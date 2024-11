Mercy Chepkemoi y Rodrigue Kwizera vuelan en el XXX Cross Internacional de Soria

Domingo, 10 Noviembre 2024 17:22

Mercy Chepkemoi y Rodrigue Kwizera han volado este domingo en la pradera de Valonsadero, en la trigésima edición del Cross internacional de Soria.

El trigésimo aniversario del Campo a través internacional de Soria no ha dedraudado, con una jornada de temperatura agradable en un monte Valonsadero rebosante de verdor y ocre otoñal, y sobre todo, una matinal maratoniana de atletismo, desde los más pequeños hasta las dos carreras absolutas de exquisito nivel.

La prueba masculina, de ritmo endiablado, fue dominada por el favorito, el burundés Rodrigue Kwizera que, por tercera vez, inscribe su nombre de ganador de la prueba, igualando la gesta de su compatriota Timothy Toroitich.

En mujeres se esperaba una prueba abierta, y lo fue, con la joven Mercy Chepkemoi poniendo de manifiesto su descaro y su talento.

El atleta soriano Daniel Mateo Angulo, volvía a competir en casa tras un año de ausencia en Valonsadero, el único de toda su vida deportiva, así pues, sus ganas salían a relucir con una primera vuelta en la que puso el ritmo en cabeza. Su ímpetu se trasladó a los atletas africanos, que no tardaron en darle el relevo, especialmente el combativo etíope Wegene Chala.

Por detrás, Kwizera se refugiaba en el pelotón con los españoles.

El cambio de Edige Ntakarutimana al llegar al primer paso por vuelta se tornaba en exigente y reaccionaban los favoritos, con Chala, Kwizera, Mattew Kipchumba, Ayede Tadesse y Hosea Kiplangat en fila de auno. Mateo iba cediendo posiciones, mientras Daniel Arce pasaba como primer español en un pelotón de diez corredores.

No se había cumplido la segunda vuelta cuando Ntakarutimana pagaba caro el esfuerzo de haber avivado el ritmo. Kwizera lideraba la prueba, probablemente buscando hacer un primer desgaste en el abundante grupo de africanos. Los que mejor aguantaban la propuesta del atleta de Playas de Castellón serían Chala, Kipsang y Tadesse. Kiplangat también perdía comba, mientras el grupo perseguidor, ahora de seis integrantes, estaba comandando por otro corredor que ha crecido en Valonsadero, el segoviano Javi Guerra, que cumplía años en la jornada. Nassim Hassasous, Pablo Sánchez, Dani Arce, Ibrahim Buras y el portugués Rui Pinto conformaban el listado, seguidos a pocos metros por Daniel Mateo Angulo.

En la última vuelta ya nadie era capaz de seguir de cerca a Kwizera. Kipsang dejaba unos metros de distancia, con Tadesse y Chala sin entregarse, conscientes de la importancia de la pelea por el podio. Los africanos que iban cediendo paso quedaban desperdigados, mientras que los españoles mantenían el grupo, ahora de solo cuatro componentes, el noruego Buras, Hassasous, Guerra y Sánchez.

Sin sorpresas, Kwizera volaba para llevarse la victoria, motivado por revalidar triunfo. Segundo sería un formidable Tadesse, radiante en la meta, mientras que la tercera plaza sería dirimida por milímetros en pugna entre Chala y Kipsang, llevándose el gato al agua el segundo.

En la cita femenina la carrera se presentaba abierta sobre el papel y, por tanto, de difícil pronóstico. Y el espectáculo iba a estar a la altura. Las africanas en seguida fueron abriendo camino de forma paulatina, con una valiente Marta Pérez que era la única española que salía a su estela durante la primera vuelta. Cristina Espejo, Sara Reimondo, María Luz Tesuri y Lidia Campo, conformaban un equipo perseguidor.

Una de las principales favoritas, la burundesa Francine Niyomukunzi marcaba el ritmo también en el segundo paso por vuelta, con las keniatas Chepkemoi dejando hacer, Sharon, Diana y Mercy.

Por detrás, Marta Pérez, cada vez más alejada, seguía siendo la mejor española, con Espejo cediendo más terreno y quedando aislada del grupo perseguidor, cada vez más reducido.

Sonaba la campana y Mercy Chepkemoi comenzaba a presentarse como un serio obstáculo para Niyomukunzi, mientras por detrás, Sharon se convertía en la primera africana en perder comba. Marta Pérez seguía a lo suyo, pero ahora era Lidia Campo la que cambiaba el ritmo para intentar dar caza a la soriana.

