El numantino David Sanz encara su segunda cesión

Viernes, 05 Enero 2024 07:42

El canterano numantino David Sanz afrontará una nueva cesión en la segunda vuelta de la competición.

El director deportivo del Numancia, Alex Huerta, ha comunicado al futbolista soriano que tendrá que jugar el resto de temporada en otro equipo, aunque de momento se desconoce su destino, tras la llegada en el mercado de invierno del centrocampista cedido por el Córdoba, Christian.

El destino se conocerá una vez se ultimen los detalles de la cesión entre jugador y clubes, según ha confirmado el club soriano.

El club soriano no ha dado por cerrado el capítulo de incorporaciones el mercado de invierno. Reforzar el ataque es su prioridad.

El director deportivo del C. D. Numancia José Alejandro Huerta ha presentado a Íñigo Alayeto y Cristian Delgado en la sala de prensa de Los Pajaritos.

Ambos son los dos primeros fichajes del club rojillo en este mercado de invierno de 2024.

Cristian Delgado Barragán (Algeciras, 7 de enero de 2001) es centrocampista y se desenvuelve como mediocentro, en las posiciones de 6 u 8 según ha subrayado el director deportivo numantino.

Delgado ha destacado que “en los seis últimos meses en Córdoba no he tenido los minutos que buscaba y cuando supe del interés por el Numancia no tuve duda y ha sido fácil”.

“Me gusta jugar, con intensidad, y estoy con muchas ganas de que lleguen los partidos para jugar”, ha destacado Cristian.

Por su parte, Íñi­go Alayeto llega con un contrato hasta final de temporada con opción a una campaña más en función de objetivos.

Alayeto nació en Mur­chante (Navar­ra) el 15 de enero de 1994 y llega procedente del Sestao River Club, que milita en Primera RFEF.

Alayeto es un atacante que se desenvuelve en el extremo, aunque puede jugar en todo el frente de ataque.

Alayeto ha reconocido que “sabía que iba a tener salida del Sestao y cuando me salió la opción del Numancia estaba condenado a entendernos, ya que me habían hablado muy bien del club”.

“Tengo tendencia a meterme por dentro, he jugado más por la izquierda, puedo portar experiencia, soy muy vertical, me puedo adaptar a distintos escenarios, he jugado en campos pequeños donde hay campos de distintos estilos a los que me puedo adaptar”, ha manifestado el nuevo atacante rojillo.