El C.D. Golmayo Camaretas femenino sigue consolidando su ambicioso proyecto con otro fichaje

Jueves, 14 Agosto 2025 16:27

El C.D. Golmayo Camaretas femenino ha incorporado a su plantilla a Alba Gómez, mítica guardameta de la selección navarra y de la liga regional de Castilla y León.

Esta portera, con amplia trayectoria en la comunidad, ya que recayó en Soria allá por el 2018 y además su ex equipo ascendió a tercera, ha firmado con el club balaguero femenino.

Su compromiso y seguridad bajo los palos han dejado huella en el fútbol femenino castellano leonés y, dicho fichaje, refuerza la plantilla del C.D. Golmayo Camaretas en su salto a regional.

Ello amplía la plantilla que combina talento emergente de juventud con solidez de jugadoras con experiencia como la cancerbera así como Jessica Nieto (pichichi de liga y jugadora en otras etapas en regional), según ha resaltado el club en un comunicado.

Además, Ana, trofeo Zamora de la temporada pasada y portera de nacional en Valladolid los años anteriores que vino por motivos laborales, ha renovado con el equipo.

Será difícil meterle goles al Golmayo Camaretas.

El club, el cual vivirá tan solo su tercer año, continúa creciendo y esperan consolidarse, como ha apuntado Alfonso Peral, el entrenador.

“Hemos apostado por un proyecto ambiguo pero equilibrado, queremos asentarnos con juventud guiada por referentes veteranas”, ha señalado.

Por ahora, tienen bastante encarrilado el cierre de plantilla pero, como han señalado, están a la espera de jugadoras de otras provincias que están esperando la contestación de la Universidad y/o trabajos para poder recaer en el equipo balaguero.