Torneo de fútbol "Elige Soria"

Martes, 17 Mayo 2022 17:44

El Numancia organizará el 21 y 22 de mayo un torneo con algunas de las mejores canteras futbolísticas españolas.

La Ciudad del Fútbol Francisco Rubio acoge el próximo fin de semana (21 y 22 de mayo) el I Torneo Elige Soria de fútbol 7 en categoría benjamín, organizado por el C. D. Numancia y el Ayuntamiento de Soria.

La cita, presentada hoy en la ciudad deportiva numantina por el Alcalde de la ciudad, Carlos Martínez, el concejal de Deportes, Manuel Salvador, el director general del C. D. Numancia, Eduardo Rubio, y el director de marketing numantino, Javier del Pino, reunirá a los equipos benjamines de la provincia de Soria -C. D. Calasanz, C. D. San José, S. D. Almazán, S. D. Golmayo-Camaretas, C. D. Ruiz Zorrilla El Burgo de Osma, C. D. San Esteban de Gormaz, S. D. Ólvega, Escuela Ayuntamiento de Soria y C. D. Numancia-, junto a C. D. Casco Viejo de Miranda de Ebro, S. D. Tarazona, Escuela Quintanar de la Sierra, Balsas Picarral de Zaragoza y Escuela de Borja-Zaragoza en una fase preliminar que se celebrará durante la mañana del sábado 21 de mayo.

Los dos mejores equipos de este torneo sabatino se clasificarán para la fase final del domingo, en la cual estarán presentes varias de las mejores canteras del fútbol español, como Real Madrid C. F., C. A. Osasuna, Real Valladolid, Rayo Vallecano, Deportivo Alavés y C. D. Numancia.

La primera fase que se celebrará el sábado constará de 16 equipos repartidos en cuatro grupos de cuatro conjuntos cada uno. Los partidos comenzarán a las 10.00 horas. Se disputará una fase de clasificación por sistema de liguilla a partido único donde los dos primeros de cada grupo pasarán a la eliminatoria de cuartos de final, dilucidándose posteriormente el cuadro de semifinales y la final, prevista para las 14.15 horas.

El campeón y el subcampeón de esta fase preliminar del sábado ganarán el derecho a jugar la fase final del domingo con los cabezas de serie.

Los partidos del domingo comenzarán las 11.30 horas y los ocho equipos se repartirán en dos grupos de cuatro conjuntos cada uno de ellos. Los dos primeros clasificados de cada grupo accederán a semifinales y tras éstas se conocerá a los finalistas y al campeón de esta I edición del Torneo Elige Soria. La final está prevista para las 17.30 horas.

Todos los partidos de esta fase final del domingo serán grabados y subidos al canal de Youtube del C. D. Numancia, con el objetivo de promocionar y dar visibilidad a un torneo que, como su propio nombre indica -Elige Soria-, apuesta declaradamente por el deporte, el turismo y la gastronomía.

Por ello, todos los asistentes podrán saborear una degustación de ‘Torrezno de Soria’ y participar de rifas y sorteos durante las dos jornadas del torneo. El precio de la entrada será de 2 euros por persona y jornada de competición. Dicha entrada numerada permitirá a cada asistente participar en la degustación de torrezno soriano y en las rifas y sorteos que se realizarán. Te esperamos este fin de semana en la Ciudad del Fútbol. #EligeSoria