Rodrigue Kwizera defiende título en XXX Cross Internacional de Soria

Sábado, 09 Noviembre 2024 17:24

Con el excelente sabor de boca que perdura de la última edición del Campo a través de Soria, llega este domingo, 10 de noviembre, una nueva cita atlética en el monte Valonsadero. Rodrigue Kwizera defiende el título conseguido en la última edición.

No es un año cualquiera, no obstante, el hecho de llegar a números redondos, 30 nada menos en esta ocasión, conceden un halo especial a una competición fiel a sí misma, que aglutinará el deporte base, la solidaridad, el espectáculo imponente de la naturaleza soriana y cómo no, el mejor atletismo de cross del mundo, con un plantel de corredores africanos que abre un interesante abanico de candidatos a la victoria tanto en mujeres como en hombres. Todo ello, a partir de las 10.15 horas y hasta las 14.35 horas, en Valonsadero.

La prueba absoluta masculina, encuadrada en el programa de la matinal dominical a las 14.00 horas, también llega con un aliciente muy especial.

No obstante, el ganador del curso pasado defiende título, como es el burundés (en trámites de nacionalizarse español) Rodrigue Kwizera. Un hombre que domina a la perfección el circuito nacional de cross y también Valonsadero, porque no solo pretende revalidar victoria, sino que puede lograr su tercer triunfo en Valonsadero, algo que hasta el momento solo había conseguido un corredor, emblema en tierras sorianas, como el ugandés Timothy Toroitich.

La cita con la historia es un aliciente de motivación que, también puede convertirse en presión. En cualquier caso, el desenlace ofrecerá una sesión del mejor atletismo para los amantes del deporte.

Otro burundés, Egide Ntakarutimana, cuarto en Atapuerca, pretende desbancar al favorito.

Su inercia de mejora, ambición y ganas de redimirse del último duelo, además del hecho de ceder toda la responsabilidad a su compatriota, pueden jugar a su favor.

Claro que cuando un ugandés pisa Valonsadero, se convierte en un hombre a tener en cuenta, y este año el país estará representado con otro corredor formidable, Hosea Kiplangat, cuyo bagaje internacional también es sobresaliente. La carta de presentación del keniata Mathew Kipchumba Kipsang, tercero en Atapuerca, a pocos segundos de Kwizera, indica que bien podría colocar su nombre en el listado de vencedores.

El joven etíope Ayele Tadesse y el etíope Wegene Addisu Chala con licencia española cierran el listado de corredores africanos.

Es cierto, los africanos son los favoritos, el historial de ganadores del cross de Soria no ofrece dudas, pero también es cierto que el plantel español y europeo es para tenerlo en cuenta.

El portugués Rui Pinto, el noruego Ibrahim Buras.

Los españoles, encabezados por Daniel Mateo Angulo, pieza angular de la competición, junto a Nassim Hassaous, Ayad Lamdassem, Dani Arce, David Bascuñana, Raúl Celada, Sebas Martos, Pablo Sánchez, Vicente Hernández y el también soriano Hugo de Miguel, aglutinan a deportistas con experiencia en Juegos Olímpicos y pruebas de máximo nivel.

De hecho, cabe añadir otro excelente corredor a la cita, el segoviano Javi Guerra, quien ha confirmado también su asistencia a una prueba que lleva corriendo desde niño.

Este curso, la prueba femenina se avecina más abierta que en los últimos años, si bien la burundesa Francine Niyomukunzi, podio en Atapuerca y ganadora en Amorebieta la sitúan como principal favorita. Tendrá que verse las caras con atletas jóvenes, en claro crecimiento, como la keniata de 17 años, Diana Chepkemoi, que ya sabe lo que es ganr en nuestro país, como en el Cross Internacional de San Sebastián. Su hermana mayor, Mercy Chepkemoi, dos años mayor, y otra Chepkemoi, en este caso Sharon, también de gran juventud y talento, aspiran a una ganadora de Kenia, al igual que en 2022.

