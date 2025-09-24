El rejuvenecido Sporting aspira a puestos de privilegio en la Segunda División

Miércoles, 24 Septiembre 2025 13:00

Un rejuvenecido Cañada Real Sporting Santo Domingo se prepara a conciencia para una nueva temporada en la Segunda División Femenina de Castilla y León, en la que su objetivo es codearse con los mejores en la parte alta de la clasificación.

La escuadra soriana, dirigida una campaña más por Juan Ignacio Osuna, disputará su primer amistoso de pretemporada este jueves, a las 20:00 horas, en el Polideportivo del Colegio Las Pedrizas, frente al Club Voleibol Cultural Logroño.

El Cañada Real Sporting cuenta con seis juveniles (nacidas en 2008 y 2009) y con otras dos jugadoras de la categoría júnior (nacidas en 2006 y 2007), por lo que la mitad exacta de su plantilla todavía no ha cumplido los 20 años.

El próximo domingo, dentro del Trofeo San Saturio, el Cañada Real se medirá al Río Duero sénior y al juvenil.

El Cañada Real Sporting Santo Domingo ofreció sus mejores prestaciones en la temporada 2022-2023, en la que, tras conquistar el subcampeonato en la Segunda División Femenina de Castilla y León, alcanzó el segundo puesto en la Fase de Ascenso disputada en León y logró un billete para la Primera División.

Las sorianas sólo compitieron durante una campaña en la tercera categoría del voleibol español y retornaron el pasado curso a la Segunda División Femenina de Castilla y León, en la que, con catorce victorias y ocho derrotas, finalizaron en la cuarta plaza de la tabla clasificatoria.

Al Cañada Real Sporting Santo Domingo le pesaron los cuatro tropiezos que sufrió en los seis últimos partidos que disputó como visitante.

En la última competición del pasado curso, la Copa de Castilla y León, el combinado entrenado por Juan Ignacio Osuna perdió en semifinales (2-1) ante la Universidad de Salamanca y después, en la final de consolación, doblegó por 2-0 al Río Duero.

Las charras lograron posteriormente el ascenso a Primera División, la categoría en la que competirán en la temporada 2025-2026.

Todavía no hay fecha para el comienzo de la Segunda División Femenina de Castilla y León -se espera que la primera jornada se juegue antes de que empiece el mes de noviembre- y tampoco están confirmados los equipos que participarán en una liga regular en la que serán los dos primeros clasificados los que accedan a la Fase de Ascenso a la Primera División.