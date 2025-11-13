Nuevas candidatas a la victoria femenina en el Cross Internacional de Soria

Jueves, 13 Noviembre 2025 18:09

El próximo domingo 16 de noviembre, a partir de las 13.25 horas, se disputará en el XXXI Campo a través Internacional de Soria que organiza la Delegación Soriana de Atletismo la prueba sénior femenina. Una cita en la que la atleta etíope Likina Amebaw, en su condición de campeona del cross de Soria en 2023, parte como favorita.

El hecho de partir como rival a batir no siempre es un punto a favor de los atletas, ya que, dentro de una carrera táctica, la responsabilidad, en ocasiones puede llegar a pesar.

En cualquier caso, las marcas y resultados de Amebaw en lo que llevamos de temporada son su mejor carta de presentación, y el hecho de conocer Valonsadero, un punto que puede jugar a su favor ante algunas de sus rivales. Pero volviendo a la trayectoria de Amebaw en esta parte de la temporada, cabe recordar que la etíope ya ha ganado en Amorebieta y subido al podio en Itálica. También conviene recordar que este año cuenta con un bronce en 3.000 metros en la final de la Diamond League.

No cabe duda de que el prestigio y la vitola de favorita para el domingo, se la ha ganado a pulso en cada zancada.

En el caso de lograr su segunda victoria en Valonsadero, Amebaw entraría en un selecto club de féminas con dos triunfos sorianos, entre las que se encuentran Jacqueline Martín (1996 y 1997), Linet Masai (2009 y 2015), Alice Aprot (2016 y 2017) y Lucy Maiwa (2021-2022).

Por tanto, para desafiar a una atleta consolidada como Amebaw, es necesaria una buena dosis de descaro. Ese que tienen algunas atletas jóvenes de talento, entre las que emerge la keniata Sheila Jebet, campeona de cross de su país en categoría sub 20 el año pasado.

Un título que, tratándose de Kenia, merece ser tenido muy en cuenta.

No obstante, si en la prueba soriana tan solo han logrado ganar cinco atletas europeas, dentro del continente africano, Kenia es el país más laureado en Valonsadero con la friolera de 17 victorias, incluida la del año pasado de Mercy Chepkemoi.

Precisamente otra keniata se postula como amenaza para Amebaw, en este caso, Noshim Mandoi Kimuge, una atleta de 24 años de edad, que también tendrá sus opciones.

También tratará de jugar sus bazas la burundesa Odile Nintije, cuarta este año en el cross de Quintanar.

A este listado, la Delegación Soriana de Atletismo incorpora a la marroquí de las Celtíberas Soukaia El Kayami, que también tomará la salida.

Del mismo modo, cabe destacar la confirmación de la italiana Valentina Gemetto, campeona de su país en los 10.000 metros, por lo que los 8.000 metros del domingo pueden venirle como anillo al dedo.

Cabe destacar la incorporación de tres atletas nacionales de la talla de Cristina Espejo, Claudia Corral y Clara Viñarás, que se unen a las corredoras ya anunciadas, como son la soriana Marta Pérez Miguel, Idaira Prieto, Azucena Díaz, María Ureña, Ambar Tomás, Natalia Ruiz o Candela Blázquez.