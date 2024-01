Los Llamosos se cita con XX edición de cross de San Antón

Viernes, 19 Enero 2024 13:04

Los Llamosos organiza este domingo la vigésima edición de su popular cross de San Antón.

La jornada deportiva comenzará a las 11:15 horas y forma parte de la tercera jornada de campo a través escolar.

La carrera popular, en la que se han inscrito cerca de cien corredores, abrirá la jornada.

Después lo harán las categorías sub 16, sub-14, sub-12, sub 10 y sub 8, tanto en masculino como femenino.

Los cadetes correrán dos kilómetros; los infantiles, 1.400 metros, los alevines, mil metros, los benjamines, 800 metros y los peques, 400 metros.

En esta edición, las pruebas puedan estar condicionadas por la nieve.