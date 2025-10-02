Jueves, 02 Octubre 2025
Buscar
Despejado
24.2 °C
El tiempo HOY
Facebook Twuitter

Otros deportes

Deportes | Otros deportes

El CSB, de Primera Nacional Femenino, comienza temporada en Soria

El CSB Semillas Adolfo Martínez comienza la temporada este domingo 5 de octubre, a las 18 horas en el polideportivo San Andrés, recibiendo al potente Club Deportivo San Isidro de Valladolid.

Inscrito de nuevo en la exigente competición interautonómica (Castilla y León, Cantabria, Asturias y Galicia), el equipo dirigido esta temporada por Alberto Espeja – con Chema Izquierdo como ayudante -,  cuenta con 12 jugadoras con el objetivo claro de conseguir la permanencia pero con la máxima ilusión por mirar más arriba en la clasificación.

Irati Luzuriaga, Aitana Orive y Ana Álvarez repiten de la temporada pasada, se incorporan  Valeria Ulecía, Laura Morcillo, Lucía Sacó, y Andrea Güemes, todas ellas recién llegadas a Soria; la vuelta de Naia Gómez y la incorporación de las sorianas Raquel Orden, Kira Vecino y Cristina Fernández, además de contar con jugadoras júnior en dinámica de este primer equipos.

Elena Sáez, jugadora muy importante la temporada pasada, prevé incorporarse más adelante.

Últimas fotogalerías

Más noticias

Sección: deportes

Subsección: Otros deportes

Id propio: 93306

Id del padre: 103

Vista: article

Ancho página: 0

Es página fotos: 0

Clase de página: noticia