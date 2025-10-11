Héctor Díez, reconocido por CSD con mención honorífica como deportista universitario

Sábado, 11 Octubre 2025 08:41

El patinador soriano Héctor Díez Severino ha recibido una de las tres menciones honoríficas concedidas por el Consejo Superior de Deportes, como deportista universitario en 2024.

El premio CSD “Carrera Dual” para deportistas universitarios año 2024 ha sido concedido a Oscar Salguero Galisteo, deportista de Natación Adaptada de la Comunidad de Cataluña y la Universidad Autónoma de Barcelona.

Asimismo, y dado el alto nivel de las diferentes propuestas presentadas, se han otorgado tres “Menciones Honoríficas”, una de ellas al Díez Severino, deportista soriano de Patinaje Artístico de la Comunidad de Cantabria y la Universidad de Cantabria

La ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Pilar Alegría, y el secretario de Estado para el Deporte, José Manuel Rodríguez Uribes, han entregado este jueves los Premios CSD-Carrera Dual, un reconocimiento con el que el Consejo Superior de Deportes pone en valor el doble mérito deportivo y académico de los deportistas de nuestro país.

Los nadadores Anastasiya Dmytriv y Óscar Salguero, medallistas en los Juegos Paralímpicos de París 2024, han recibido de manos de la ministra Alegría los máximos distintivos en categoría escolar y universitaria, respectivamente, al sobresalir de entre todas las candidaturas por sus expedientes académicos y sus resultados deportivos.

Los deportistas tienen adquiridos unos valores que los hacen únicos, como son su disciplina, su perseverancia, su capacidad de crecer en equipo, de inspirar y de hacer mejor al otro”, ha destacado Alegría.

Durante la entrega de los premios CSD-Carrera Dual, la ministra ha incidido en la importancia de que “la educación y el deporte se entrelacen para construir una vida rica en logros y en aprendizajes”.

“En este sentido, Alegría ha ensalzado el valor del Programa de Atención al Deportista de Alto Nivel (PROAD), una herramienta con la que el CSD ofrece “un acompañamiento personalizado, cercano y humano” a los deportistas, apostando por su “desarrollo integral”. “Porque sus vidas no terminan cuando suena la última bocina o se alcanza la línea de meta”, ha subrayado.

Durante el acto, el presidente del CSD, José Manuel Rodríguez Uribes, también ha hecho entrega de las menciones honoríficas en categoría escolar a Esther Fuerte (remo), Carlota Badorrey (hockey) y Daniela Suárez (natación artística) y en categoría universitaria a Héctor Díez (patinaje artístico), Tania Álvarez (piragüismo) y Marta García (halterofilia), los otros grandes protagonistas de estos Premios CSD-Carrera Dual.

Rodríguez Uribes ha asegurado que todos ellos encarnan “la filosofía del PROAD, un programa de ayuda integral al deportista para el desarrollo de su carrera dual”.

La entrega de los Premios CSD-Carrera Dual se enmarca en la celebración de los quince años de existencia del Programa de Atención al Deportista de Alto Nivel (PROAD), con el que el CSD ofrece acompañamiento y asesoramiento integral y personalizado a todo el colectivo de deportistas de alto nivel (DAN) con el fin de facilitar el desarrollo de una carrera dual de calidad y ayudarles en la transición a una carrera profesional.

En 2025, la dotación de este programa asciende a 1.042.000 euros, lo que supone un 69% más que en 2018.