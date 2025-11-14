El Cross de Soria se emitirá en abierto por Teledeporte

Viernes, 14 Noviembre 2025 18:05

Se acerca la celebración de la XXXI edición del Campo a través Internacional de Soria de este domingo 16 de noviembre, y como cada año, muchos de los aficionados a este deporte que no pueden presenciar la prueba en el emblemático monte Valonsadero, esperan poder disfrutar de la cita a través de los medios de comunicación.

https://www.rtve.es/play/videos/directo/deportes/atletismo-cross-internacional-soria-2025/

En este sentido, la Delegación Soriana de Atletismo, entidad organizadora de la prueba dominical, viene realizando un esfuerzo sobresaliente por poder ofrecer difusión de la prueba, tanto a través de medios digitales, como de medios convencionales.

En esta ocasión, con cobertura televisiva tanto en directo como en diferido a través de Teledeporte, el canal temático deportivo de Radio Televisión Española y RTVE Play.

Ha sido en la mañana del viernes, cuando el propio ente público ha difundido a través de su web oficial, la parrilla de su programación del domingo, en la que figura a partir de las 14.35 horas se emitirá desde Soria el Campo a través Internacional tanto femenino como masculino.

En principio, en la programación convencional no consta como emisión en directo, por lo que es posible que se emitan las citas con apenas unos minutos de demora. En cualquier caso, la señal en directo podrá seguirse en RTVE Play, el portal digital de streaming. Una vez pasada la prueba, la cita podrá revivirse en la misma plataforma en diferido.

Como es habitual, algunos medios televisivos regionales han puesto de manifiesto su interés por recibir la señal para poder replicarla en algún momento.

No obstante, Teledeporte también contempla una redifusión para la madrugada del domingo al lunes, concretamente a las 4.45 horas.

Además de trasladar el espectáculo natural y deportivo del cross soriano a todas aquellas personas que por algún motivo no pueden seguir la cita in situ, la prueba realiza un gran esfuerzo para abrir una ventana de Soria al mundo, tanto de su deporte y deportistas, como de sus increíbles espacios naturales y, cómo no, de sus empresas.

Para todos aquellos que quieran seguir la prueba en el monte Valonsadero, cabe recordar que la primera competición está programada a las 10.15 horas con la prueba Sub 18 femenina, mientras que a las 14.50 horas se llevará a cabo la última salida, la del Campeonato regional masculino adaptado.

Las citas sénior serán, a las 13.25 horas carrera femenina, y a las 14.00 horas carrera masculina.

Un día antes, se celebrará el entrenamiento dirigido a mujeres a las 17 horas en la plaza de Las Mujeres.

En el caso de que el día salga lluvioso, la cita se llevará a cabo en el módulo Diego Barranco del CAEP Soria, situado en Los Pajaritos. Después, en el Centro Cultural Gaya Nuño se impartirán dos charlas y a partir de las 19 horas, la presentación de atletas.