España, quinto país de la Unión Europea en gasto por alumno

Sábado, 13 Septiembre 2025 16:21

España se ha situado como el quinto país de la Unión Europea con más gasto por alumno en relación al PIB per cápita (un 28,9%).

España está sólo por detrás de Chipre, Bélgica, Malta y Austria, superando la media de la UE (25,2%), tal y como ha publicado esta semana el informe Datos y Cifras del Curso 2025-2026

Según este informe, que recoge las principales estadísticas del curso escolar, los mayores crecimientos en el alumnado se producen son en Formación Profesional, con 28.971 alumnos más (+2,4%); en primer ciclo de Educación Infantil, con 8.332 alumnos más (+1,7%) y en Bachillerato, con 3.354 estudiantes más (+0,5%).

El estudio también muestra que la escolarización es prácticamente plena desde los 3 a los 16 años, siendo muy alta en las edades posteriores: 90,5% a los 17 años y 80,9% a los 18 años.

De hecho, España es el tercer país de la Unión Europea con mayor tasa neta de escolarización entre los 3 y los 6 años, con un 97,7%, sólo superado por Bélgica y Francia, y claramente por encima de la media de la UE (94,6%).

También destaca cómo la escolarización a los 16 años en las enseñanzas postobligatorias ha crecido en los últimos cinco años del 69,1% al 72,9%.

También lo ha hecho la tasa de escolarización en la educación superior a los 18 años, que ha pasado del 40,8% al 47,8%.

La ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Pilar Alegría, ha acompañado este viernes a la S.M. la Reina Letizia en la inauguración del curso escolar que ha tenido lugar en Rincón de Soto (La Rioja), donde han visitado el CEIP Entresotos y el IES Gonzalo de Berceo.

Se trata de dos de los 28.748 centros que esta semana vuelven a abrir sus puertas a 8.289.090 alumnos y alrededor de 800.000 docentes.

El número de docentes en el curso anterior era de 793.215, lo que suponía casi 120.000 profesores más que en el curso 2014-2015, de los que la inmensa mayoría (576.786) ejercían en centros públicos.

Maestros, profesores de secundaria y catedráticos suponen más del 65% del total de docentes, de los que un 72,3% son mujeres. Por edad, el 58,8% del profesorado tiene entre 30 y 50 años, mientras que el 33,3% supera la cincuentena.