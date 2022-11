Ayuso: "La Copa ha dado mucho al Numancia"

Viernes, 11 Noviembre 2022 15:06

El segundo entrenador del Numancia, Pablo Ayuso, ha subrayado en su comparecencia ante los medios que la Copa del Rey es una competición que ha dado mucho al equipo soriano. El domingo, en Pamplona, el equipo soriano se juega el pase a la siguiente ronda frente a la A.D. San Juan.

Rueda de prensa Pablo Ayuso -11 noviembre 2022

El segundo entrenador numantino, Pablo Ayuso, ha comparecido hoy ante los medios en la previa del partido del próximo domingo ante el San Juan de Pamplona (17.00 horas), correspondiente a la primera eliminatoria de la Copa del Rey.

Para el preparador numantino, "hemos tenido que dar un paso al frente la gente de la casa para sacar la semana adelante, y la verdad es que las sensaciones han sido muy positivas".

Sobre el partido del domingo, Pablo Ayuso ha destacado que «La Copa es un competición que ha dado mucho a este club y tenemos muchas ganas de que llegue este partido después del varapalo del domingo en Mallorca».

En relación al partido, Ayuso ha destacado que "es un contexto complicado. Para el San Juan tiene que ser muy motivante. No nos van a regalar nada, por lo que tenemos que ir con humildad y con una concentración alta para imponer nuestra mejor calidad. No me cabe duda de que somos mejores, pero hay que ser humildes y demostrarlo con trabajo, profesionalidad y concentración".