El Club de Golf Soria pone en marcha dos escuelas
El Club de Golf Soria ya tiene abierto el período de inscripción para la Escuela Infantil de Golf y la Escuela de Adultos, dos propuestas que tienen como finalidad iniciarse en el golf o, en caso de ya estar iniciado, mejorar el nivel.
En el caso de la Escuela Infantil, va dirigida a niños y jóvenes de edades comprendidas entre los 6 y los 18 años, y cubre todos los niveles, desde iniciación hasta perfeccionamiento.
La actividad tiene previsto celebrar tres turnos: los jueves de 16.30 a 18.00 horas, los viernes de 16.00 a 18.00 y los sábados de 11.00 a 13.00, aunque en el caso de los sábados existe la posibilidad de ampliar horarios y grupos. La Escuela se desarrollará durante el calendario escolar y estará sujeta a las festividades y a los posibles puentes que existan.
Las personas interesadas pueden solicitar más información e inscribirse a través del teléfono 629 66 42 03 o del correo electrónico golfsoria@golfsoria.com.
En cuanto a la Escuela de Adultos, se trata de una actividad subvencionada por la Federación Española de Golf y por la Federación de Golf de Castilla y León. Ofrece un curso de 4 horas y la posibilidad de acogerse a 2 turnos: el primero, los días 16, 23 y 30 de octubre y 6 de noviembre (jueves de 18.00 a 19.00 horas), y el segundo, los días 13, 20 y 27 de noviembre y 4 de diciembre (jueves de 18.00 a 19.00 horas).
En este caso, las personas interesadas en inscribirse pueden hacerlo a través de la web https://www.descubreelgolf.com/ y acceder a los directorios Castilla y León / Club de Golf Soria.