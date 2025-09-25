Juan Pablo Moreno regresa a Soria con la ilusión de seguir sumando títulos

Jueves, 25 Septiembre 2025 14:13

Las instalaciones de la empresa soriana Grupo Herce han albergado la presentación de Juan Pablo Moreno como nuevo jugador del equipo de mismo nombre de la Superliga Masculina de Voleibol.

El consejero delegado de Grupo Herce, Eduardo Rubio, ha dado la bienvenida al jugador, al que ha calificado como “fichaje estrella” de esta temporada, así como a Alfredo Cabrerizo, presidente del club Río Duero Soria.

Las primeras palabras de Juan Pablo Moreno no han podido ser otras, ya que le delataba su rostro: “Estoy muy contento. Parece que fue ayer lo que pasamos en mi primera temporada en Soria”, ha relatado, recordando que cuando se dio la posibilidad de regresar a Soria, tuvo que elegir entre varias propuestas, algunas de fuera de España, pero tras poner todo en la balanza, la buena acogida de la primera temporada hizo que se decantara de nuevo por el proyecto celeste.

“Desde que firmé, tenía en la cabeza la idea de ganar, sabemos lo que significa para este club que siempre está luchando y lo que supuso hace dos años. Queremos repetir eso y más, tenemos muy buen equipo para pelear. Trabajamos fuerte todos los días para pelear por grandes cosas. No soy la estrella, esto es un deporte colectivo y nos hacemos grandes todos”, ha recalcado con humildad.

Moreno es consciente de que Bruno Cunha dejó impronta, pero ha recordado que en su primera temporada también tuvo que reemplazar a otro gran jugador como Gimeno. Por todo ello, cree que no tiene sentido las comparaciones, ya que cada temporada es un mundo diferente.

“Siempre voy a intentar hacerlo lo mejor posible para el equipo”, ha aclarado.

Sobre su paso por Guaguas, el colombiano se ha mostrado agradecido ya que “mejoré muchas cosas, con gente de mucha calidad. Independientemente de que no se dieron las cosas como me habría gustado, de jugar más, el club se portó conmigo súper bien”, ha relatado remarcando “la oportunidad” de jugar en un club tan importante.

De momento, Moreno cree que se está trabajando bien, tratando de “acoplarse al sistema” lo más rápido y mejor posible.

“Cada día intrudicimos conceptos nuevos y hay mucho margen de mejora”. Aunque no será sencillo aspirar a títulos con la presencia de Guaguas.

“Hay que trabajar muy fuerte y construir la suerte, hace falta un poco. Guaguas es el mejor sobre el papel, pero esto es deporte”, ha incidido, sin olvidar los refuerzos del resto de equipos: “Cada partido va a ser muy complicado. Dan ganas de empezar. También tenemos muy buen equipo para seguir ahí. Va a ser lindo porque incluso los que acaban de ascender tienen equipos muy buenos. Todo está súper parejo, y luego con el extra de competir en Europa, aunque podría tocarnos un equipo italiano”.

El opuesto también ha tenido palabras para Lucas Lorente, ya que es un colocador “que me encanta, tiene muchas cosas muy buenas. La adaptación es más fácil así”.

Con la campaña de abonados en marcha, Moreno ha invitado a los amantes del deporte a acompañar al club cada fin de semana: “Va a ser un año excelente, van a disfrutar muchísimo. Están invitados, creo que cada partido va a ser un espectáculo y no se lo pueden perder”.

Tanto Juan Pablo Moreno como Alfredo Cabrerizo, han aprovechado su visita a Grupo Herce, patrocinador y ejecutor de las obras de mejora de Los Pajaritos, para felicitar a la empresa y al Ayuntamiento de Soria por los resultados de la actuación.

“Es hermoso. La cancha ha quedado muy linda, sin líneas que distorsionen la visión de la cancha de juego, con las gradas supletorias que van a ser un extra, con la gente animando, la mejor afición del voleibol español. Estamos todos encantados”, ha manifestado el jugador.

En el mismo sentido se ha expresado Cabrerizo: “El pabellón está precioso. Llama mucho la atención, es impactante, ellos lo han vestido y ahora tenemos que poner nosotros la música”, ha finalizado.