Cross de Soria: Kwizera y Amebaw, favoritos, en jornada con viento
El Campo a través Internacional de Soria se presenta este domingo, una vez más, como un espectáculo deportivo del máximo nivel que este año tendrá el viento como invitado. Integrado en el selecto listado de pruebas Gold del circuito mundial de la modalidad, la prueba organizada por la Delegación Soriana de Atletismo propone un importante listado de atletas de talento mundial, en un escenario deportivo idílico, como es el monte Valonsadero.
El Cross de Soria se emitirá en abierto por Teledeporte
Una combinación fascinante que año a año es una fórmula de éxito: Un marco natural incomparable y actores de relumbrón para una función deportiva imprescindible.
Por si fuera poco, en esta ocasión se respira en el ambiente una mayor dosis de emoción ante la posibilidad de que un atleta, Rodrigue Kwizera, rompa con una marca inalcanzada hasta el momento en la historia de esta competición, la de sumar la cuarta victoria absoluta en Valonsadero.
Tampoco le faltan alicientes a la cita femenina, en la que no han escaseado las sorpresas en los últimos años, y no se puede olvidar que esta cita es mucho más que dos grandes carreras de élite, es una fiesta del atletismo en el que se aglutina deporte base, solidaridad, y mucho esfuerzo, desde las 10.15 horas y hasta más allá de las 14.50 horas
Este domingo, a partir de las 14 horas, la mayor parte de las miradas se fijarán en los atletas que participarán en la prueba sénior masculina.
Y de entre todos los corredores de relumbrón que han confirmado su asistencia en la cita soriana, un hombre emerge como favorito por méritos propios, el burundés Rodrigue Kwizera.
Un corredor que ya es un referente de la prueba, pero al que le separan 8.000 metros, unos 23 minutos de esfuerzo agónico y el ímpetu de todos sus rivales, para convertirse en leyenda.
Y es que, de levantar la cinta de campeón en la línea de meta, el burundés será el primer atleta en sumar cuatro victorias en el monte Valonsadero.
Por lo visto a lo largo de esta temporada, Kwizera tiene el ritmo en las piernas para conseguir este hito.
También parece ser un hombre amante de los retos y desafíos, pero no cabe duda de que no tendrá forma de desviar la presión: Es el rival a batir y las cargas adicionales, en este deporte, no siempre se gestionan bien.
Finalmente, su compatriota Martin Kiprotich no entrará en la pelea, siendo relevado por el keniata Kelvin Kiptoo, un hombre de 5.000 metros, cuya punta de velocidad puede ser determinante de cara a la victoria.
Quien conoce bien la prueba es Thierry Ndikumwenayo, que pretende recuperar su corona, esta vez, como atleta español. Matthew Kipchumba, Naibei Kiplimo, Meshack Kipkurgat, Matthew Kipkoech, George Kiplagat y Edwin Kiplangat, componen un núcleo de atletas keniatas que auguran una carrera muy abierta y de alternativas.
Otros burundeses como Eric Nzambimana, Elie Sindayikengera y Emile Hafashiman, así como el ugandés Samuel Cherop, disparan la dificultad del reto que persigue Kwizera.
En la representación europea, compuesta por noruego Ibrahim Buras, el andorrano Nahuel Carabana y el listado de corredores españoles como Ilias Fifa, Dani Arce, Abderrahman El Kayami, David Bascuñana, el soriano Hugo de Miguel, Younes Kniya, Eric Lore o Javi Guerra, se incrementa con Félix Galán y Carlos López.
Unos minutos antes de la prueba masculina tendrá lugar el primer plato fuerte de la jornada, la carrera sénior femenina, programada para las 14.00 horas.
En este caso, la cita también tiene una favorita, como es Likina Amebaw, ganadora de la carrera en 2023.
Pero si algo demostró la prueba de mujeres el año pasado y un buen número de ediciones anteriores, es que en Soria se han producido unas cuantas sorpresas.
Una de las aspirantes es la joven keniata Sheila Jebet, campeona de cross de su país en categoría sub 20 el año pasado. Otra keniata, con algo más de experiencia es Noshim Mandoi Kimuge. También tratarán de jugar sus bazas la burundesa Odile Nintije, la marroquí de las Celtíberas Soukaia El Kayami o la italiana Valentina Gemetto.
