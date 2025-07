Feijóo ofrece un gobierno en solitario en una España sin vetos ni a Vox ni al PSOE

Domingo, 06 Julio 2025 16:55

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha asegurado que las minorías deben ser escuchadas y respetadas, pero no puede ser que marquen el rumbo de la Nación.

“La mayoría de españoles debe tener la voz que le corresponde y quien quiera sumarse a la mayoría será bienvenido. Porque en la mayoría cabemos todos, pero no al revés”, ha señalado este domingo en el cierre del Congreso extraordinario del PP que le ha respaldado para un nuevo mandato.

“Solo hay dos opciones: o Sánchez o yo. Y yo quiero un Gobierno en solitario. El único gobierno en coalición que ha habido hasta la fecha no ha funcionado y yo no quiero darle a mi país los mismos espectáculos que vemos cada martes en el Consejo de Ministros”, ha destacado.

Además ha avisado que el PP no hará un cordón sanitario a Vox porque es la tercera fuerza del país y no está dispuesto a arrinconarles. Tampoco se lo aplicará al Partido Socialista: “Con el sanchismo no se puede acordar, lo sé por experiencia. Eso no significa renunciar para siempre a que este país recupere los consensos en los asuntos que lo requieren. La presidencia del Gobierno exige grandeza y yo la voy a tener”

El único cordón sanitario será a Bildu: “Me dirigiré a ellos en el Congreso y les diré que nada hablaremos mientras no pidan perdón a todas las víctimas de ETA y no ayuden a esclarecer todos los crímenes que costaron la vida a nuestros compañeros”

Feijóo ha avanzado que, si vuelven a faltar votos para su investidura, volverá a pasar lo que ocurrió hace dos años.

“No voy a dar al independentismo lo que no quiero y lo que no puedo, ni a firmar nada que vaya contra lo que hemos aprobado hoy aquí. Y nada es nada”, ha reiterado.

“Lo siento, a mí no se me da bien someterme al independentismo y el nacionalismo”, ha sentenciado para recordar, además, que a ambos los ha ganado en Galicia

“Yo no voy a consentir más desafíos a nuestro país. Siempre he mostrado mi consideración por la diversidad de España. La conozco. Es más: la siento. Pero hay una máxima por encima de eso: creo en una España de ciudadanos libres e iguales”, ha proclamado.

Feijóo ha desvelado que la política exterior del PP dependerá de él en la presidencia del partido y asumirá esa responsabilidad junto al diplomático de carrera y exsecretario de Estado Ildefonso Castro

Ha adelantado que sus primeras palabras en la investidura, si cuenta con la confianza de la mayoría, serán para “declarar que el muro entre españoles ya no existe”. “Se acabó la pesadilla”, ha apostillado.

También ha incidido en que, si presenta presupuestos y no se los aprueban, convocará elecciones.

“Y si la mayoría que me sostenga cae por su propio peso, como está pasando ahora, también”, porque no tiene “ningún miedo a que la gente pueda hablar en las elecciones”

Feijóo ha anunciado que la primera tarea y la más urgente de todas “será lograr que lo sucedido en este período fatal sea un paréntesis en nuestra historia”.

“No acepto que la Nación española esté enferma y la esfera política española está enferma”, por lo que “es labor de todos contribuir a sanearla”

Se ha comprometido a un “Gobierno de todos” y “no de parte” porque “quienes no piensan como nosotros también merecen un Gobierno decente”

Diez tareas

El presidente nacional del PP ha enumerado las 10 tareas prioritarias en sus primeros 100 días de Gobierno: regeneración democrática, aprobar el Plan de Vivienda del PP en el primer Consejo de Ministros, revisar las 97 subidas de impuestos de Sánchez y bajarlos, subir no solo el salario mínimo sino también el medio, dar a España más médicos, un Pacto Nacional del Agua, reducir la inmigración ilegal, reforzar la seguridad, clarificar la política de Defensa, y una Ley de Lenguas para que todos los niños españoles puedan ser educados en español

Además ha anticipado que la renovación de las leyes del CGPJ, del Tribunal Constitucional y del Fiscal General del Estado garantizarán que “no haya comisarios políticos nunca más”

Ha advertido que no quiere a generaciones domesticadas y adoctrinadas, al tiempo que defiende una educación que enseñe y exija: “No a los aprobados generales”.

Ha aseverado, además, que “el estilo de vida de los jóvenes tiene que ser fruto de su elección y no de la falta de oportunidades”

Y ha defendido la igualdad entre hombres y mujeres sin que ésta sea excluyente o inquisitorial: “Ya está bien de que algunos se arroguen el exclusivo derecho de hablar en nombre de las mujeres en público con las actitudes que luego tienen en privado”

Ha extendido esa defensa de la libertad a las familias: “La natalidad es una opción personal, pero es un deber de país apoyar a quien decide dar el paso”. “España no puede ser un país sin niños, sin relevo y sin porvenir”, ha añadido.

Asimismo, se ha comprometido con la actualización de las pensiones para los mayores y con su viabilidad para los jóvenes.

“Habrá que empezar por devolverle a España la normalidad política”, ha señalado, y ha expresado que eso supone cumplir la Constitución, presentar y votar anualmente presupuestos, que el Parlamento pueda hacer su trabajo y que “la contratación pública no sea un bazar” o “un botín que saquear por corruptos sin escrúpulos”

“Nuestra primera tarea, la más urgente de todas, será lograr que lo sucedido en este período fatal sea un paréntesis en nuestra historia”, ha subrayado.

Feijóo ha acusado al presidente del Gobierno de intentar quebrar deliberadamente la convivencia entre españoles, además de trocear el Estado, de colonizar las instituciones o de someter a España a las minorías en todo. “Los números no mienten: la España de 2025 es más desigual que la de 2018”, le ha reprochado.

Ha señalado, igualmente, a los que continúan jaleando a Sánchez dentro de su partido, y a los que siguen sosteniéndole fuera, de ser tan responsables como él.