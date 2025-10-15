El 047: número gratuito de atención telefónica al ciudadano sobre vivienda

Miércoles, 15 Octubre 2025 16:20

La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, ha anunciado en su comparecencia ante el Pleno del Congreso la puesta en marcha del número de teléfono 047 de atención al ciudadano en materia de vivienda.

“El dato público al servicio del interés general y no más datos particulares al servicio de unos pocos”, ha subrayado Rodríguez en torno al nuevo número de atención ciudadana.

“Será un canal unificado, accesible, gratuito y de consulta sobre programas de ayuda, acceso a la vivienda, rehabilitación, alquiler o cualquier otra duda en el ámbito de la vivienda”, ha detallado.

Rodríguez ha anunciado diferentes aportaciones que el Ministerio ha incluido en el Plan Estatal de Vivienda, entre las que se encuentra la creación de un “sistema de gobernanza y auditoría” del Plan por parte del Consejo Asesor de Vivienda.

La ministra ha avanzado que esta semana se va a firmar un protocolo con la Generalitat de Catalunya que permita ceder el usufructo de la gestión de las viviendas de la empresa estatal, que asciende a 13.000 hogares y 300 suelos en el territorio.

La titular de Vivienda y Agenda Urbana ha hecho un balance de gestión, destacando los datos que certifican el impulso a la construcción de vivienda protegida gracias a las políticas del Ejecutivo; y los que avalan la efectividad de la Ley de Vivienda.

Rodríguez ha solicitado a los parlamentarios que aceleren la tramitación de las proposiciones de Ley para la regulación del alquiler de temporada; medidas sobre fiscalidad para impulsar el alquiler asequible y combatir la especulación; y para perseguir la publicidad de pisos turísticos ilegales.