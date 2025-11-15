Cross de Soria: Kwizera y Amebaw, favoritos, en jornada con viento

Sábado, 15 Noviembre 2025 09:00

El Campo a través Internacional de Soria se presenta este domingo, una vez más, como un espectáculo deportivo del máximo nivel que este año tendrá el viento como invitado. Integrado en el selecto listado de pruebas Gold del circuito mundial de la modalidad, la prueba organizada por la Delegación Soriana de Atletismo propone un importante listado de atletas de talento mundial, en un escenario deportivo idílico, como es el monte Valonsadero.

Una combinación fascinante que año a año es una fórmula de éxito: Un marco natural incomparable y actores de relumbrón para una función deportiva imprescindible.

Por si fuera poco, en esta ocasión se respira en el ambiente una mayor dosis de emoción ante la posibilidad de que un atleta, Rodrigue Kwizera, rompa con una marca inalcanzada hasta el momento en la historia de esta competición, la de sumar la cuarta victoria absoluta en Valonsadero.

Tampoco le faltan alicientes a la cita femenina, en la que no han escaseado las sorpresas en los últimos años, y no se puede olvidar que esta cita es mucho más que dos grandes carreras de élite, es una fiesta del atletismo en el que se aglutina deporte base, solidaridad, y mucho esfuerzo, desde las 10.15 horas y hasta más allá de las 14.50 horas

Este domingo, a partir de las 14 horas, la mayor parte de las miradas se fijarán en los atletas que participarán en la prueba sénior masculina.

Y de entre todos los corredores de relumbrón que han confirmado su asistencia en la cita soriana, un hombre emerge como favorito por méritos propios, el burundés Rodrigue Kwizera.

Un corredor que ya es un referente de la prueba, pero al que le separan 8.000 metros, unos 23 minutos de esfuerzo agónico y el ímpetu de todos sus rivales, para convertirse en leyenda.

Y es que, de levantar la cinta de campeón en la línea de meta, el burundés será el primer atleta en sumar cuatro victorias en el monte Valonsadero.

Por lo visto a lo largo de esta temporada, Kwizera tiene el ritmo en las piernas para conseguir este hito.

También parece ser un hombre amante de los retos y desafíos, pero no cabe duda de que no tendrá forma de desviar la presión: Es el rival a batir y las cargas adicionales, en este deporte, no siempre se gestionan bien.

Finalmente, su compatriota Martin Kiprotich no entrará en la pelea, siendo relevado por el keniata Kelvin Kiptoo, un hombre de 5.000 metros, cuya punta de velocidad puede ser determinante de cara a la victoria.

Quien conoce bien la prueba es Thierry Ndikumwenayo, que pretende recuperar su corona, esta vez, como atleta español. Matthew Kipchumba, Naibei Kiplimo, Meshack Kipkurgat, Matthew Kipkoech, George Kiplagat y Edwin Kiplangat, componen un núcleo de atletas keniatas que auguran una carrera muy abierta y de alternativas.

Otros burundeses como Eric Nzambimana, Elie Sindayikengera y Emile Hafashiman, así como el ugandés Samuel Cherop, disparan la dificultad del reto que persigue Kwizera.

En la representación europea, compuesta por noruego Ibrahim Buras, el andorrano Nahuel Carabana y el listado de corredores españoles como Ilias Fifa, Dani Arce, Abderrahman El Kayami, David Bascuñana, el soriano Hugo de Miguel, Younes Kniya, Eric Lore o Javi Guerra, se incrementa con Félix Galán y Carlos López.

Unos minutos antes de la prueba masculina tendrá lugar el primer plato fuerte de la jornada, la carrera sénior femenina, programada para las 14.00 horas.

En este caso, la cita también tiene una favorita, como es Likina Amebaw, ganadora de la carrera en 2023.

Pero si algo demostró la prueba de mujeres el año pasado y un buen número de ediciones anteriores, es que en Soria se han producido unas cuantas sorpresas.

Una de las aspirantes es la joven keniata Sheila Jebet, campeona de cross de su país en categoría sub 20 el año pasado. Otra keniata, con algo más de experiencia es Noshim Mandoi Kimuge. También tratarán de jugar sus bazas la burundesa Odile Nintije, la marroquí de las Celtíberas Soukaia El Kayami o la italiana Valentina Gemetto.

