El Numancia, a superar la "muralla" del Real Ávila

Viernes, 11 Abril 2025 16:31

El Numancia encara su próximo partido frente al Real Ávila en Los Pajaritos, con la intención de sumar una victoria que cierre las cuentas de la segunda plaza. Enfrente estará un equipo que defiende como pocos en el grupo I de Segunda RFEF.

El entrenador del C.D. Numancia, Aitor Calle, ha reiterado este viernes en rueda de prensa que la plantilla no está en su mejor momento anímico, aunque está unida, apelando a lo que hace falta es ser más equipo que nunca, “más familia que nunca”, con el objetivo de recuperar el mejor juego demostrado durante esta campaña.

Enfrente tendrá el Numancia el domingo a un Real Ávila que se ha convertido en uno de los equipos menos goleados del grupo.

El equipo abulense ha encajado solo veinte goles, lo que dice bien a las claras lo peligroso que puede ser si consigue ponerse por delante en el marcador.

Calle ha resaltado que lo primordial ahora es que el equipo recupere confianza, en un momento de la temporada donde lo importante es el rendimiento.

“Principalmente tenemos que recuperar ese estado anímico, esos niveles de confianza que tenemos que tener para afrontar este tramo de la temporada con garantías”, ha reiterado.

Calle ha reconocido que la posibilidad de ascenso directo es complicada y ha señalado que lo que no puede hacer su equipo es dejarse llevar si no consigue la plaza directa.

"No podemos caernos ahora, no podemos tirar todo ese trabajo, tenemos que resetear, entender en qué momento estamos, cambiar las cosas que no estamos haciendo bien, recuperar esa confianza y para todos estos procesos el resultado es fundamental, es necesario”, ha subrayado

El entrenador numantino sigue teniendo la baja por lesión del delantero Carlos González.

https://www.youtube.com/live/7sOifTOxrYw