Cierto es que el número de africanas no es demasiado extenso, pero en los últimos años, en Soria, las corredoras europeas han ganado terreno, como en 2019 dejara patente con su victoria la portuguesa Mariana Machado. De hecho, el domingo la húngara Lili Anna Vindics Toth, cuarta en Amorebieta, la francesa Julie Lejarraga, las portuguesas Laura Taborda, Mariana Inés Macedo y Lara Fabiana Teixeira, tratarán de aprovechar su oportunidad.

No serán las únicas, las españolas no se han quedado atrás en los últimos años, y ahí la soriana Marta Pérez Miguel, a pesar de abordar una distancia larga para ella, no bajará los brazos. Lidia Campo, Irene Pelayo o Nuria Lugueros, Blanca Fernández de la Granja, Cristina Espejo o Laura Domene, algunas de ellas con gran experiencia en la modalidad, junto a la argentina María Luz Tesuri o la hispano ecuatoriana Katherine Ruth Tisalema Puruncaja, tendrán también toda la ambición para ofrecer una excelente actuación.

Todos los aficionados que no puedan seguir la cita en Valonsadero, podrán seguir las citas absolutas en directo bien a través de Canal 9 Soria en la provincia, o bien a través de RTVE Play, con conexión programada en este segundo caso a partir de las 13.20 horas.

En diferido, podrán encontrar la prueba en la plataforma de RTVE Play o bien ver Teledeporte a partir de las 15.45 horas del mismo domingo o a las 4.45 horas de la madrugada.

Previsión meteorológica para el domingo 10 de noviembre de 2024 (AEMET) Agencia estatal de meteorología:

Cielos nubosos, pero sin probabilidad de precipitaciones. Temperaturas mínimas de 3º y máximas de 16º, por lo que la temperatura subirá conforme avance la competición. El viento soplará de componente oeste sin apenas relevancia.

Presupuestos

3.000.000 pesetas (1994)

5.000.000 pesetas (1995)

5.500.000 pesetas (1996)

5.500.000 pesetas (1997)

6.000.000 pesetas (1998)

7.000.000 pesetas (1999)

11.500.000 pesetas (2000)

14.000.000 pesetas (2001)

90.000 euros (2002)

100.000 euros (2003)

102.000 euros (2004)

115.000 euros (2005)

106.000 euros (2006)

135.000 euros (2007)

120.000 euros (2008)

98.000 euros (2009)

85.000 euros (2010)

78.000 euros (2011)

60.000 euros (2012)

48.000 euros (2013)

52.000 euros (2014)

59.000 euros (2015)

59.000 euros (2016)

59.000 euros (2017)

70.000 euros (2018)

70.000 euros (2019)

75.000 euros (2021)

80.000 euros (2022)

180.000 euros (2023)

75.000 euros (2024)

El campo a través Internacional de Soria cuenta con el patrocinio principal del Excelentísimo Ayuntamiento de Soria, de la Excelentísima Diputación Provincial de Soria y de la Junta de Castilla y León.

Horarios de las carreras:

Hora Categoría Fecha de nacimiento Metros Vueltas 10.15 Sub 18 Femenino 2007-2008 4.000 2C 10.15 Sub 20 Femenino 2005-2006 4.000 2C 10.15 Máster Femenino 35 años o más 4.000 2C 10.40 Sub 18 Masculino 2007-2008 4.000 2C 10.40 Sub 20 Masculino 2005-2006 4.000 2C 10.40 Máster Masculino 35 años o más 4.000 2C 11.05 Sub 16 Femenino 2009-2010 2.000 2A 11.20 Sub 16 Masculino 2009-2010 2.000 2A 11.35 Sub 14 Femenino 2011-2012 1.500 1B 11.45 Sub 14 Masculino 2011-2012 1.500 1B 11.55 Sub 12 Femenino 2013-2014 1.000 1A 12.05 Sub 12 Masculino 2013-2014 1.000 1A 12.15 Sub 10 Femenino 2015-2016 800 1A (SA) 12.25 Sub 10 Masculino 2015-2016 800 1A (SA) 12.35 Marcha solidaria Todas las Edades 1.000 1A 12.35 Campo a través popular Más de 16 años 5.000 2A+2B 12.35 Carrera Inclusiva Todas las categorías 1.000 1A 13.10 Peques Femenino 2017-2020 200 (---) 13.15 Peques Masculino 2017-2020 200 (---) 13.25 Sénior Femenino 2001 y anteriores 8.000 4C 13.25 Sub 23 Femenino 2002-2003-2004 8.000 4C 14.00 Sénior Masculino 2001 y anteriores 8.000 4C 14.00 Sub 23 Masculino 2002-2003-2004 8.000 4C 14.35 Carrera de Relevos Todas las categorías 4X1.000 4A

(SA) Salida adelantada.

