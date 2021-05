El Numancia empata y depende de terceros

Sábado, 01 Mayo 2021 19:18

Si el Deportivo vence al UP Langreo en Riazor (Domingo 19.00), el Numancia estará obligado a vencer a los coruñeses en la última jornada y esperar un favor del Marino de Luanco, tras el empate cosechado esta tarde en Ferrol.

Ferrol. A Malata.

Enviado especial: Nacho Pérez

Empate insuficiente del Numancia en A Malata, que ve cómo se aleja el objetivo de militar la temporada que viene en la Primera División RFEF y cómo la posibilidad de jugar en el cuarto nivel del fútbol nacional está cada jornada más cercana.

Partido pobre de los rojillos, que apenas llevaron peligro a la portería de Diego Rivas, y que se vieron superados por el conjunto local, sobre todo en una segunda parte donde Ximo salvó en varias ocasiones el segundo gol de los locales que hubiese supuesto la puntilla definitiva a una temporada desastrosa.

La primera mitad comenzó con dominio alterno por parte de los dos equipos. El Numancia trataba de controlar el partido con un Cotán muy participativo en los primeros minutos, pero era el Racing el que se acercaba con más peligro sobre la meta de Ximo.

Un participativo Dani Nieto, que gozaba de total libertad de movimientos por el frente del ataque, y un incisivo Peñaloza hacían daño al Numancia. Sendos lances con estos jugadores provocaron las tarjetas de los numantinos Cotán y Lillo que les harán perderse el decisivo duelo del fin de semana que viene contra el Deportivo, al igual que Diego Aguirre, que la vio a la media horas de juego tras una dura entrada sobre el delantero venezolano.

Sin embargo fue el Numancia el que golpeó en este primer acto.

Uno de los múltiples balones largos para Asier Benito dio lugar a una falta lateral botada por Menudo que acabó en el córner que a la postre significaría el primer gol de los sorianos. Córner peinado por Manzanara en el primer palo que remata Moha contra la defensa gallega y que el defensa catalán Borja López consigue rematar a gol para adelantar a los visitantes en el marcador de A Malata.

Poco más ocurrió en este primer tiempo hasta el minuto 45, cuando Menudo desde 30 metros trató de sorprender al guardameta local con un balón que se estrelló en el larguero.

Sin embargo, a la vuelta de vestuarios parece que los de Álex Huerta no debieron comprender la importancia del encuentro para el futuro de la entidad, pues se vieron superados en todo momento por los locales, que ya avisaron en el primer minuto con una internada del ex numantino Dani Nieto por la banda que acabó en un mal rechace y una parada milagrosa de Ximo que mandaba a córner la primera tentativa del Racing en esta segunda parte.

No avisarían más los locales, que en el minuto 50 empataban el partido por mediación de Joselu. Balón colgado por David Rodríguez a la espalda de Lillo que el veterano delantero gallego envió al fondo de la red. El gol no despertó al Numancia, sino todo lo contrario y apenas dos minutos más tarde, David Rodríguez empujó a la red un nuevo balón que un mal rechace de Ximo dejó muerto a merced del delantero, aunque esta vez el árbitro señaló fuera de juego y el tanto no subió al marcador.

No provocarían los cambios el efecto deseado en los ferrolanos. La retirada del veterano Álex López motivó algo más de dominio territorial del Numancia, pero que apenas aprovechó para inquietar la portería rival.

Sin embargo, la lesión de Asier Benito en el minuto 70 acabó por desajustar a los rojillos, que veían como perdían su referencia en ataque y se despedían prácticamente del área local. Dos paradones de Ximo a sendos remates de Nathan y Joselu evitaban males mayores cuando entrábamos en el último cuarto de hora de partido.

A partir de aquí el Racing empezó a dar por bueno el empate, y el Numancia fue incapaz de acercarse con peligro a la meta de Diego Rivas. Solo un córner botado por Menudo en el minuto 88 puso en vilo al estadio de A Malata, que vio cómo los propios defensas de su equipo estrellaban en balón en el larguero tras un malentendido.

Punto por tanto insuficiente el que se trae el Numancia de tierras gallegas, y que hace que si mañana el Deportivo hace los deberes en Riazor, el equipo tenga que vencer en la última jornada y esperar que el Marino de Luanco, que ya no se juega nada, sume al menos un punto contra Racing de Ferrol en la última jornada de esta segunda fase.

Ficha técnica

Racing de Ferrol.- Diego Rivas; Seoane, Quique Fornos, Yeferson Quintana, Marcos Moser (Pumar 64´); Peñaloza, Javi Rey (Elsinho 64´), Álex López (Juan Bautista 89´), Dani Nieto; Joselu (Pep Caballe 89´), David Rodríguez (Nathan 75´)

CD Numancia.- Ximo Miralles; Lillo, Borja López, David Castro, Diego Aguirre (Corral 72´); Manzanara (Andrés García 80´), Cotán, Tamayo (José Fran 80´), Menudo, Moha (Gabarre 59´); Asier Benito (Del Campo 72)

Goles:

28´Borja López a la salida de un córner tras varios rechaces.

50´Joselu. Remata al fondo de la red en el segundo palo un

Árbitro: Álvaro López Parra (Comité Cántabro). Amonestó por parte del Racing de Ferrol a Peñaloza (17´), Quintana (38´). Por parte del Numancia, Cotán (22´) [acarrea suspensión], Diego Aguirre (31´) [acarrea suspensión] y Lillo (36´) [acarrea suspensión]

Incidencias: Quinta Jornada Fase Primera División RFEF. Estadio A Malata. Ferrol. 2.000 espectadores.