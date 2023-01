Bea: "Hay que ir partido a partido"

Viernes, 27 Enero 2023 14:54

El entrenador del Numancia, Iñaki Bea, ha pedido este viernes ir "partido a partido" y cogiendo sensaciones, en lugar de pensar ya en play off o descenso.

https://www.youtube.com/watch?v=zobXRnAo4Xo

“Es difícil mantener la regularidad. A día de hoy no nos tenemos que marcar el objetivo de play off o no bajar, hay que ir partido a partido e ir cogiendo sensaciones”, ha resaltado

Para Bea, a su equipo le están penalizando demasiado ciertos errores y ha pedido por ello ser más eficientes, en una competición marcada por la igualdad y donde mantener la regularidad no es tarea fácil.

Bea ha asegurado que el Alcoyano es un rival totalmente diferente al Amorebieta, con el que el Numancia perdió en Los Pajaritos en la última jornada, al que intentarán buscar sus debilidades.

Además ha señalado que el Alcoyano es un proyecto de muchos años que comenzó bien la competición, en la que fue líder durante varias jornadas, pero después bajó el ritmo.

El entrenador rojillo ha subrayado que el rival es fuerte físicamente y juega un fútbol sencillo y siempre apoyado por su público.

"Un proyecto de largo plazo comandado por Vicente Parras que desde hace más de tres años está a los mandos del equipo y que hace que se conozcan muy bien y sepan a la perfección lo que les pide como míster. Uno de los puntos fuertes de este Alcoyano es El Collao, su estadio, con una afición "que aprieta mucho y que ayuda muchísimo al grupo. Un ambiente de fútbol muy bonito".

Bea ha pedido perdón por sus declaraciones sobre el estado del terreno de juego de Los Pajaritos –el área helada del frente sur- ante el Amorebieta.

“Estaba cabreado porque habíamos trabajado una serie de cosas que luego en el video que he visto podíamos hacer y luego no hemos podido hacer porque el campo no estaba en condiciones. Los primeros 35 minutos estaba impracticables”,

En cuanto a la marcha del canterano Moha, ha resaltado que estaba satisfecho de su trabajo defensivo aunque ofensivamente le dejaba “más frío” y el propio futbolista no terminaba de sentirse “cómodo”.

“Cuando eres de un sitio, sales y vuelves y no has terminado de hacerte viene bien un cambio. Nos pidió salir porque veía que aquí estaba perdiendo protagonismo y si podemos facilitar una salida hay que hacerlo”, ha apuntado

En cuanto a posibles incorporaciones, Bea ha asegurado que quiere calidad.