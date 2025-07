Instan a revisar las coberturas de los seguros agrarios para adaptarlos a necesidades reales de agricultores

Sábado, 05 Julio 2025 18:09

Unión de Uniones de Agricultores y Ganaderos, en el marco de la reunión celebrada este jueves 3 de julio con ENESA para hablar de los seguros agrarios para explotaciones de cultivos herbáceos en extensivo, ha insistido en que éstos no pueden ser una herramienta estática sino que deben revisarse regularmente para poder ser efectiva y servir para lo que fue creada.

Unión de Uniones ha criticado la falta de transparencia y participación de los agricultores en la elaboración y cálculos para el próximo plan de 2025 en el que se revisarán los coeficientes de rendimiento y de prima para los recientemente creados cuatro tipos de cultivo.

La organización cree que establecer un mismo criterio o trabajar con medias no es oportuno porque no se sabe en qué punto afecta a cada uno de los asegurados porque es individualizado.

Además, ha considerado que los rendimientos base se tienen que actualizar pues se aplican los de hace 35 años cuando las condiciones agronómicas han mejorado muchísimo.

“Tú comes dos pollos, yo no como ninguno y la media es uno, pero eso no significa que sea justo”, se han lamentado desde la organización, insistiendo en que hasta el 1 de septiembre que se abre el periodo de contratación no se va a poder tener toda la información que, parece, Agroseguro y ENESA no quieren adelantar.

“Estamos fallando al sector. Asistimos a reuniones, transmitimos las sensaciones que nos trasmiten desde el campo, pero luego Agroseguro y ENESA no las tienen en consideración a la hora de elaborar sus planes”, han añadido.

Asimismo ha puesto sobre la mesa los retos que se presentan relacionados con el cambio climático, episodios meteorológicos extremos y cómo el seguro tiene que adaptarse a ellos por lo que reclama la creación de un seguro básico y asequible que cubra los daños producidos por estos fenómenos extremos.

Unión de Uniones insiste en que el cambio climático no es responsabilidad de los agricultores por lo que no deben ser los productores quienes paguen los desequilibrios. La organización cree que si no resulta atractivo el seguro agrario, por mucha campaña de promoción que se haga, no se contratará.

En este sentido, como ya señalaba durante su última concentración frente a ENESA este invierno, Unión de Uniones ha reivindicado a esta entidad la importancia que concebir el seguro como un coste de producción y no como una carga, por lo que se hace imprescindible el apoyo público.

La organización ha pedido a ENESA mayor colaboración y capacidad de escucha para que el seguro pueda cumplir las expectativas y siga siendo de utilidad.