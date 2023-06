El golfista Berná pasa el corte en Metz

Lunes, 05 Junio 2023 12:59

Daniel Berná ha cerrado en el puesto 36 su participación en una nueva cita del Alps Tour, el Open de la Mirabelle d'Or 2023, que se ha disputado el Golf de La Grange aux Ormes, en la ciudad francesa de Metz.

El jugador del Club de Golf Soria ha completado los dos primeros recorridos con 71 golpes (1 sobre par), con lo que pasó el corte con +2.

En la tercera vuelta, sin embargo, ha bajado ligeramente sus prestaciones y se ha ido a 73 golpes (+3), para acabar con un total de +5 en el puesto 36.

Aunque el resultado no era todo lo positivo que Berná habría deseado, el jugador soriano lo valoraba favorablemente en base a varios elementos.

Por un lado, había logrado pasar el corte una vez más, algo que solo consiguen aproximadamente 40 de los 150 jugadores participantes, lo cual, teniendo en cuenta que “hay mucho nivel, es bastante bueno”.

Por el otro, Berná ha admitido que la estrategia que había utilizado, muy agresiva, no había sido la más adecuada debido a las características del campo, “muy seco y con muchas matas al borde de las calles”.

“Me confundí claramente, porque creo que esa estrategia demasiado agresiva no era la buena”, reconocía Berná, quien sin embargo valoraba positivamente el hecho de que, a pesar de no acertar con la estrategia, “he estado ahí, e incluso con una buena vuelta en el último día me podía haber medido entre los diez o veinte primeros”, ha asegurado..

Ahora Berná ultimará la preparación para la siguiente cita de su calendario, Andalucía Challenge de Cádiz, que se disputará desde el jueves 8 y hasta el domingo 11 en el Iberostar Real Club de Golf Novo Sancti Petri.

Se trata de la primera cita del Challenge Tour que se celebra esta temporada en España, un torneo que es todo un clásico en este circuito.