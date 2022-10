Tercera jornada para Semillas Adolfo Martínez

Viernes, 30 Septiembre 2022 16:53

El Club Soria Baloncesto ha adelantado a las doce del mediodía del domingo el partido de la tercera jornada de la Primera División Femenina que enfrentará al Semillas Adolfo Martínez y al Club Baloncesto Villamuriel (Palencia).

Coincidiendo con la festividad de San Saturio y con el fin de semana en el que arranca la Primera División Masculina, el choque del Semillas Adolfo Martínez le pondrá el broche de oro a dos intensos días de baloncesto, en los que también jugarán en el Polideportivo San Andrés otros nueve equipos de las secciones inferiores del CSB.

De hecho, al mismo tiempo que el partido entre sorianas y palentinas se jugará el duelo cadete masculino entre el CSB Caja Rural de Soria C y el Maristas de Burgos.

La entrada al Polideportivo San Andrés será gratuita y el Semillas Adolfo Martínez-Club Baloncesto Villamuriel podrá seguirse en directo a través del canal con el que cuenta el CSB en Youtube.

El combinado dirigido por Daniel Hernández se estrenó con un tropiezo en el Polideportivo San Andrés frente al Corema Némesis de Santander y cayó el domingo pasado en el feudo de la Universidad de Burgos Babieca.

Frente al cuadro palentino logró la pasada temporada el Club Soria Baloncesto la segunda de sus tres victorias con las que se saldó su estreno en la Primera División. Por 57-53 vencieron las sorianas en un duelo disputado a finales de marzo, cuando mejores prestaciones ofrecía el Semillas Adolfo Martínez.

El Villamuriel tampoco conoce todavía la victoria.

Se estrenó con una derrota por 63-47 frente a la Universidad de Valladolid y el pasado sábado no tuvo opción alguna en su cancha ante la Universidad de León Plus Contacto (53-67). Son otros tres los equipos que también han perdido sus dos primeros partidos: el Cochinillo Segoviano, el Ventanas Arsan de Astillero (Cantabria) y el Contenedores Castro Baloncesto Venta de Baños, que sufrió el domingo una aplastante derrota, por 114-17, en el feudo del Ponce Valladolid, el líder de la clasificación del Grupo A1 de la Primera División. También han logrado ya dos victorias el Patatas Hijolusa de León, la Universidad de Valladolid y la Universidad de León Plus Contacto.

La cántabra Naia Gómez, con problemas de rodilla, tiene pocas posibilidades de jugar el domingo

Y el Club Soria Baloncesto trabaja para incorporar a su plantilla a una jugadora más, que le ofrezca mayor variedad a la rotación de Daniel Hernández.

Este primer fin de semana de octubre será cuando se inicie la Primera División Masculina, en la que el Transler disputará su primer partido de la temporada 2022-2023 en el feudo del Club Deportivo Carbajosa. Será mañana, a las 19:00 horas.

El cuadro charro jugó la pasada campaña en la Liga LEB Plata, perdió la categoría en la cancha, problemas económicos le impidieron inscribirse en la Liga EBA y será uno de los rivales a batir en la Primera División, en la que competirán otros dos recién descendidos: la Universidad de Valladolid y el Baloncesto Venta de Baños (Palencia).