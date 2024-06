Golmayo acoge finales de campeonato regional de pelota a mano

Martes, 11 Junio 2024 19:45

El Campeonato de Castila y León de pelota a mano que se ha venido celebrando desde el mes de octubre finalizará el próximo sábado en Golmayo en una jornada comenzará que a las 17.00 horas y la que se disputarán las finales de las cinco categorías: benjamín, alevín, infantil, cadete y juvenil/sub22.

A ellas se han clasificado dieciséis jugadores, los cuatro mejores por categoría, según los puntos obtenidos en la fase regular del regional, de un total de siete escuelas de pelota de Castilla y León: Golmayo (Soria), Paladín (Salamanca), Las Villas (Salamanca), El Pájao (León), San Cristóbal (Burgos), Olmedo (Valladolid) y Jaime Oñate (Valladolid).

Los partidos son los siguientes:

-

FINAL BENJAMÍN: Alberto Núñez y Oier Castro (Golmayo) vs Ruy Castillo y Fátima Fernández (Jaime Oñate).

-

FINAL ALEVÍN: Raúl Peque y Micaela Castillo (Jaime Oñate) vs Aimar Lafuente y Adrián Postigo (Golmayo).

-

FINAL INFANTIL: Kevin Ferreduela (El Pájaro) y Raquel Peque (Jaime Oñate) vs Ismael Zaghdaj (El Pájaro) y Alberto Postigo (Golmayo).

-

FINAL CADETE: Mohamed Bousada (Las Villas) y Daniel Vicente (Paladín) vs Hugo Domínguez (El Pájaro) y José M. Hernández (San Cristóbal).

-

FINAL JUVENIL/SUB 22: Alvar Martínez (San Cristóbal) e Ismael Mendoza (Olmedo) vs Lorenzo Barrio (Jaime Oñate) y Josué Mendoza (Olmedo).

Al finalizar la jornada se entregarán los trofeos a los campeones y subcampeones regionales de las respectivas categorías, así como a los jugadores que han finalizado en primera posición del ranking regional en éstas.

Tras las finales benjamín, alevín, infantil y cadete juvenil, se entregarán los trofeos a todos los participantes así como a los mejores jugadores de los respectivos rankings regionales.

En el caso de la categoría infantil, Noé Sanz recibirá su trofeo acreditativo de jugador más regular en esta temporada 2023-2024.