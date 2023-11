El Cross de Valonsadero dobla emociones

El XXIX Campo a través internacional de Soria aborda su desenlace en la jornada dominical, en una edición que duplica emociones.

Por un lado, al igual que en otras ediciones, se disputa la prueba internacional, donde deportistas africanos, europeos y americanos buscan inscribir su nombre en el palmarés de una de las pruebas más prestigiosas del calendario mundial de cross.

Por otro, se disputa a la par el Campeonato de España de Campo a través de clubes, donde se ponen en juego las preseas de oro nacionales y donde, cada posición, puede ser determinante a la hora de sumar para el equipo una mejora de plaza.

Todo ello, sin olvidar que los atletas españoles también buscan hacer méritos tanto para el Campeonato de Europa de clubes como el individual.

En total, cerca de 3.000 deportistas en un escenario natural de lujo, Valonsadero.

Aunque la jornada comenzará a partir de las 11 horas, los platos fuertes serán a las 14.45 horas con la prueba absoluta femenina, a las 15.30 horas la salida absoluta masculina y a las 16.05 horas, el relevo mixto.

Mientras en las dos primeras categorías abordarán 9 kilómetros, en el relevo serán cuatro relevistas en orden chica-chico-chica-chico de 1.500 metros para cada atleta.

En la cita masculina, de cara a la victoria final, no cabe duda de que la presencia de los atletas africanos, en una prueba claramente dominada tradicionalmente por ellos, les coloca como grandes favoritos.

El eritreo Aaron Kifle, por su conocimiento del terreno, parte con una ligera ventaja, aunque su compatriota Filmon Kibrom, el burundés Celestin Ndikumana, el ugandés Martin Kiprotich, subcampeón Sub-20 de su país, su compatriota Oscar Chelimo, uno de los grandes favoritos a la victoria, Hillary Chepkwoni, keniata, especialista tanto en medio maratón como en los 10 kilómetros, el etíope Girma Ermias y otros internacionales como el sueco Oliver Lofqvist y los portugueses Duarte Gomes y Alexander Figueiredo, buscarán llevarse el título.

No hay que descartar a los atletas españoles, si bien es cierto, que deberán correr especialmente concentrados, porque también aspirarán al campeonato de España de clubes, por lo que medir bien los esfuerzos también será importantes.

No faltarán los principales clubes españoles ni hombres como Fernando Carro, Andreu Blanes, Antonio Abadia, Ilas Fifa, Jordi Torrens y un largo etcétera donde prácticamente no faltará nadie, aunque la afición soriana echará de menos a Daniel Mateo Angulo, emblema de la prueba, cuya preparación del maratón ha desaconsejado entrar en liza.

En féminas, de nuevo, mucha calidad en la prueba internacional. La condición de favorita recala, por cuestión de justicia, en la vigente campeona, Lucy Mawia, keniata ganadora en Soria en las dos últimas ediciones que busca pasar al listado de oro de la competición siendo la primera mujer en lograr tres victorias consecutivas en Valonsadero. La etíope Likina Amebaw, la francesa Alessia Zarbo, la burundesa Micheline Niyomahoro, la italiana Valentina Gemetto y la argentina María Luz Tesuri. Pues bien, en este caso, amplían la nómina la etíope Asayech Ayichew Tadele, junto con la húngara Lili Anna Vindics-Toth.

En cuanto a las españolas, letras de oro para la olímpica soriana Marta Pérez Miguel que, si bien no tiene la victoria como principal objetivo. Cristina Ruiz, Marta García, Irene Sánchez Escribano, Carla Gallardo, Esther Navarrete, Idaira Prieto, Águeda Muñoz, Claudia Corral o Carla Domínguez, entre otras muchas, buscarán estar lo más arriba posible.

Nacional de clubes

Se trata del Campeonato de España con mayor participación de todos los organizados por la RFEA. La inscripción alcanza los 2202 atletas, que representan a 430 equipos de 186 clubes.

De ellos, únicamente el Trops-Cueva de Nerja y el CA Albacete han clasificado a los 11 equipos posibles, mientras que la AD Marathon presenta 10, por nueve del Playas de Castellón y el Atletismo Tarancón.

En cuanto a federaciones autonómicas con mayor representación, Madrid lidera un año más ambas clasificaciones, con 23 clubes y 60 equipos. Cataluña y Comunidad Valenciana completan ese ‘podio’ de clubes con 20 y 18, respectivamente; y Castilla-La Mancha y Andalucía hacen lo propio con el de equipos, con 45 y 41.

En la pasada edición celebrada en noviembre de 2022 en Atapuerca, el reparto de títulos fue casi total, con 10 diferentes clubes campeones en las 11 pruebas (el Playas de Castellón hizo doblete sub20).

De esos 11 campeones, siete defenderán sus títulos en Soria este domingo: Cárnicas Serrano (absoluto), Oriente Atletismo (sub23), Playas (sub20) y Trops-Cueva de Nerja (sub18) en hombres; y Metaesport Riba-Roja Túria (sub23), Canovelles (sub18) y Ardillas-Escorial (sub16) en mujeres.