Y cómo no, las atletas nacionales, entre las que se encuentran Cristina Espejo, Claudia Corral, Clara Viñarás, la soriana Marta Pérez Miguel, Idaira Prieto, Azucena Díaz, María Ureña, Ámbar Tomás, Natalia Ruiz o Candela Blázquez.
Un listado al que se incorpora la atleta gallega Antía Castro, dispuesta a demostrar su ambición en Valonsadero.
Todos los aficionados que no puedan seguir las dos salidas principales de la jornada en Valonsadero, podrán seguir las citas absolutas en directo a través de RTVE Play. Además, Teledeporte conectará a las 14.35 horas en televisión convencional en abierto, por lo que las dos carreras podrán verse pocos minutos después. En diferido, podrán encontrar la prueba en la plataforma de RTVE Play o bien ver la redifusión en Teledeporte a partir de las 4.45 horas de la madrugada.
La prueba de Soria, que volverá a contar con prueba popular (12.35 horas) o cita de relevos (14.35 horas), también tendrá su vertiente solidaria con una marcha en favor de los enfermos del síndrome de Dravet (12.35 horas). Este año, además, acogerá el Campeonato de Cross de la Guardia Civil (12.35 h.) y el Campeonato de Castilla y León de atletismo adaptado.
En total, serán casi cinco horas de atletismo, con alrededor de un millar de atletas en la pradera de Valonsadero.
Previsión meteorológica para el domingo 16 de noviembre de 2025 (AEMET) Agencia estatal de meteorología:
Cielos parcialmente nubosos, con probabilidad de precipitaciones anecdóticas conforme avance la jornada (14 horas).
Temperaturas mínimas de 5º y máximas de 12º, por lo que la temperatura subirá conforme avance la competición.
El viento soplará de componente suroeste con cierta intensidad.
Presupuestos
3.000.000 pesetas (1994)
5.000.000 pesetas (1995)
5.500.000 pesetas (1996)
5.500.000 pesetas (1997)
6.000.000 pesetas (1998)
7.000.000 pesetas (1999)
11.500.000 pesetas (2000)
14.000.000 pesetas (2001)
90.000 euros (2002)
100.000 euros (2003)
102.000 euros (2004)
115.000 euros (2005)
106.000 euros (2006)
135.000 euros (2007)
120.000 euros (2008)
98.000 euros (2009)
85.000 euros (2010)
78.000 euros (2011)
60.000 euros (2012)
48.000 euros (2013)
52.000 euros (2014)
59.000 euros (2015)
59.000 euros (2016)
59.000 euros (2017)
70.000 euros (2018)
70.000 euros (2019)
75.000 euros (2021)
80.000 euros (2022)
180.000 euros (2023)
75.000 euros (2024)
80.000 euros (2025)
El campo a través Internacional de Soria cuenta con el patrocinio principal del Ayuntamiento de Soria, de la Diputación Provincial de Soria y de la Junta de Castilla y León.
Horarios de las carreras:
|
Hora
|
Categoría
|
Fecha de nacimiento
|
Metros
|
Vueltas
|
10.15
|
Sub 18 Femenino
|
2008-2009
|
4.000
|
2C
|
10.15
|
Sub 20 Femenino
|
2006-2007
|
4.000
|
2C
|
10.15
|
Máster Femenino
|
35 años o más
|
4.000
|
2C
|
10.40
|
Sub 18 Masculino
|
2008-2009
|
4.000
|
2C
|
10.40
|
Sub 20 Masculino
|
2006-2007
|
4.000
|
2C
|
10.40
|
Máster Masculino
|
35 años o más
|
4.000
|
2C
|
11.05
|
Sub 16 Femenino-Cto Cyl Adaptado
|
2010-2011
|
2.000
|
2A
|
11.20
|
Sub 16 Masculino
|
2010-2011
|
2.000
|
2A
|
11.35
|
Sub 14 Femenino
|
2012-2013
|
1.500
|
1B
|
11.45
|
Sub 14 Masculino
|
2012-2013
|
1.500
|
1B
|
11.55
|
Sub 12 Femenino
|
2014-2015
|
1.000
|
1A
|
12.05
|
Sub 12 Masculino
|
2014-2015
|
1.000
|
1A
|
12.15
|
Sub 10 Femenino
|
2016-2017
|
800
|
1A (SA)
|
12.20
|
Sub 10 Masculino
|
2016-2017
|
800
|
1A (SA)
|
12.25
|
Sub 8 Femenino
|
2018-2019
|
400
|
1A (SA)
|
12.30
|
Sub 8 Masculino
|
2018-2019
|
400
|
1A (SA)
|
12.35
|
Marcha solidaria
|
Todas las Edades
|
1.000
|
1A
|
12.35
|
Campo a través popular
|
Más de 16 años
|
5.000
|
2A+2B
|
12.35
|
Carrera Inclusiva-Cto Cyl
|
Todas las categorías
|
1.000
|
1A
|
12.35
|
Cto. Guardia Civil
|
Guardias Civiles
|
5.000
|
2A+2B
|
13.10
|
Peques Femenino
|
2018-2019
|
200
|
(---)
|
13.15
|
Peques Masculino
|
2018-2019
|
200
|
(---)
|
13.25
|
Sénior Femenino
|
2002 y anteriores
|
8.000
|
4C
|
13.25
|
Sub 23 Femenino
|
2003-2004-2005
|
8.000
|
4C
|
14.00
|
Sénior Masculino
|
2002 y anteriores
|
8.000
|
4C
|
14.00
|
Sub 23 Masculino
|
2003-2004-2005
|
8.000
|
4C
|
14.35
|
Carrera de Relevos
|
Todas las categorías
|
4X1.000
|
4A
|
14.45
|
Cto CyL Adap Mix.
