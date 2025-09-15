El sindicato mayoritario de la Policia Nacional pide dimisiones por "desastre operativo" en Vuelta 2025

Lunes, 15 Septiembre 2025 14:41

El sindicato Jupol, mayoritario en la Policía Nacional, ha exigido este lunes la dimisión del presidente de España, Pedro Sánchez; del ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, y del delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, tras lo que ha calificado como “desastre operativo” durante los altercados registrados en la última etapa de La Vuelta ciclista a España, en la capital.

Así lo ha señalado Jupol en un comunicado, donde ha denunciado la "gravísima irresponsabilidad" institucional durante los altercados ocurridos en la etapa final de La Vuelta, al considerar que se "puso en riesgo la vida y la integridad física" de ciclistas, espectadores, ciudadanos y de los propios agentes de la Policía Nacional.

El sindicato ha subrayado la "entrega, profesionalidad y sacrificio" de los policías nacionales, quienes con su intervención "evitaron un balance más trágico".

Sin embargo, ha apuntado que el operativo operativo estuvo "condicionado" por "decisiones políticas y no por criterios policiales", porque ha afirmado que estuvo "marcado desde el inicio por la voluntad de no incomodar a determinados grupos y por el blanqueamiento institucional de las protestas".

Por ello, Jupol ha pedido la dimisión "inmediata" de Pedro Sánchez por "alentar y blanquear este tipo de movilizaciones", contribuyendo a "generar el clima de crispación y violencia que derivó en los altercados".

"Es inadmisible que el máximo representante del Ejecutivo justifique actuaciones que ponen en riesgo a ciudadanos y policías", ha subrayado el sindicato.

Jupol ha lamentado la ausencia de medidas de "embolsamiento y expulsión" de los grupos violentos y lo ha atribuido a "órdenes políticas".

"El operativo de seguridad fue un auténtico desastre, no por la profesionalidad de los agentes desplegados, sino porque estuvo marcado desde el inicio por la voluntad de no incomodar a determinados grupos", ha reiterado el sindicato.

Por su parte, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha defendido el despliegue de seguridad, al que ha calificado de "absolutamente suficiente", en declaraciones previas a un desayuno informativo de Europa Press.

Marlaska ha deseado una "pronta recuperación" a los 22 policías heridos y ha felicitado a la Policía Nacional por su actuación en "una situación absolutamente compleja".

A su juicio, se ha actuado con proporcionalidad, garantizando la seguridad de ciclistas y ciudadanos al tiempo que se permitía el desarrollo de la protesta propalestina "de una sociedad comprometida con la paz en el mundo".