España, quinto país de la Unión Europea en gasto por alumno
España se ha situado como el quinto país de la Unión Europea con más gasto por alumno en relación al PIB per cápita (un 28,9%).
La escuela pública reabre aulas con déficit de 44.442 docentes en España
España está sólo por detrás de Chipre, Bélgica, Malta y Austria, superando la media de la UE (25,2%), tal y como ha publicado esta semana el informe Datos y Cifras del Curso 2025-2026
Según este informe, que recoge las principales estadísticas del curso escolar, los mayores crecimientos en el alumnado se producen son en Formación Profesional, con 28.971 alumnos más (+2,4%); en primer ciclo de Educación Infantil, con 8.332 alumnos más (+1,7%) y en Bachillerato, con 3.354 estudiantes más (+0,5%).
El estudio también muestra que la escolarización es prácticamente plena desde los 3 a los 16 años, siendo muy alta en las edades posteriores: 90,5% a los 17 años y 80,9% a los 18 años.
De hecho, España es el tercer país de la Unión Europea con mayor tasa neta de escolarización entre los 3 y los 6 años, con un 97,7%, sólo superado por Bélgica y Francia, y claramente por encima de la media de la UE (94,6%).
También destaca cómo la escolarización a los 16 años en las enseñanzas postobligatorias ha crecido en los últimos cinco años del 69,1% al 72,9%.
También lo ha hecho la tasa de escolarización en la educación superior a los 18 años, que ha pasado del 40,8% al 47,8%.
La ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Pilar Alegría, ha acompañado este viernes a la S.M. la Reina Letizia en la inauguración del curso escolar que ha tenido lugar en Rincón de Soto (La Rioja), donde han visitado el CEIP Entresotos y el IES Gonzalo de Berceo.
Se trata de dos de los 28.748 centros que esta semana vuelven a abrir sus puertas a 8.289.090 alumnos y alrededor de 800.000 docentes.
El número de docentes en el curso anterior era de 793.215, lo que suponía casi 120.000 profesores más que en el curso 2014-2015, de los que la inmensa mayoría (576.786) ejercían en centros públicos.
Maestros, profesores de secundaria y catedráticos suponen más del 65% del total de docentes, de los que un 72,3% son mujeres. Por edad, el 58,8% del profesorado tiene entre 30 y 50 años, mientras que el 33,3% supera la cincuentena.