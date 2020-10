Derik Osede Prieto (Madrid, 21 de febrero de 1993) subrayó en su presentación que "estaba libre y se pusieron en contacto conmigo. Me mostraron interés y desde el primer momento quise venir porque el proyecto es muy grande".

Además ha asegurado que tenía más opciones en el mercado pero "desde que escuché la opción del Deportivo quería venir aquí porque siempre ha sido un club que tuve muy presente. Ha sido un grande. El interés me motivó mucho".

Derik ha coincido en anteriores etapas con Héctor Hernández, Borja Granero y Salva.

"He jugado con ellos. Me han ayudado, me lo han puesto muy fácil. La aclimatación ha sido muy buena", ha declarado.