Los horarios pueden sufrir modificaciones según el desarrollo de las pruebas.

Palmarés:

Masculino

EDICIÓN AÑO Nombre Nacionalidad I 1994 Tijani Rahmanui Marruecos II 1995 Manuel Pancorbo España III 1996 Omar Errachidi Marruecos IV 1997 Million Wolde Etiopía V 1998 Laban Kipkemboi Kenia VI 1999 John Kosgei Kenia VII 2000 Salim Kipsang Kenia VIII 2001 Tom Nyariki Kenia IX 2002 Charles Kamathi Kenia X 2003 Benjamín Limo Kenia XI 2004 Zersenay Tadesse Eritrea XII 2005 Boniface Songok Kenia XIII 2006 Ali Abdallah Eritrea XIV 2007 Joseph Ebuya Kenia XV 2008 Leonard Komon Kenia XVI 2009 Gebre Gebremariam Kenia XVII 2010 Joseph Ebuya Kenia XVIII 2011 Vicent Kiprop Kenia XIX 2012 Emmanuel Bett Kenia XX 2013 Dickson Huru Uganda XXI 2014 Timothy Toroitich Uganda XXII 2015 Timothy Toroitich Uganda XXIII 2016 Timothy Toroitich Uganda XXIV 2017 Jakob Kiplimo Uganda XXV 2018 Jakob Kiplimo Uganda XXVI 2019 Maxwell Rotich Uganda XXVII 2021 Rodrigue Kwizera Burundi XXVIII 2022 Thierry Ndikumwenayo Burundi XXIX 2023 Rodrigue Kwizera Burundi

Femenino

EDICIÓN AÑO Nombre Nacionalidad I 1994 Sally Barsosio Kenia II 1995 Ana Isabel Alonso España III 1996 Jacqueline Martín España IV 1997 Jacqueline Martín España V 1998 Yimeneshu Taye Etiopía VI 1999 Naomi Mugo Kenia VII 2000 Margaret Nghoto Kenia VIII 2001 Rose Cheruiyot Kenia IX 2002 Zulema Fuentes-Pila España X 2003 Merima Demboba Etiopía XI 2004 Worknesh Kidane Etiopía XII 2005 Rose Jepchumba Kenia XIII 2006 Vivian Cheruiyot Kenia XIV 2007 Meselech Melkamu Etiopía XV 2008 Yane Kiptoo Kenia XVI 2009 Linet Masai Kenia XVII 2010 Dina Phalula Sudáfrica XVIII 2011 Prisca Jeptoo Kenia XIX 2012 Nazareth Weldu Eritrea XX 2013 Marta Tigabea Etiopía XXI 2014 Mercy Cherono Kenia XXII 2015 Linet Masai Kenia XXIII 2016 Alice Aprot Kenia XXIV 2017 Alice Aprot Kenia XXV 2018 Gloria Chebinatt Kite Kenia XXVI 2019 Mariana Machado Portugal XXVII 2021 Lucy Maiwa Kenia XXVIII 2022 Lucy Maiwa Kenia XXIX 2023 Likina Amebaw Etiopía