En una última vuelta de infarto, Mercy Chepkemoi cambiaba el ritmo y dejaba atrás a Niyomukunzi.

La tercera plaza sería para Diana Chepkemoi y cuarta, Sharon.

La espectacular carrera de la atleta local, Marta Pérez, tendría premio en forma de quinta plaza, seguida por una aguerrida Lidia Campo.

Kwizera, ambicioso

Rodrigue Kwizera se mostraba muy contento por la victoria en Soria y nada más cruzar la meta recordaba que era su tercer triunfo en la prueba.

El burundés reconocía que se trata de una cita especial para él por este motivo y aseguraba que le gustaría “volver el próximo año para intentar ganar otra vez” para intentar incrementar su renta y convertirse en el primer corredor en lograr cuatro victorias en Valonsadero. Sobre el desarrollo de la carrera, explicaba que en la primera vuelta trató de estar en el grupo para “evitar un poco el aire”.

La carrera siguió “con un ritmo muy rápido, ha sido duro porque hay muchas cuestas”, finalizaba.

Por su parte, la ganadora Mercy Chepkemoi, afirmaba estar “muy contenta porque no ha sido una carrera fácil”. Además, consideraba que “es un terreno duro, pero me he sentido fuerte”. Por último, feliz por subir al podio en una carrera tan importante como la de Valonsadero, la atleta daba más valor a su triunfo por la entidad de sus rivales, algunas de ellas familia y compatriotas a las que conoce bien.

Palmarés:

Masculino

EDICIÓN AÑO Nombre Nacionalidad I 1994 Tijani Rahmanui Marruecos II 1995 Manuel Pancorbo España III 1996 Omar Errachidi Marruecos IV 1997 Million Wolde Etiopía V 1998 Laban Kipkemboi Kenia VI 1999 John Kosgei Kenia VII 2000 Salim Kipsang Kenia VIII 2001 Tom Nyariki Kenia IX 2002 Charles Kamathi Kenia X 2003 Benjamín Limo Kenia XI 2004 Zersenay Tadesse Eritrea XII 2005 Boniface Songok Kenia XIII 2006 Ali Abdallah Eritrea XIV 2007 Joseph Ebuya Kenia XV 2008 Leonard Komon Kenia XVI 2009 Gebre Gebremariam Kenia XVII 2010 Joseph Ebuya Kenia XVIII 2011 Vicent Kiprop Kenia XIX 2012 Emmanuel Bett Kenia XX 2013 Dickson Huru Uganda XXI 2014 Timothy Toroitich Uganda XXII 2015 Timothy Toroitich Uganda XXIII 2016 Timothy Toroitich Uganda XXIV 2017 Jakob Kiplimo Uganda XXV 2018 Jakob Kiplimo Uganda XXVI 2019 Maxwell Rotich Uganda XXVII 2021 Rodrigue Kwizera Burundi XXVIII 2022 Thierry Ndikumwenayo Burundi XXIX 2023 Rodrigue Kwizera Burundi XXX 2024 Rodrigue Kwizera Burundi

Femenino

EDICIÓN AÑO Nombre Nacionalidad I 1994 Sally Barsosio Kenia II 1995 Ana Isabel Alonso España III 1996 Jacqueline Martín España IV 1997 Jacqueline Martín España V 1998 Yimeneshu Taye Etiopía VI 1999 Naomi Mugo Kenia VII 2000 Margaret Nghoto Kenia VIII 2001 Rose Cheruiyot Kenia IX 2002 Zulema Fuentes-Pila España X 2003 Merima Demboba Etiopía XI 2004 Worknesh Kidane Etiopía XII 2005 Rose Jepchumba Kenia XIII 2006 Vivian Cheruiyot Kenia XIV 2007 Meselech Melkamu Etiopía XV 2008 Yane Kiptoo Kenia XVI 2009 Linet Masai Kenia XVII 2010 Dina Phalula Sudáfrica XVIII 2011 Prisca Jeptoo Kenia XIX 2012 Nazareth Weldu Eritrea XX 2013 Marta Tigabea Etiopía XXI 2014 Mercy Cherono Kenia XXII 2015 Linet Masai Kenia XXIII 2016 Alice Aprot Kenia XXIV 2017 Alice Aprot Kenia XXV 2018 Gloria Chebinatt Kite Kenia XXVI 2019 Mariana Machado Portugal XXVII 2021 Lucy Maiwa Kenia XXVIII 2022 Lucy Maiwa Kenia XXIX 2023 Likina Amebaw Etiopía XXX 2024 Mercy Chepkemoi Kenia