|
Todas las categorías
|
1.000
|
1A
|
14.50
|
Cto CyL Adap Masc.
|
Todas las categorías
|
3.000
|
2B
(SA) Salida adelantada.
Los horarios pueden sufrir modificaciones según el desarrollo de las pruebas.
Palmarés:
Masculino
|
EDICIÓN
|
AÑO
|
Nombre
|
Nacionalidad
|
I
|
1994
|
Tijani Rahmanui
|
Marruecos
|
II
|
1995
|
Manuel Pancorbo
|
España
|
III
|
1996
|
Omar Errachidi
|
Marruecos
|
IV
|
1997
|
Million Wolde
|
Etiopía
|
V
|
1998
|
Laban Kipkemboi
|
Kenia
|
VI
|
1999
|
John Kosgei
|
Kenia
|
VII
|
2000
|
Salim Kipsang
|
Kenia
|
VIII
|
2001
|
Tom Nyariki
|
Kenia
|
IX
|
2002
|
Charles Kamathi
|
Kenia
|
X
|
2003
|
Benjamín Limo
|
Kenia
|
XI
|
2004
|
Zersenay Tadesse
|
Eritrea
|
XII
|
2005
|
Boniface Songok
|
Kenia
|
XIII
|
2006
|
Ali Abdallah
|
Eritrea
|
XIV
|
2007
|
Joseph Ebuya
|
Kenia
|
XV
|
2008
|
Leonard Komon
|
Kenia
|
XVI
|
2009
|
Gebre Gebremariam
|
Kenia
|
XVII
|
2010
|
Joseph Ebuya
|
Kenia
|
XVIII
|
2011
|
Vicent Kiprop
|
Kenia
|
XIX
|
2012
|
Emmanuel Bett
|
Kenia
|
XX
|
2013
|
Dickson Huru
|
Uganda
|
XXI
|
2014
|
Timothy Toroitich
|
Uganda
|
XXII
|
2015
|
Timothy Toroitich
|
Uganda
|
XXIII
|
2016
|
Timothy Toroitich
|
Uganda
|
XXIV
|
2017
|
Jakob Kiplimo
|
Uganda
|
XXV
|
2018
|
Jakob Kiplimo
|
Uganda
|
XXVI
|
2019
|
Maxwell Rotich
|
Uganda
|
XXVII
|
2021
|
Rodrigue Kwizera
|
Burundi
|
XXVIII
|
2022
|
Thierry Ndikumwenayo
|
Burundi
|
XXIX
|
2023
|
Rodrigue Kwizera
|
Burundi
|
XXX
|
2024
|
Rodrigue Kwizera
|
Burundi
|
|
|
|
Femenino
|
EDICIÓN
|
AÑO
|
Nombre
|
Nacionalidad
|
I
|
1994
|
Sally Barsosio
|
Kenia
|
II
|
1995
|
Ana Isabel Alonso
|
España
|
III
|
1996
|
Jacqueline Martín
|
España
|
IV
|
1997
|
Jacqueline Martín
|
España
|
V
|
1998
|
Yimeneshu Taye
|
Etiopía
|
VI
|
1999
|
Naomi Mugo
|
Kenia
|
VII
|
2000
|
Margaret Nghoto
|
Kenia
|
VIII
|
2001
|
Rose Cheruiyot
|
Kenia
|
IX
|
2002
|
Zulema Fuentes-Pila
|
España
|
X
|
2003
|
Merima Demboba
|
Etiopía
|
XI
|
2004
|
Worknesh Kidane
|
Etiopía
|
XII
|
2005
|
Rose Jepchumba
|
Kenia
|
XIII
|
2006
|
Vivian Cheruiyot
|
Kenia
|
XIV
|
2007
|
Meselech Melkamu
|
Etiopía
|
XV
|
2008
|
Yane Kiptoo
|
Kenia
|
XVI
|
2009
|
Linet Masai
|
Kenia
|
XVII
|
2010
|
Dina Phalula
|
Sudáfrica
|
XVIII
|
2011
|
Prisca Jeptoo
|
Kenia
|
XIX
|
2012
|
Nazareth Weldu
|
Eritrea
|
XX
|
2013
|
Marta Tigabea
|
Etiopía
|
XXI
|
2014
|
Mercy Cherono
|
Kenia
|
XXII
|
2015
|
Linet Masai
|
Kenia
|
XXIII
|
2016
|
