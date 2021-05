Héctor Hernández: "No vamos de paseo a Soria"

El lateral izquierdo del Deportivo de la Coruña y ex-futbolista rojillo, Héctor Hernández, ha advertido este jueves que la expedición gallega no viajará a Soria de paseo.

El conjunto blanquiazul cierra el domingo en Los Pajaritos la temporada, en la que no ha podido disputar la fase de ascenso a Segunda A, su objetivo -como el Numancia- pero ha salvado la categoría de la futura Segunda B Pro.

En la expedición deportivista estará el lateral Héctor Hernández, que regresa a Soria.

El futbolista ha subrayado este jueves que el Depor será muy profesional el domingo.

"No vamos a ir de paseo. Representamos un escudo en el pecho", ha advertido..

El entrenador Rubén de la Barrera ha comunicado a la plantilla deportivista que introducirá cambios en el once inicial.

"Hubiésemos firmado llegar a la ultima jornada así. Tal y como iba la temporada. Somos jugadores de la Pro ya", ha recalcado el lateral. R

"A todos nos hubiese gustado estar hablando ahora de ese posible cruce de ascenso. Pero eso ya no toca parte del presente. Yo soy una persona positiva y vamos a quedarnos con lo bueno", ha asegurado.

"Para mí, el Numancia es un club importante y tengo amigos. No es que sea un marrón, pero me doleria un nuevo descenso para ellos. Pero ahora me debo a otra camiseta y que pase lo que tenga que pasar", ha declarado.

El Depor será juez del desenlace de esa última jornada. La última plaza para la Primera Federación se la disputan el Racing de Ferrol y el propio Numancia. El equipo soriano tiene que ganar al Deportivo y esperar a que el Ferrol no haga lo propio en su visita al Marino de Luanco.