Calendario internacional

23 SEP 2024 TCS Lidingöloppet Lidingö (SWE) Silver 28 SEP 2024 Castlegar International Cross Country Galway (IRL) Bronze 28 SEP 2024 TCS Lidingöloppet Lidingö (SWE) Silver 13 OCT 2024 Autumn Open International Dublin (IRL) Silver 20 OCT 2024 70º Cross Internacional Zornotza Amorebieta (ESP) Gold 27 OCT 2024 Cross Internacional de Atapuerca Atapuerca (ESP) Gold 03 NOV 2024 68º Cross Internacional de San Sebastián San Sebastián (ESP) Silver 09 NOV 2024 Cardiff Cross Challenge Cardiff (GBR) Gold 09 NOV 2024 Sparkassen Cross Pforzheim Pforzheim (GER) Silver 10 NOV 2024 XXX Campo a Través Internacional de Soria Soria (ESP) Gold 17 NOV 2024 92nd Cinque Mulini San Vittore Olona (ITA) Gold 17 NOV 2024 Cross international Le Maine Libre-Allonnes-Sarthe Allonnes (FRA) Gold 17 NOV 2024 XLII Cross Internacional de Itálica Santiponce (ESP) Gold 21 NOV 2024 Cross Champs Austin (USA) Gold 24 NOV 2024 Cross Internacional de Alcobendas Alcobendas (ESP) Gold 24 NOV 2024 Festival du Cross-Country Carhaix (FRA) Gold 24 NOV 2024 International Warandecross Tilburg Tilburg (NED) Silver 06 DEC 2024 Trofeo Ibercaja Zaragoza Gran Premio de Aragon Zaragoza (ESP) Silver 07 DEC 2024 The Great Chepsaita Cross Country Eldoret (KEN) Gold 15 DEC 2024 Cross Internacional Venta de Baños Venta de Baños (ESP) Gold 22 DEC 2024 Cross Internacional de Amurrio Amurrio (ESP) Silver 05 JAN 2025 LXXXI Elgoibar Cross Country Juan Muguerza Memorial Elgoibar (ESP) Gold 06 JAN 2025 68° Campaccio-International Cross Country San Giorgio su Legnano (ITA) Gold 12 JAN 2025 XXXVII Cross Internacional de Valladolid Valladolid (ESP) Bronze 19 JAN 2025 LIV Gran Premio Cáceres Garrovillas de Alconétar (ESP) Silver 26 JAN 2025 Cross Cup de Hannut Hannut (BEL) Gold 09 FEB 2025 47. Cross della Vallagarina Villa Lagarina (ITA) Bronze 23 FEB 2025 Sirikwa Classic Cross Country Eldoret (KEN) Gold 02 MAR 2025 58th White Cross Beograd (SRB) Bronze

Total de atletas en Valonsadero en 2023: 3.249 corredores completan la carrera.

Sénior masculino: 335 atletas.

Sénior femenino: 201 atletas.

Sub 23 masculino: 158 atletas.

Sub 23 femenino: 69 atletas.

Sub 20 masculino: 179 atletas.

Sub 20 femenino: 108 atletas.

Master masculino: No hay categoría.

Master femenino: No hay categoría.

Relevo Mixto: 176 atletas.

Relevo Femenino: 52 atletas

Carrera inclusiva: 13 atletas.

Sub 18 masculino: 310 atletas.

Sub 18 femenino: 259 atletas.

Sub 16 masculino: 317 atletas.

Sub 16 femenino: 348 atletas.

Sub 14 masculino: 53 atletas.

Sub 14 femenino: 69 atletas.

Sub 12 masculino: 56 atletas.

Sub 12 femenino: 60 atletas.

Sub 10 masculino: 63 atletas.

Sub 10 femenino: 63 atletas.

Populares: 153 atletas.

Niños: 207 atletas.

Total de atletas en Valonsadero en 2022: 816 corredores.

Total de atletas en Valonsadero en 2021: 1.043 corredores.

Total de atletas en Valonsadero en 2019: 808 corredores.

Total de atletas en Valonsadero en 2018: 690 corredores.

Total de atletas en Valonsadero en 2017: 753 corredores.

Total de atletas en Valonsadero en 2016: 669 corredores.

Total de atletas en Valonsadero en 2015: 766 corredores.

Total de atletas en Valonsadero en 2014: 986 corredores.

Total de atletas en Valonsadero en 2013: 915 corredores.

Total de atletas en Valonsadero en 2012: 862 corredores.

Total de atletas en Valonsadero en 2011: 955 corredores.

Total de atletas en Valonsadero en 2010: 961 corredore