Alice Aprot
|
Kenia
|
XXIV
|
2017
|
Alice Aprot
|
Kenia
|
XXV
|
2018
|
Gloria Chebinatt Kite
|
Kenia
|
XXVI
|
2019
|
Mariana Machado
|
Portugal
|
XXVII
|
2021
|
Lucy Maiwa
|
Kenia
|
XXVIII
|
2022
|
Lucy Maiwa
|
Kenia
|
XXIX
|
2023
|
Likina Amebaw
|
Etiopía
|
XXX
|
2024
|
Mercy Chepkemoi
|
Kenia
Calendario internacional
|
27 SEP 2025
|
TCS Lidingöloppet
|
Lidingö (SWE)
|
Silver
|
19 OCT 2025
|
71º Cross Zornotza
|
Amorebieta-Etxano (ESP)
|
Gold
|
19 OCT 2025
|
Autumn International Cross Country
|
Abbotstown, Dublin (IRL)
|
Bronze
|
02 NOV 2025
|
14th Cross della Valsugana
|
Parco Segantini, Levico Terme (ITA)
|
Bronze
|
02 NOV 2025
|
69º Cross de San Sebastián
|
San Sebastián (ESP)
|
Silver
|
08 NOV 2025
|
Cardiff Cross Challenge
|
Llandaff Fields, Cardiff (GBR)
|
Gold
|
09 NOV 2025
|
XLIII Cross l de Itálica
|
Itálica, Sevilla (ESP)
|
Gold
|
15 NOV 2025
|
Sparkassen Cross Pforzheim
|
Pforzheim (GER)
|
Silver
|
16 NOV 2025
|
XXXI Campo a Traves Internacional de Soria
|
Soria (ESP)
|
Gold
|
23 NOV 2025
|
93rd Cinque Mulini
|
San Vittore Olona (ITA)
|
Gold
|
23 NOV 2025
|
Cross Internacional de Atapuerca
|
Atapuerca (ESP)
|
Gold
|
23 NOV 2025
|
Cross Le Maine Libre-Allonnes-Sarthe
|
Allonnes (FRA)
|
Gold
|
30 NOV 2025
|
Carsolina Cross
|
Trieste (ITA)
|
Bronze
|
30 NOV 2025
|
C.I.C. Alcobendas-Comunidad de Madrid
|
Alcobendas (ESP)
|
Gold
|
30 NOV 2025
|
International Warandecross Tilburg
|
Tilburg (NED)
|
Silver
|
06 DEC 2025
|
Chepsaita Cross County Tour Gold
|
Eldoret (KEN)
|
Gold
|
13 DEC 2025
|
Botswana International Cross Country
|
Modipane (BOT)
|
Bronze
|
21 DEC 2025
|
Cross Internacional Venta de Baños
|
Venta de Baños (ESP)
|
Gold
|
28 DEC 2025
|
VII Cross de Amurrio
|
Amurrio (ESP)
|
Silver
|
31 DEC 2025
|
Intersport Sylvestercross
|
Soest (NED)
|
Bronze
|
11 JAN 2026
|
48. Cross della Vallagarina
|
Villa Lagarina (ITA)
|
Bronze
|
18 JAN 2026
|
LXXXII Elgoibar Cross Country
|
Elgoibar (ESP)
|
Gold
|
25 JAN 2026
|
69° Campaccio – Cross Country
|
San Giorgio su Legnano (ITA)
|
Gold
|
25 JAN 2026
|
Cross Cup de Hannut
|
Hannut (BEL)
|
Gold
|
01 FEB 2026
|
LV Gran Premio de la Diputación de Cáceres
|
Cáceres (ESP)
|
Silver
|
14 FEB 2026
|
Sirikwa Classic Continental Tour Gold
|
Eldoret (KEN)
|
Gold
|
07 MAR 2026
|
59th White Cross
|
Beograd (SRB)
|
Bronze
Total de atletas en Valonsadero en 2024: 718 corredores completan la carrera.
