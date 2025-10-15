Feijóo a Sánchez: "España en un país caro para trabajador y barato para sinvergüenza"

Miércoles, 15 Octubre 2025 16:48

El presidente del Partido Popular, Alberto Nuñez Feijóo, ha acusado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez de haber convertido España en “un país caro para el trabajador y barato para el sinvergüenza”.

Lo ha hecho en el Congreso de los Diputados en la sesión de control Al Gobierno, donde ha defendido que “en la España que yo propongo, trabajar merecerá la pena y pondremos fin al saqueo”

“Con usted han prosperado Ábalos, Santos Cerdán, Koldo, su familia… y hay más, eso sí: todos a su sombra”, ha asegurado Feijóo, lamentando que “mientras en su círculo hacen caja, los españoles hacen cuentas”

El líder del PP ha señalado que las familias que sufren para llenar la cesta de la compra ven cómo en el PSOE y en su Ministerio de Transportes corren los billetes como en un prostíbulo.

“Y su reacción no es disculparse, sino otra subida de impuestos a tres millones de españoles”, ha denunciado.

En este sentido ha detallado que el Gobierno quiere aumentar la cuota de autónomos “hasta un 35 por ciento”, por lo que “los autónomos pagarán más en cotizaciones: 6.000 millones de euros”, lo que afectará directamente a quienes más esfuerzo hacen.

“Usted ha convertido España en un país caro para el trabajador y barato para el sinvergüenza”, ha apuntado, antes de recriminarle a Sánchez que “no dirige un país, lo exprime. Exprime a los que cumplen y protege a los que roban”, dando cuenta de una “España está cansada de pagar su corrupción, su malversación, su incompetencia y los privilegios de su gente”

Feijóo ha asegurado que “la gente siente que ya no trabaja para vivir, sino para mantenerles a ustedes. En España tiene que merecer la pena trabajar, y con usted merece más la pena ser un jeta”, ha lamentado.

“Trabajar no puede consistir en que el Gobierno te cruja a impuestos. Trabajar tiene que poder servir para tener una vivienda y un proyecto vital”, ha reclamado.

“Trabajar debería dar esperanza, y con usted da rabia: rabia de ver que la decencia no cotiza, rabia de comprobar cómo el mérito no sirve, rabia de sentir que se castiga al honrado y se aplaude al indecente”, ha concluido.

Réplica socialista

El presidente del Gobierno ha respondido que si hay algo indecente en este país son los silencios de Feijóo.

“Hemos visto a la señora Ayuso decir, ante un derecho que se garantiza a las mujeres, que se vayan a abortar fuera de la Comunidad de Madrid, ¿y usted qué ha dicho? Absolutamente nada. Hemos escuchado al presidente de la Junta de Andalucía decir que los médicos no han informado sobre los cribados a las mujeres que los tenían para no alarmarlas y crearles ansiedad. ¿Y usted qué ha dicho? Nada. El jefe de gabinete de Ayuso reconoce que ha mentido en sala judicial. Su partido dice que mentir no es delito. ¿Y usted qué dice? Nada”, ha señalado.

Sánchez ha asegurado que la aportación del líder de la oposición a la política española es el vacío, como se puede apreciar en cada una de sus intervenciones en el Congreso de los diputados, mientras enfrente hay un Gobierno que es “uno de los gobiernos más decentes, estables y eficaces de Europa”.

De hecho, según ha recordado, ayer mismo el FMI elevó las previsiones de crecimiento económico al 2,9 por ciento en el año 2025 y al 2 por ciento en el año 2026.

“Lo que se traduce en que España va a crecer este año 2,5 veces más que la zona euro y dos veces más en el año 2026. Y, por si fuera poco, hace tres semanas las principales agencias de calificación internacionales nos elevaron a nivel A, como consecuencia de la garantía de las cuentas públicas, la calificación de la deuda pública española”, ha resaltado.

Para Sánches, ésta es la realidad y, lo demás, “son bulos, son mentiras e insidias”, antes de lanzar a Feijóo un mensaje: “Deje de hablar de la Caja B que, si ha existido, ha sido en su partido. Mientras tanto, este gobierno seguirá haciendo de España una economía con triple A”.