Enzo Jiménez competirá con Castilla y León en Nacional infantil de Federaciones Autonómicas

Miércoles, 08 Octubre 2025 16:37

Enzo Jiménez, del Club de Golf Soria, será uno de los siete integrantes del equipo de la Federación de Golf de Castilla y León que competirá en el Campeonato de España de Federaciones Autonómicas de la categoría Infantil.

El torneo se celebrará en el recorrido salmantino de La Valmuza del 9 al 12 de octubre.

El equipo de Castilla y León seleccionado está integrado por los cuatro primeros jugadores y las tres primeras jugadoras del ranking de la Federación, de forma que lo componen Gonzalo Álvarez, Manuel Cano, Diego Martín, Enzo Jiménez, Irene Elías, Sofia Caroline de Lucas y Teresa Basconcillos.

El equipo está dirigido, como capitán, por José Óscar Martín, y como profesional, por Rubén Hernández.

Fue precisamente Hernández quien dirigió una concentración técnica de todos los jugadores convocados, entre ellos Enzo Jiménez, celebrada el pasado domingo en La Valmuza, escenario del Nacional, y en la que también participaron como supervisores el propio José Óscar Martín y Alberto Álvarez, miembros del Comité Juvenil de la Federación de Golf de Castilla y León.

Durante la citada concentración técnica se evaluaron diversos aspectos del juego de cara a afrontar de la mejor manera posible este nuevo compromiso deportivo de carácter nacional.