Y cómo no, las atletas nacionales, entre las que se encuentran Cristina Espejo, Claudia Corral, Clara Viñarás, la soriana Marta Pérez Miguel, Idaira Prieto, Azucena Díaz, María Ureña, Ámbar Tomás, Natalia Ruiz o Candela Blázquez.

Un listado al que se incorpora la atleta gallega Antía Castro, dispuesta a demostrar su ambición en Valonsadero.

Todos los aficionados que no puedan seguir las dos salidas principales de la jornada en Valonsadero, podrán seguir las citas absolutas en directo a través de RTVE Play. Además, Teledeporte conectará a las 14.35 horas en televisión convencional en abierto, por lo que las dos carreras podrán verse pocos minutos después. En diferido, podrán encontrar la prueba en la plataforma de RTVE Play o bien ver la redifusión en Teledeporte a partir de las 4.45 horas de la madrugada.

La prueba de Soria, que volverá a contar con prueba popular (12.35 horas) o cita de relevos (14.35 horas), también tendrá su vertiente solidaria con una marcha en favor de los enfermos del síndrome de Dravet (12.35 horas). Este año, además, acogerá el Campeonato de Cross de la Guardia Civil (12.35 h.) y el Campeonato de Castilla y León de atletismo adaptado.

En total, serán casi cinco horas de atletismo, con alrededor de un millar de atletas en la pradera de Valonsadero.

Previsión meteorológica para el domingo 16 de noviembre de 2025 (AEMET) Agencia estatal de meteorología:

Cielos parcialmente nubosos, con probabilidad de precipitaciones anecdóticas conforme avance la jornada (14 horas).

Temperaturas mínimas de 5º y máximas de 12º, por lo que la temperatura subirá conforme avance la competición.

El viento soplará de componente suroeste con cierta intensidad.

Presupuestos

3.000.000 pesetas (1994)

5.000.000 pesetas (1995)

5.500.000 pesetas (1996)

5.500.000 pesetas (1997)

6.000.000 pesetas (1998)

7.000.000 pesetas (1999)

11.500.000 pesetas (2000)

14.000.000 pesetas (2001)

90.000 euros (2002)

100.000 euros (2003)

102.000 euros (2004)

115.000 euros (2005)

106.000 euros (2006)

135.000 euros (2007)

120.000 euros (2008)

98.000 euros (2009)

85.000 euros (2010)

78.000 euros (2011)

60.000 euros (2012)

48.000 euros (2013)

52.000 euros (2014)

59.000 euros (2015)

59.000 euros (2016)

59.000 euros (2017)

70.000 euros (2018)

70.000 euros (2019)

75.000 euros (2021)

80.000 euros (2022)

180.000 euros (2023)

75.000 euros (2024)

80.000 euros (2025)

El campo a través Internacional de Soria cuenta con el patrocinio principal del Ayuntamiento de Soria, de la Diputación Provincial de Soria y de la Junta de Castilla y León.

Horarios de las carreras:

Hora Categoría Fecha de nacimiento Metros Vueltas 10.15 Sub 18 Femenino 2008-2009 4.000 2C 10.15 Sub 20 Femenino 2006-2007 4.000 2C 10.15 Máster Femenino 35 años o más 4.000 2C 10.40 Sub 18 Masculino 2008-2009 4.000 2C 10.40 Sub 20 Masculino 2006-2007 4.000 2C 10.40 Máster Masculino 35 años o más 4.000 2C 11.05 Sub 16 Femenino-Cto Cyl Adaptado 2010-2011 2.000 2A 11.20 Sub 16 Masculino 2010-2011 2.000 2A 11.35 Sub 14 Femenino 2012-2013 1.500 1B 11.45 Sub 14 Masculino 2012-2013 1.500 1B 11.55 Sub 12 Femenino 2014-2015 1.000 1A 12.05 Sub 12 Masculino 2014-2015 1.000 1A 12.15 Sub 10 Femenino 2016-2017 800 1A (SA) 12.20 Sub 10 Masculino 2016-2017 800 1A (SA) 12.25 Sub 8 Femenino 2018-2019 400 1A (SA) 12.30 Sub 8 Masculino 2018-2019 400 1A (SA) 12.35 Marcha solidaria Todas las Edades 1.000 1A 12.35 Campo a través popular Más de 16 años 5.000 2A+2B 12.35 Carrera Inclusiva-Cto Cyl Todas las categorías 1.000 1A 12.35 Cto. Guardia Civil Guardias Civiles 5.000 2A+2B 13.10 Peques Femenino 2018-2019 200 (---) 13.15 Peques Masculino 2018-2019 200 (---) 13.25 Sénior Femenino 2002 y anteriores 8.000 4C 13.25 Sub 23 Femenino 2003-2004-2005 8.000 4C 14.00 Sénior Masculino 2002 y anteriores 8.000 4C 14.00 Sub 23 Masculino 2003-2004-2005 8.000 4C 14.35 Carrera de Relevos Todas las categorías 4X1.000 4A 14.45 Cto CyL Adap Mix. Todas las categorías 1.000 1A 14.50 Cto CyL Adap Masc. Todas las categorías 3.000 2B