- Sénior masculino: 42 atletas.
- Sénior femenino: 19 atletas.
- Sub 23 masculino: 5 atletas.
- Sub 23 femenino: 6 atletas.
- Sub 20 masculino: 8 atletas.
- Sub 20 femenino: 6 atletas.
- Master masculino: 16 atletas.
- Master femenino: 1 atleta.
- Relevo Masculino: 28 atletas.
- Relevo Femenino: 12 atletas
- Carrera inclusiva: 18 atletas.
- Sub 18 masculino: 9 atletas.
- Sub 18 femenino: 10 atletas.
- Sub 16 masculino: 26 atletas.
- Sub 16 femenino: 23 atletas.
- Sub 14 masculino: 29 atletas.
- Sub 14 femenino: 32 atletas.
- Sub 12 masculino: 43 atletas.
- Sub 12 femenino: 37 atletas.
- Sub 10 masculino: 47 atletas.
- Sub 10 femenino: 42 atletas.
- Populares: 69 atletas.
- Niños: 173 atletas.
- Marcha solidaria: 17 atletas.
Total de atletas en Valonsadero en 2023: 3.249 corredores.
Total de atletas en Valonsadero en 2022: 816 corredores.
Total de atletas en Valonsadero en 2021: 1.043 corredores.
Total de atletas en Valonsadero en 2019: 808 corredores.
Total de atletas en Valonsadero en 2018: 690 corredores.
Total de atletas en Valonsadero en 2017: 753 corredores.
Total de atletas en Valonsadero en 2016: 669 corredores.
Total de atletas en Valonsadero en 2015: 766 corredores.
Total de atletas en Valonsadero en 2014: 986 corredores.
Total de atletas en Valonsadero en 2013: 915 corredores.
Total de atletas en Valonsadero en 2012: 862 corredores.
Total de atletas en Valonsadero en 2011: 955 corredores.
Total de atletas en Valonsadero en 2010: 961 corredore
|
|
ATLETA
|
CURRICULUM
|
Año
|
Nº Licenc.
|
CLUB
|
|
THIERRY NDIKUMWENAYO
|
Finalista Cpto. Mundo 5.000 y 10.000 m Tokio 25
5º Cross Itálica 25
9º JJOO. Paris 10.000 m en 24
Finalista JJOO Paris 5.000 m en 24
3º Cpto. Europa 5.000 m Roma 24
3º Cpto. Europa Cross en 24
Recordman Nacional 10.000 m.
9º Cpto. Mundo 5.000 m Budapest 23
|
26.03.97
|
|
Playas Castellon
|
|
DANIEL ARCE IBAÑEZ
|
Finalista JJOO Paris 24
5º Final Diamond League 24 y 25
5º Diamond League Marrakesh y Silesia 24
5º Cpto. Europa 3.000 Obst Roma 24
10º Cpto. España Cross 23
4º Cpto. Europa 3.000 Obst. Munich 22
9º Cpto. Mundo 3.000 Obst Eugene 22
|
22.04.92
|
BU 2905
|
New Balance
|
|
ABDERRAHMAN EL KAYAMI EL
KOMIRY (ESP)
|
5º Cpto. España Cross 25
20º Cpto. España Cross 23
5º Cpto. España 1.500 m en 22
Subcampeón España 1.500 m PC en 21
|
11.08.95
|
V 22272
|
P.Castellon
|
|
CARLOS LÓPEZ MORAL
|
|
27.04.03
|
GA23418
|
C.A.I. Gran Canaria
|
|
FÉLIX GALÁN DELGADO
|
|
30.11.03
|
M 10483
|
C.A.I Gran Canaria
|
|
DAVID BASCUÑANA CORRALES
|
25º Cpto. España Cross 25
Ganador ADOC Cross 24
8º Cpto. España Cross 24
13º Cpto. España Cross 23
|
17.01.95
|
SO 3311
|
C.Menorca CAUG
|
|
DAVID DE LA FUENTE GOMEZ
|
Subcampeón España 5.000 m en ruta en 25
9º Cpto. España 5000 m en 25
2º Meeting Braga 5.000 m 2025
|
|
GA8905
|
A.Pinarium
|
|
HUGO MIGUEL RAMOS
|
3º Cpto. España Sub 23 1.500 m en 22
|
08.08.01
|
SO3238
|
A.Numantino
|
|
YOUNES KNIYA TOUIL
|
1º Cross Amurrio 24
5º Cross Venta Baños 25
|
15.08.95
|
GU270
|
Unicaja J.Paraiso
|
|
ILIAS FIFA TEMSAMANI
|
6º Cpto. España Cross 25
Recordman España 10 K.
