El CSB, de Primera Nacional Femenino, comienza temporada en Soria

Jueves, 02 Octubre 2025 15:56

El CSB Semillas Adolfo Martínez comienza la temporada este domingo 5 de octubre, a las 18 horas en el polideportivo San Andrés, recibiendo al potente Club Deportivo San Isidro de Valladolid.

Inscrito de nuevo en la exigente competición interautonómica (Castilla y León, Cantabria, Asturias y Galicia), el equipo dirigido esta temporada por Alberto Espeja – con Chema Izquierdo como ayudante -, cuenta con 12 jugadoras con el objetivo claro de conseguir la permanencia pero con la máxima ilusión por mirar más arriba en la clasificación.

Irati Luzuriaga, Aitana Orive y Ana Álvarez repiten de la temporada pasada, se incorporan Valeria Ulecía, Laura Morcillo, Lucía Sacó, y Andrea Güemes, todas ellas recién llegadas a Soria; la vuelta de Naia Gómez y la incorporación de las sorianas Raquel Orden, Kira Vecino y Cristina Fernández, además de contar con jugadoras júnior en dinámica de este primer equipos.

Elena Sáez, jugadora muy importante la temporada pasada, prevé incorporarse más adelante.