(SA) Salida adelantada.

Los horarios pueden sufrir modificaciones según el desarrollo de las pruebas.

Palmarés:

Masculino

EDICIÓN AÑO Nombre Nacionalidad I 1994 Tijani Rahmanui Marruecos II 1995 Manuel Pancorbo España III 1996 Omar Errachidi Marruecos IV 1997 Million Wolde Etiopía V 1998 Laban Kipkemboi Kenia VI 1999 John Kosgei Kenia VII 2000 Salim Kipsang Kenia VIII 2001 Tom Nyariki Kenia IX 2002 Charles Kamathi Kenia X 2003 Benjamín Limo Kenia XI 2004 Zersenay Tadesse Eritrea XII 2005 Boniface Songok Kenia XIII 2006 Ali Abdallah Eritrea XIV 2007 Joseph Ebuya Kenia XV 2008 Leonard Komon Kenia XVI 2009 Gebre Gebremariam Kenia XVII 2010 Joseph Ebuya Kenia XVIII 2011 Vicent Kiprop Kenia XIX 2012 Emmanuel Bett Kenia XX 2013 Dickson Huru Uganda XXI 2014 Timothy Toroitich Uganda XXII 2015 Timothy Toroitich Uganda XXIII 2016 Timothy Toroitich Uganda XXIV 2017 Jakob Kiplimo Uganda XXV 2018 Jakob Kiplimo Uganda XXVI 2019 Maxwell Rotich Uganda XXVII 2021 Rodrigue Kwizera Burundi XXVIII 2022 Thierry Ndikumwenayo Burundi XXIX 2023 Rodrigue Kwizera Burundi XXX 2024 Rodrigue Kwizera Burundi

Femenino

EDICIÓN AÑO Nombre Nacionalidad I 1994 Sally Barsosio Kenia II 1995 Ana Isabel Alonso España III 1996 Jacqueline Martín España IV 1997 Jacqueline Martín España V 1998 Yimeneshu Taye Etiopía VI 1999 Naomi Mugo Kenia VII 2000 Margaret Nghoto Kenia VIII 2001 Rose Cheruiyot Kenia IX 2002 Zulema Fuentes-Pila España X 2003 Merima Demboba Etiopía XI 2004 Worknesh Kidane Etiopía XII 2005 Rose Jepchumba Kenia XIII 2006 Vivian Cheruiyot Kenia XIV 2007 Meselech Melkamu Etiopía XV 2008 Yane Kiptoo Kenia XVI 2009 Linet Masai Kenia XVII 2010 Dina Phalula Sudáfrica XVIII 2011 Prisca Jeptoo Kenia XIX 2012 Nazareth Weldu Eritrea XX 2013 Marta Tigabea Etiopía XXI 2014 Mercy Cherono Kenia XXII 2015 Linet Masai Kenia XXIII 2016 Alice Aprot Kenia XXIV 2017 Alice Aprot Kenia XXV 2018 Gloria Chebinatt Kite Kenia XXVI 2019 Mariana Machado Portugal XXVII 2021 Lucy Maiwa Kenia XXVIII 2022 Lucy Maiwa Kenia XXIX 2023 Likina Amebaw Etiopía XXX 2024 Mercy Chepkemoi Kenia

