El Numancia golea al Almazán en segundo test de pretemporada

Jueves, 07 Agosto 2025 08:54

El C. D. Numancia ha solventado con una clara victoria (0-4) el segundo test de pretemporada celebrado en La Arboleda ante la S. D. Almazán.

Los rojillos se han mostrado netamente superiores ante el equipo adnamantino y todos los goles se han materializado en la primera parte.

Ya en la segunda mitad, y con dos equipos diferentes en ambos bandos, el cuadro local ha manejado mejor el entramado defensivo ante los de Abel Segovia y el marcador no se ha movido en este segundo acto.

Jony ha abierto el marcador a los diez minutos tras cabecear a las mallas un buen servicio de Héctor Peña desde el flanco derecho.

Apenas unos minutos después, en un saque de esquina botado por Bonilla, Moustapha, también de cabeza, ha mandado el balón a la red para subir el 0-2 al marcador.

El tanto ha penalizado en exceso al equipo dirigido por Pablo Ayuso, que ha tenido problemas para sujetar las llegadas por banda de los rojillos, que se han visto netamente superiores ante un rival demasiado acomplejado en algunos momentos del encuentro.

Jony, en una indecisión de la zaga local, ha puesto el 0-3 en el marcador y antes del descanso, el propio Jony ha provocado un penalti que Bonilla se ha encargado de transformar desde los once metros para poner el 0-4 en el luminoso de La Arboleda.

La reanudación ha visto como los dos entrenadores ponían en liza dos equipos prácticamente nuevos sobre el césped.

El Almazán ha ajustado mejor sus líneas en este segundo acto y no ha encajado goles en los segundos cuarenta cinco minutos, si bien su aportación en ataque ha sido testimonial reflejada en un par de faltas laterales y otros tantos saques de esquina que no han tenido consecuencias sobre la portería defendida por Joel Jiménez.

El Numancia no ha pasado agobios defensivos y aunque ha intentado llegar a la portería contraria con los mismos argumentos de la primera mitad, los remates de un voluntarioso Godson y las llegadas por los extremos de los laterales no han encontrado el premio del gol ante la meta defendida por un ex numantino como Toni Varea.

El próximo sábado, los de Abel Segovia jugarán en Navaleno el Memorial Domingo Heras ante el Utebo, en el tercer partido estival de preparación de esta pretemporada.

Ficha técnica.-

S. D. Almazán: Javi Márquez, De Frutos, Ayoub, Marcos Isla, Losilla, Oscar, Albitre, Hame, Dani Martínez, Junyent, Rober (Hugui, minuto 30). También jugaron Toni Varea, Íñigo, Checa, Santa, Cata, Marcos Gil, Ebri, Víctor Moreno, Iraola, Villanueva, Ibra y Alonso.

C. D. Numancia: Miguel Ángel (Oleg OliyNiyk, minuto 30), Bonilla, De Frutos, Moustapha, Héctor Peña, Alain García, Danese, Neves, Iván Niño y Miñana. En la segunda parte jugaron Joel Jiménez, Marcos Sánchez, Ian Olivera, Carlos Gutiérrez, Fermín, Yago, Hugo Matos, Dani García (Néstor Lucas, minuto 68), Cristian Delgado, Godson y Angelo.

Árbitro: Dirigió el partido Álvaro Sanz Monge. Asistido por Pablo Irigoyen e Iván Revilla.

Goles: 0-1. Minuto 10. Jony. 0-2. Minuto 19. Moustapha. 0-3. Minuto 24. Jony. 0-4. Minuto 35. Bonilla, de penalti.

La Arboleda. Alrededor de 1000 espectadores en La Arboleda.