|
16.05.89
|
CT17318
|
Independiente
|
|
Eric LORÉ AMIGÖ
|
5ª Cpto. España Cross Sub 23 en 25
|
08.08.03
|
CT3706948
|
Bikila Atletismo
|
|
BAKR EL ASRI
|
5º Cpto. Europa Sub 20 3.000 Obst en 25
|
28.01.07
|
CT1509
|
|
|
BADAR BOUHACHAMI LAZAAR
|
PLATA Cto de España Sub 20 de Cross 25
|
12.10.06
|
M31427
|
Ardillas El Escorial
|
|
JAVIER GUERRA POLO
|
Campeón España Marathon 13, 18 y 19
Campeón España Media Marathon 16 y 17
13º Cpto. Mundo Marathon 15
15ª Cpto. Mundo Marathon 13
|
10.11.83
|
SG3428
|
Vicky Foods
Athletics
|
|
EXTRANJEROS
|
|
|
|
|
|
Rodrigue KWIZERA (BDI)
|
1º Cross Itálica 25
1º Cross Amorebieta y Atapuerca en 24
1º Cross Soria 23
3º Cross Atapuerca 23
8º Cpto. Mundo Cross 23
7º Cpto. Mundo 10.000 m en 23
Campeón Circuito Mundial Cross en 2022
3º Cross Atapuerca 22
1º Cross Amorebieta 22
|
10.12.99
|
Playas
Castellon
|
Burundi
|
|
Kelvine KIPTOO MURKEU (KEN)
|
|
04.10.00
|
|
Kenia
|
|
Matthew Kipchumba KIPSANG
|
3º Cross Atapuerca
4º Cross Amorebieta 24
|
16.11.95
|
|
Kenia
|
|
Naibei Kiplimo MAYEBEI
|
7º Cross Itálica 25
3º Cros San Sebastían 25
|
|
|
Kenia
|
|
Edwin Kiplangat BETT
|
14º Cross Itálica 25
4º Cross San Sebastian 25
|
|
|
Kenia
|
|
Ibrahim BURAS
|
19º Cross Itálica 25
Campeón Noruega 1.500 m Sub 23 en 23
|
21.08.01
|
|
Noruega
|
|
Nahuel CARABAÑA
|
Recordman Andorra 3.000 Obst.
Finalista Cpto. Europa 3.000 oBst.
|
10.11.99
|
|
Andorra
|
|
George Kiplagat KIPTUM
|
4º Media Marathon Albacete 25
|
61.30
|
06.10.98
|
Kenia
|
|
Eric NZAMBIMANA (BUR)
|
1º Cross Puente Romano 24
|
01.01.01
|
62.22
|
Burundi
|
|
Meshack Kipkurgat KIRWA
|
15º Cpto. Kenia Cross 24
|
29.04.98
|
|
Kenia
|
|
Samuel CHEROP
|
5º Cpto. Mundo 5.000 m Sub 20 en 24
|
03.07.06
|
|
Uganda
|
|
Matthew Kipkoech KIPRUTO
|
1º Cross Cinque Mulini 24
Bronce Cpto. Mundo CrossSub 20 en 24
|
24.08.05
|
|
Kenia
|
|
Elie SINDAYIKENGERA
|
8º Cpto. Africanos 10.000 m en 24
|
01.01.04
|
|
Burundi
|
|
Emile HAFASHIMANA
|
9º Cross Itálica 25
Subcampeón Burundi 5.000 m en 25
|
01.03.05
|
|
Burundi