Calendario internacional

27 SEP 2025 TCS Lidingöloppet Lidingö (SWE) Silver 19 OCT 2025 71º Cross Zornotza Amorebieta-Etxano (ESP) Gold 19 OCT 2025 Autumn International Cross Country Abbotstown, Dublin (IRL) Bronze 02 NOV 2025 14th Cross della Valsugana Parco Segantini, Levico Terme (ITA) Bronze 02 NOV 2025 69º Cross de San Sebastián San Sebastián (ESP) Silver 08 NOV 2025 Cardiff Cross Challenge Llandaff Fields, Cardiff (GBR) Gold 09 NOV 2025 XLIII Cross l de Itálica Itálica, Sevilla (ESP) Gold 15 NOV 2025 Sparkassen Cross Pforzheim Pforzheim (GER) Silver 16 NOV 2025 XXXI Campo a Traves Internacional de Soria Soria (ESP) Gold 23 NOV 2025 93rd Cinque Mulini San Vittore Olona (ITA) Gold 23 NOV 2025 Cross Internacional de Atapuerca Atapuerca (ESP) Gold 23 NOV 2025 Cross Le Maine Libre-Allonnes-Sarthe Allonnes (FRA) Gold 30 NOV 2025 Carsolina Cross Trieste (ITA) Bronze 30 NOV 2025 C.I.C. Alcobendas-Comunidad de Madrid Alcobendas (ESP) Gold 30 NOV 2025 International Warandecross Tilburg Tilburg (NED) Silver 06 DEC 2025 Chepsaita Cross County Tour Gold Eldoret (KEN) Gold 13 DEC 2025 Botswana International Cross Country Modipane (BOT) Bronze 21 DEC 2025 Cross Internacional Venta de Baños Venta de Baños (ESP) Gold 28 DEC 2025 VII Cross de Amurrio Amurrio (ESP) Silver 31 DEC 2025 Intersport Sylvestercross Soest (NED) Bronze 11 JAN 2026 48. Cross della Vallagarina Villa Lagarina (ITA) Bronze 18 JAN 2026 LXXXII Elgoibar Cross Country Elgoibar (ESP) Gold 25 JAN 2026 69° Campaccio – Cross Country San Giorgio su Legnano (ITA) Gold 25 JAN 2026 Cross Cup de Hannut Hannut (BEL) Gold 01 FEB 2026 LV Gran Premio de la Diputación de Cáceres Cáceres (ESP) Silver 14 FEB 2026 Sirikwa Classic Continental Tour Gold Eldoret (KEN) Gold 07 MAR 2026 59th White Cross Beograd (SRB) Bronze

Total de atletas en Valonsadero en 2024: 718 corredores completan la carrera.

Sénior masculino: 42 atletas.

Sénior femenino: 19 atletas.

Sub 23 masculino: 5 atletas.

Sub 23 femenino: 6 atletas.

Sub 20 masculino: 8 atletas.

Sub 20 femenino: 6 atletas.

Master masculino: 16 atletas.

Master femenino: 1 atleta.

Relevo Masculino: 28 atletas.

Relevo Femenino: 12 atletas

Carrera inclusiva: 18 atletas.

Sub 18 masculino: 9 atletas.

Sub 18 femenino: 10 atletas.

Sub 16 masculino: 26 atletas.

Sub 16 femenino: 23 atletas.

Sub 14 masculino: 29 atletas.

Sub 14 femenino: 32 atletas.

Sub 12 masculino: 43 atletas.

Sub 12 femenino: 37 atletas.

Sub 10 masculino: 47 atletas.

Sub 10 femenino: 42 atletas.

Populares: 69 atletas.

Niños: 173 atletas.

Marcha solidaria: 17 atletas.

Total de atletas en Valonsadero en 2023: 3.249 corredores.

Total de atletas en Valonsadero en 2022: 816 corredores.

Total de atletas en Valonsadero en 2021: 1.043 corredores.

Total de atletas en Valonsadero en 2019: 808 corredores.

Total de atletas en Valonsadero en 2018: 690 corredores.

Total de atletas en Valonsadero en 2017: 753 corredores.

Total de atletas en Valonsadero en 2016: 669 corredores.

Total de atletas en Valonsadero en 2015: 766 corredores.

Total de atletas en Valonsadero en 2014: 986 corredores.

Total de atletas en Valonsadero en 2013: 915 corredores.

Total de atletas en Valonsadero en 2012: 862 corredores.

Total de atletas en Valonsadero en 2011: 955 corredores.

Total de atletas en Valonsadero en 2010: 961 corredore