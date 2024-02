TRIBUNA / Tiempo de defender la democracia

Viernes, 23 Febrero 2024 18:17

Amalio de Marichalar realiza en este artículo de opinión un análisis de lo que en Europa es este momento su principal preocupación en una semana política que define de auténtico escándalo contra la democracia en España.

Es tiempo de defender la democracia. Parece difícil poder creer que esto tenga que ser así , pero las evidencias están al descubierto y si bien hay ejemplos a nivel internacional que han sido muy significativos, es aquí, en España, donde desde hace cinco años hay un laboratorio experimental de deconstrucción de la democracia, con pasos perfectamente medidos, al principio inconexos, pero mas adelante muy visibles para lograr una sucesión de hechos muy bien mentados y con el ánimo de controlar todos los resortes del Estado de Derecho.

Nunca pudimos pensar que a un presidente de Gobierno se le ocurriera aplicar una ingeniería muy sofisticada con ánimo destructivo de la democracia auto protegiéndose en las facultades que otorga esa democracia pero para simultáneamente vaciarla de toda imposición moral, jamás cuestionada por nadie, por ser condición básica y bien entendida de cualquier persona que conviva en sociedad, y máxime habiéndose de ser ejemplar si se ejerce alta responsabilidad.

He podido estar casi toda la semana en el Parlamento Europeo en Bruselas, en la sede de la soberanía popular de todas las naciones europeas y allí asistir atónito a los comentarios muy preocupantes de muchos eurodiputados, tras lo ocurrido hacía pocos días en el plenario de dicho Parlamento.

En efecto, el pasado día 8, se vota una importantísima resolución en el marco de la Russiangate acerca de las interferencias rusas en los procesos democráticos de la Unión Europea y por abrumadora mayoría se condena en el plenario la gravísima intromisión rusa para la desestabilización de las democracias en Europa. Hasta ahí todo entendible, dada la enorme sensibilidad que se tiene en Europa con este asunto. Pero cuando la votación llega a los puntos N y 11 donde ha de reprobarse con la misma contundencia la acción desarrollada por la trama rusa en Cataluña, entre los secesionistas catalanes y la administración rusa, la sorpresa saltaba cuando nuevamente votan esa reprobación condenatoria, pero en cambio esta vez no lo hace el partido socialista español.

Ello ha sido considerado por los eurodiputados como de una muy grave sorpresa y deja en evidencia muy a las claras, la dependencia del presidente del Gobierno, por compra de sus votos y evolución de dicha compraventa .

La consecuencia que además pueden ver todos, dada la política de división de España, con socios que quieren su destrucción, es caminar derechos hacia el camino de la balcanizacion, y eso en Europa no cabe en absoluto.

La visita ha sido muy provechosa y desde luego el Parlamento Europeo, creo que empieza a darse cuenta de la gravedad de la situación de un estado miembro en donde la democracia está siendo atacada directamente al corazón . Mientras esto ocurría en Bruselas, la semana en España otra vez de no creer. Salta un escándalo cuando las mascarillas que salpica directamente al Gobierno, con graves ramificaciones. Nada se sabe de los fondos europeos. Viaje a Marruecos de sorpresa, pero las aduanas siguen cerradas. Se presenta un proyecto legislativo para la independencia de Cataluña y el gobierno callado. Los fiscales en su amplísima mayoría confirman que Puigdemont lideró esos delitos de terrorismo, para al día siguiente la teniente de fiscal decir que no ve indicios. La ignominia del ministro contra la Guardia Civil al que se le reprueba en el Senado. La amnistía es constitucional según el ministro de Justicia y si no, ya aparece la solución del indulto a quien no le cubra, y en fin … un largo etcétera en solo esta semana.

Es muy importante que las instituciones europeas descubran de una vez el manifiesto engaño al que les tiene sometidas este gobierno, y su jefe, muy en especial , ya que el riesgo de las malas prácticas del presidente de Gobierno es engañar aún más sin taponar esas malas artes y coger a Europa sin capacidad última de reacción con el caballo de Troya de la balcanizacion, que significa la desaparición de las naciones más importantes de nuestro continente .

Fdo: Amalio de Marichalar. Conde de Ripalda