo de opinión sobre la ignominia vivida esta semana y del ataque del Gobierno al corazón de la democracia española y con ella al de Europa, con la con la aprobación de la ley de amnistía.

TRIBUNA / Atentado al corazón de la democracia

Lo de la semana es para enmarcar y en Europa es ya para sentenciar. Para sentenciar la actitud, las formas, la compostura, la acción, y la dinámica de quien no merece ser presidente de Gobierno por su voluntaria y permanente amistad con la indecencia y la impostura .

Un presidente de Gobierno que encabeza según constantes imformaciones al menos un conocimiento de la más grande red de corrupción jamás imaginada no solo en España sino en Europa. Y que según parece es conocedor desde hace varios años de tramas muy oscuras además de corruptas, destituyendo preventivamente a personajes de toda confianza…. a saber las ramificaciones y consecuencias .

Un presidente de Gobierno que se rodea voluntariamente de condenados por terrorismo, de golpistas a los que indulta, de malversadores, malhechores y prófugos de la justicia, y que se rodea de todos ellos para poder tener los números necesarios de gobierno.

Un presidente de Gobierno que negocia su presidencia con un fugitivo en el extranjero, después también en otro país extranjero conocido por su neutralidad y con un mediador experto en guerrillas.

Un presidente de Gobierno que pacta con ese delincuente una amnistía y después otra, pues no era suficientemente la primera al quedar flecos que el malhechor no quería que quedaran. Terrorismo, alta traición, malversación y corrupción… todo se exige incorporar…., y como no, se incorpora en el último minuto.

Un presidente de Gobierno que voluntariamente se deja chantajear y que el mismo promueve y acepta como fórmula de acuerdo el chantaje y las malas artes de cualquier naturaleza.

Un presidente de Gobierno que sabedor de la inconstitucionalidad de la ley que ha aprobado ayer, la aprueba en engaño masivo a su electorado y en prevaricación de libro, confraternizando con mentes y actores de corte criminal .

Un presidente de Gobierno que reconoce públicamente que hay que hacer de la necesidad virtud, no dejar que gobierne la derecha, plantar un muro y comprar votos a partidos de listas terroristas y ensangrentadas y otros siete definitivos a un perseguido de la justicia, en la actitud más corrupta y delictiva que jamás ha conocido España, así como el conjunto de Europa .

Alguien así no merece un segundo su cargo y tiene que dar muchas cuentas por tanta ignominia e indecencia.

Alguien así tiene que someterse a la sentencia clamorosa del pueblo español, que independientemente de ideologías, lleva año y medio en la calle gritando unánime por su destitución. De ello 134 días ininterrumpidos en Ferraz, ejemplo único y pionero en Europa en defensa del Estado de Derecho y de la democracia.

Esta semana estuvimos delante del Congreso personas de a pie que acudimos todos los días a Ferraz, para protestar ante el atentado al corazón de la democracia que supone la ley de la amnistía. La policía nos acosó y humilló como a criminales, impidiéndonos estar y pasear libremente por la acera en frente del Congreso, como hacían otros viandantes, por llevar una bandera y denunciar individualmente la ignominia y la consumación de la traición, o unirnos diez personas enseñando cuatro o cinco banderas para lo mismo.

Toda suerte de forzamiento y amenaza injustificable para no poder ejercer como ciudadanos libres e individualmente, o bien unidos a otros ocho o diez, se produjo en una escena difícil de describir.

Jamas una democracia acorralaba y ensuciaba la libertad de quienes clamábamos por defender la dignidad, la verdad, el estado de derecho y la democracia, en frente del templo de la soberanía, e impidiendo su policia política con acoso, intimidación y amenaza, bajo órdenes expresas, la libre expresión de ciudadanos libres e iguales. Me despedí, de esta situación, gritando un viva siempre la policía.

Europa entera ha de conocer la traición del presidente del Gobierno a España, y este atentado al corazón de la democracia.

Fdo: Amalio de Marichalar. Conde de Ripalda