En cambio, no estarán en Valonsadero el CA Adidas, vencedor absoluto femenino, ni el relevo mixto del Grupoempleo Pamplona Atlético. Tampoco el Playas de Castellón sub20 femenino ni el FC Barcelona sub16 masculino.

El sábado, primeras pruebas

Valonsadero acogió a los primeros participantes del campo a través con un aspecto inmejorable, con un sobrecogedor contraste de verdes y ocres otoñales, así como un intenso cielo azul y una temperatura primaveral, óptima para el desarrollo de la prueba.

Todo ello, junto a un espectacular dispositivo organizativo, con camión escenario, un gran podio, pantallas gigantes y el colorido habitual en una competición de campo a través.

Los primeros corredores en entrar en liza fueron los atletas de la prueba popular e inclusiva.

Con un gran ambiente festivo, salieron con ilusión tras el pistoletazo de salida, para después, que fuera Valonsadero el encargado de poner a cada corredor en el lugar que le correspondía.

Tras ellos, compitieron Sub 14, Sub 12, Sub 10, y dos momentos memorables, las carreras de los más pequeños, que hicieron las delicias de los presentes, y el primer relevo de mujeres, una de las novedades de la prueba.

La presencia del presidente de la Real Federación Española de Atletismo o de la federativa Ruth Beitia, ambos ex atletas, permitieron que muchos amantes del deporte pudieran llevarse una imagen de recuerdo de sus ídolos, y de un paraje ya emblemático en el campo a través, Valonsadero.

Por la tarde, el ambiente atlético se trasladó a la capital, con los entrenamientos ‘We Coach’ y las charlas técnicas que acogieron tanto la plaza Mariano Granados como el Centro Cultural Gaya Nuño.

CROSS INTERNATIONAL SORIA 2023- Inscripciones federativas-Actualización 16.11.23

ATLETA Año Nº Licenc. CLUB Hillary CHEPKWONI (KEN) 04.03.99 Kenia Oscar CHELIMO (UGA) 12.12.01 Uganda Aron KIFLE (ERI) 98 Eritrea Filmon KIBROM (ERI) 30.12.02 Eritrea Martin KIPROTICH (UGA) 06.04.03 Uganda Celestin NDIKUMANA (BDI) 22.02.02 Burundi Girma ERMIAS SHIRE 20.01.05 Etiopía Oliver LÖFQVIST 05.05.98 Suecia Alexander FIGUEIREDO 04.10.99 Portugal Duarte GOMES 24.11.00 Portugal ANDREU BLANES REIG 14.10.91 A11693 Hoka FERNANDO CARRO MORILLO 01.04.92 M 542 Nike Running ANTONIO ABADIA BECI 90 AR 14 C.A.Adidas Sub 23 POL ORIACH ENJUANES 20.09.02 AR3194 Nike Running EDUARDO MENACHO MIRALLES 25.11.99 AR2611 ASICS ÁLVARO GUTIÉRREZ HERNANDO 20.05.88 BU2568 C.A. Fent Camí Mislata Sub 23 ÀDAM MAIJÓ FRÍGOLA 26.04.01 CT26003 C.A.Adidas Sub 20 ALEIX VIVES ESPLUGASS 27.09.04 CT29695 FACVAC Valls ABDERRAHIM OUGRA 26.11.99 CT26978 C.A. Fent Camí Mislata Sub23 RUBEN ALVAREZ PERERA 15.02.02 BU4072 U.Burgos Sub23 MARC FERNANDEZ PERSONAT 28.02.02 CT25815 A.D.Catalunya ILAS FIFA TEMSAMANI 16.05.89 CT 17318 AA Catalunya JORDI TORRENS TEIXIDOR 25.09.97 CT19826 C.A.Bikila

MUJERES

MULI LUCY MAWIA 22.12.98 Kenia Likina AMEBAW 1997 AV 1 Playas de Castellón Alessia ZARBO 11.09.01 Francia Lili Anna VINDICS-TOTH 17.09.78 Hungria Micheline NIYOMAHORO 01.04.01 Burundi Valentina GEMETTO 04.02.98 Italia Asayech AYICHEW TADELE 03.04.05 Etiopia Mª LUZ TESURI 1993 Argentina MARTA PEREZ MIGUEL 19.04.93 SO 3023 A.Adidas CRISTINA RUIZ FERNANDEZ 16.01.99 BU3746 Playas Castellon MARTA GARCIA ALONSO 01.01.98 PA3677 ON IRENE SANCHEZ ESCRIBANO FIGUEROA 25.08.92 TO3514 C.A. Adidas CARLA GALLARDO PUERTAS 09.02.99 PA3775 Independiente ESTHER NAVARRETE SANTANA 16.03.90 GA 769008 C. Celta IDAIRA PRIETO SUAREZ 17.08.97 SG 3990 Independiente Sub 23 CLAUDIA CORRAL HODAR 08.08.02 SG4195 Sporting Segovia Sub23 CARLA DOMÍNGUEZ TORNER 10.07.03 CT26580 ASICS AGUEDA MUÑOZ MARQUES 19.03.99 SG 4086 C.A.Adidas