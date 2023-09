Pacheta, presentado como entrenador del Villarreal

Lunes, 11 Septiembre 2023 18:30

El Villarreal CF ha presentado este lunes a José Rojo Martín "Pacheta" como nuevo entrenador del primer equipo.

Presentación oficial de Pacheta - 11 septiembre

Acompañado por el presidente del club, Fernando Roig, el técnico burgalés ha dado ante los medios de comunicación sus primeras palabras como técnico del Submarino.

"No tengo experiencia en entrenar a un equipo que juegue en Europa. Es cierto, pero no os preocupéis que la cogeré rápido. Tampoco tenía experiencia en ascensos hasta que los conseguí. La experiencia es parte del camino, va llegando. Llego a un equipo muy importante, con mucha estabilidad y que es una familia”, ha declarado Pacheta con mucha energía en su primera intervención tras las presentaciones previas del máximo mandatario amarillo.

Posteriormente, Pacheta ha tenido palabras de agradecimiento al club por la confianza y no ha escondido la ilusión que le hace coger las riendas del Villarreal: “Es un gran orgullo que este club apueste por mí y me dé esta fantástica oportunidad. Tenemos bagaje en el mundo del fútbol. Tengo un modelo de juego y de gestión de grupos similar a lo que es el Villarreal. Es el mejor equipo que hemos entrenado, sin duda. Pero estoy convencido de que vamos a manejar esto. Os aseguro que, si no me viese capacitado, no vendría”.

Al ser preguntado por sus objetivos, el nuevo entrenador amarillo ha sido tajante: “Si creen en nosotros, vamos a ganar. Yo he venido para ganar. Me han traído para esto. Es mi sexta experiencia la de empezar en un equipo a mitad de temporada. Ya lo he hecho antes y con buenos resultados. Lo vamos a volver a lograr. Con mejores jugadores y con un equipo más grande. Nada más”.

En cuanto a la receta para lograrlo, Pacheta ha prometido trabajo.

“Trabajar, trabajar y trabajar bien. El trabajo incluye todo: decisiones, desayuno… No solo los entrenamientos. Hemos de trabajar todos los aspectos. El grupo es lo más importante. Nadie está por encima del grupo. Yo exigiré a los capitanes y ellos a los jóvenes. Y entre todos, lo vamos a sacar. Este trabajo va a dar resultados. Nuestro objetivo más inmediato es ganar al Almería, el primer partido”, ha subrayado.

Trayectoria

Pacheta, que fue jugador del Numancia de Primera, debutó como técnico en la temporada 2008/2009, cuando asumió el banquillo del equipo soriano, del que era director deportivo, tras la destitución del croata Sergio Kresic.

En febrero de 2011, se hizo cargo del histórico Real Oviedode la Segunda División B, que por aquel entonces atravesaba una grave crisis que le tenía al borde de los puestos de descenso a Tercera División y con el que consiguió dejarlo en octava posición.

​En diciembre de 2012, fichó por el Fútbol Club, equipo recién descendido de la Segunda División y que militaba en el grupo IV de la Segunda División B, con el objetivo del ascenso y consiguiente retorno al fútbol profesional. En mayo de 2013, fue destituido como técnico tras ganar 2-0 al Cacereño y terminar la liga regular en segunda posición.

El 14 de agosto de 2013, se hizo cargo del Korona Kielce de Polonia, dirigiéndolo durante la temporada 2013-14, equipo con el que termino undécimo en la Ekstraklasa.

El 11 de junio de 2014, se anunció su fichaje por el Hércules C.F. para llevar las riendas del equipo alicantino después de su descenso en su nueva andadura en la Segunda División B.

En 2016, Pacheta inició lo que llamó su "aventura" en Tailandia, donde dirigió el equipo profesional del Ratchaburi Football Club. ​

El 27 de febrero de 2018, firmó como nuevo técnico del Elche, equipo con el que consiguió el ascenso a Segunda División. En la siguiente temporada finalizó undécimo y en la siguiente consiguió el ascenso a Primera.​

El 12 de enero de 2021, se hizo oficial su fichaje por la S.D. Huesca sustituyendo a Michel. Pese a que mejoró los números de su predecesor, no pudo mantener al conjunto aragonés en Primera División, por lo que abandonó el banquillo tras consumarse el descenso de categoría.​

El 16 de junio de 2021, se anunció su fichaje por el Real Valladolid, con el que consiguió el ascenso directo a Primera​ y en abril de 2023 fue destituido tras la dura derrota por 6-0 frente al Real Madrid, que dejaba al equipo pucelano a sólo un punt de los puestos de descenso.