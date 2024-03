Feijóo asegura que el Gobierno está "en agonía"

Viernes, 15 Marzo 2024 17:27

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha asegurado este viernes en Ávila que el Gobierno de España está "en agonía" y ha dado por perdida esta legislatura para los intereses de los ciudadanos y que culminará cuando el dirigente de Junts, Carles Puigdemont, consiga las "prebendas que quiere y busca".

En la clausura de la reunión Interprovincial del PP, desarrollada en Ávila desde ayer con la asistencia de unos 400 representantes de diputaciones, cabildos y consells, entre ellos representantes de Soria, Feijóo ha pedido al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que haga las "maletas y abandone sus responsabilidades que no ejerce".

Frente a este "gobierno a rastras", el dirigente del PP ha defendido que el país "sigue en pie" pese a que existe una "situación de urgencia nacional y democrática", con un PSOE que "ha sobrepasado ya todos los límites políticos, éticos y legales de la decencia y la dignidad".

En palabras de Feijóo, Sánchez ya únicamente lucha por "estar un día más" como presidente, sin que le dejen, pueda ni quiera ser "otra cosa que sí mismo", lo que queda en evidencia en su opinión al aprobar la Ley de Amnistía, la "más indigna de 45 años de democracia" pero no la de presupuestos para 2024, como consecuencia del adelanto electoral en Cataluña

Este Gobierno ya no tiene arreglo, ha nacido averiado. La avería cada día es mayor y es imposible arreglar lo que no funciona", ha proclamado Feijóo, para añadir que su "degeneración", su "decadencia" y su "caída" no será la de España.

Feijóo ha recalcado que es el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont el que "decide día a día cómo va la legislatura y será quien la cierre cuando no obtenga las prebendas que quiere y las prebendas que busca".

"La legislatura está perdida para los intereses de los españoles", ha manifestado, para añadir que el Gobierno de Pedro Sánchez "no sirve a su pueblo" sino "a sus socios" y está "simplemente para estar", no para "gobernar".

Feijóo ha indicado que en estos meses de legislatura han comprobado los "engaños, uno tras otro" del Ejecutivo, las "exigencias" de los independentistas y "casos de corrupción en su entorno más cercano".

A su entender, Sánchez "carga a sus espaldas demasiadas maletas que le impiden ser útil a su país".

"Que abra esas maletas, que muestre lo que hay y además que haga sus propias maletas y abandone las responsabilidades que no ejerce", ha solicitado el presidente del PP, que ha denunciado que en vez de pedir "disculpas" y dar "explicaciones", "todo lo despacha con mentiras, con insultos y con el ventilador".

Tras asegurar que están ante una situación de "urgencia nacional" porque el PSOE ha "sobrepasado ya todos los límites políticos", el jefe de la oposición ha indicado que España "necesita pues un paso adelante" de todos los que aún creen en España, "es decir la inmensa mayoría de los españoles".

Feijóo ha apelado este viernes a los cargos de su partido para "seguir defendiendo los principios sólidos del servicio público" y "la decencia en la gestión política", tras lo que ha avisado de que "aquel que meta la mano en la caja" en el PP, saldrá del partido.



"Lo expulsaremos de nuestro partido y nos avergonzaremos de él", ha añadido Feijóo en Ávila-