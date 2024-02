España Vaciada transmite apoyo a movilizaciones del sector primario

Sábado, 24 Febrero 2024 09:03

La Federación de partidos de la España Vaciada ha transmitido su apoyo a las concentraciones y demandas de los agricultores y ganaderos en este momento, y que no han querido pronunciarse durante estas semanas de movilizaciones porque han querido “ respetar la no politización de estas reivindicaciones”.

En este sentido ha recordado que “desde hace años hay una serie de problemas y barreras que dificultan el desarrollo de la agricultura y la ganadería familiar en condiciones óptimas y viables, y desde la política no se actúa para apor tar soluciones”.

Ha denunciado que “las dificultades y falta de rentabilidad en la agricultura y ganadería familiar están provocadas por la falta de políticas y medidas para proteger al sector primario”, y ha destacado que no solo es un problema para el medio rural, también es para las ciudades porque atenta contra la soberanía alimentaria de los ciudadanos y la calidad de los alimentos

Ha reclamado que todas estas dificultades “han de ser abordadas en su conjunto con el fin de facilitar la viabilidad y el relevo generacional de los agricultores y ganaderos”, ha recordado que para solucionar muchos de estos problemas plantearon soluciones hace años, en el Modelo de Desarrollo que presentaron las plataformas y colectivos de la Revuelta de la España Vaciada en el Congreso de los Diputados el 26 de mayo de 2021. I

Ha incidido en que si desde ese momento el Gobierno hubiese afrontado estas medidas se hubie se avanzado para la viabilidad del sector

primario en la agricultura y ganadería familiar.

Medidas propuestas en el Congreso de los Diputados en 2021

Planteaban dotar de estrategias de simplificación y agilización de los trámites relacionados con las ayudas directas, y ahora denuncian que “las políticas han avanzado en la dirección contraria, más burocracia, más complicación en los trámites que se acrecientan con el mal acceso a internet en el medio rural”.

Para aportar soluciones en el Modelo de Desarrollo pedían la implantación una oficina gestora centralizada con ámbito comarcal y presencia en internet, una ventanilla única que agilizase l os trámites de todas las administraciones.

Pedían fortalecer la Ley de la Cadena Alimentaria, reformulada por el Proyecto de Ley de 3 de noviembre de 2020, “una legislación que debe proteger los precios de productos agrícolas y ganaderos garantizando la recuperación de costes y la competitividad de los productos.

A partir de esta ley se ha de crear un sistema garantista que impida la venta de productos por debajo de coste de producción".

Denuncian que "años después no ha cambiado nada porque se repite un problema que sufre el medio rural, que las leyes que lo protegen no se aplican."

Para llegar al consumidor entre las medidas planteadas reclamaban acciones para concienciar a la sociedad acerca de los precios reales de producción de los productos agrícolas a través de la visibilización de la calidad y valor añadido.

"No se ha hecho nada y solo ahora con las manifestaciones vemos como son los agricultores y ganaderos los que dan a conocer los inmensos márgenes de la cadena alimentaría para poner el precio a los alimentos, y la birria que se paga a los productores de una forma injusta".

Respecto a las importaciones de productos a bajo precio, y sin cumplir las medidas fitosanitarias que se exigen en Europa, que están provocando la devaluación de los productos de los agricultores.

Recuerdan que entre las medidas del Modelo de Desarrollo pedían promover de los agricultores, y aprobar cambio legislativo que establezca normas en el etiquetado de los productos de los productos agrícolas, de manera que el consumidor pueda identificar de forma clara la procedencia y el tipo agrícolas.