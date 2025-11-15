Sábado, 15 Noviembre 2025
Buscar
Cubierto
8 °C
El tiempo HOY
Facebook Twuitter

Atletismo

Deportes | Atletismo

Cross de Soria: Kwizera y Amebaw, favoritos, en jornada con viento

El Campo a través Internacional de Soria se presenta este domingo, una vez más, como un espectáculo deportivo del máximo nivel que este año tendrá el viento como invitado. Integrado en el selecto listado de pruebas Gold del circuito mundial de la modalidad, la prueba organizada por la Delegación Soriana de Atletismo propone un importante listado de atletas de talento mundial, en un escenario deportivo idílico, como es el monte Valonsadero.

Una combinación fascinante que año a año es una fórmula de éxito: Un marco natural incomparable y actores de relumbrón para una función deportiva imprescindible.

Por si fuera poco, en esta ocasión se respira en el ambiente una mayor dosis de emoción ante la posibilidad de que un atleta, Rodrigue Kwizera, rompa con una marca inalcanzada hasta el momento en la historia de esta competición, la de sumar la cuarta victoria absoluta en Valonsadero.

Tampoco le faltan alicientes a la cita femenina, en la que no han escaseado las sorpresas en los últimos años, y no se puede olvidar que esta cita es mucho más que dos grandes carreras de élite, es una fiesta del atletismo en el que se aglutina deporte base, solidaridad, y mucho esfuerzo, desde las 10.15 horas y hasta más allá de las 14.50 horas

Este domingo, a partir de las 14 horas, la mayor parte de las miradas se fijarán en los atletas que participarán en la prueba sénior masculina.

Y de entre todos los corredores de relumbrón que han confirmado su asistencia en la cita soriana, un hombre emerge como favorito por méritos propios, el burundés Rodrigue Kwizera.

Un corredor que ya es un referente de la prueba, pero al que le separan 8.000 metros, unos 23 minutos de esfuerzo agónico y el ímpetu de todos sus rivales, para convertirse en leyenda.

Y es que, de levantar la cinta de campeón en la línea de meta, el burundés será el primer atleta en sumar cuatro victorias en el monte Valonsadero.

Por lo visto a lo largo de esta temporada, Kwizera tiene el ritmo en las piernas para conseguir este hito.

También parece ser un hombre amante de los retos y desafíos, pero no cabe duda de que no tendrá forma de desviar la presión: Es el rival a batir y las cargas adicionales, en este deporte, no siempre se gestionan bien.

Finalmente, su compatriota Martin Kiprotich no entrará en la pelea, siendo relevado por el keniata Kelvin Kiptoo, un hombre de 5.000 metros, cuya punta de velocidad puede ser determinante de cara a la victoria.

Quien conoce bien la prueba es Thierry Ndikumwenayo, que pretende recuperar su corona, esta vez, como atleta español. Matthew Kipchumba, Naibei Kiplimo, Meshack Kipkurgat, Matthew Kipkoech, George Kiplagat y Edwin Kiplangat, componen un núcleo de atletas keniatas que auguran una carrera muy abierta y de alternativas.

Otros burundeses como Eric Nzambimana, Elie Sindayikengera y Emile Hafashiman, así como el ugandés Samuel Cherop, disparan la dificultad del reto que persigue Kwizera.

En la representación europea, compuesta por noruego Ibrahim Buras, el andorrano Nahuel Carabana y el listado de corredores españoles como Ilias Fifa, Dani Arce, Abderrahman El Kayami, David Bascuñana, el soriano Hugo de Miguel, Younes Kniya, Eric Lore o Javi Guerra, se incrementa con Félix Galán y Carlos López.

Unos minutos antes de la prueba masculina tendrá lugar el primer plato fuerte de la jornada, la carrera sénior femenina, programada para las 14.00 horas.

En este caso, la cita también tiene una favorita, como es Likina Amebaw, ganadora de la carrera en 2023.

Pero si algo demostró la prueba de mujeres el año pasado y un buen número de ediciones anteriores, es que en Soria se han producido unas cuantas sorpresas.

Una de las aspirantes es la joven keniata Sheila Jebet, campeona de cross de su país en categoría sub 20 el año pasado. Otra keniata, con algo más de experiencia es Noshim Mandoi Kimuge. También tratarán de jugar sus bazas la burundesa Odile Nintije, la marroquí de las Celtíberas Soukaia El Kayami o la italiana Valentina Gemetto.

Y cómo no, las atletas nacionales, entre las que se encuentran Cristina Espejo, Claudia Corral, Clara Viñarás, la soriana Marta Pérez Miguel, Idaira Prieto, Azucena Díaz, María Ureña, Ámbar Tomás, Natalia Ruiz o Candela Blázquez.

Un listado al que se incorpora la atleta gallega Antía Castro, dispuesta a demostrar su ambición en Valonsadero.

Todos los aficionados que no puedan seguir las dos salidas principales de la jornada en Valonsadero, podrán seguir las citas absolutas en directo a través de RTVE Play. Además, Teledeporte conectará a las 14.35 horas en televisión convencional en abierto, por lo que las dos carreras podrán verse pocos minutos después. En diferido, podrán encontrar la prueba en la plataforma de RTVE Play o bien ver la redifusión en Teledeporte a partir de las 4.45 horas de la madrugada.

La prueba de Soria, que volverá a contar con prueba popular (12.35 horas) o cita de relevos (14.35 horas), también tendrá su vertiente solidaria con una marcha en favor de los enfermos del síndrome de Dravet (12.35 horas). Este año, además, acogerá el Campeonato de Cross de la Guardia Civil (12.35 h.) y el Campeonato de Castilla y León de atletismo adaptado.

En total, serán casi cinco horas de atletismo, con alrededor de un millar de atletas en la pradera de Valonsadero.

Previsión meteorológica para el domingo 16 de noviembre de 2025 (AEMET) Agencia estatal de meteorología:

Cielos parcialmente nubosos, con probabilidad de precipitaciones anecdóticas conforme avance la jornada (14 horas).

Temperaturas mínimas de 5º y máximas de 12º, por lo que la temperatura subirá conforme avance la competición.

El viento soplará de componente suroeste con cierta intensidad.

Presupuestos

3.000.000 pesetas (1994)

5.000.000 pesetas (1995)

5.500.000 pesetas (1996)

5.500.000 pesetas (1997)

6.000.000 pesetas (1998)

7.000.000 pesetas (1999)

11.500.000 pesetas (2000)

14.000.000 pesetas (2001)

90.000 euros (2002)

100.000 euros (2003)

102.000 euros (2004)

115.000 euros (2005)

106.000 euros (2006)

135.000 euros (2007)

120.000 euros (2008)

98.000 euros (2009)

85.000 euros (2010)

78.000 euros (2011)

60.000 euros (2012)

48.000 euros (2013)

52.000 euros (2014)

59.000 euros (2015)

59.000 euros (2016)

59.000 euros (2017)

70.000 euros (2018)

70.000 euros (2019)

75.000 euros (2021)

80.000 euros (2022)

180.000 euros (2023)

75.000 euros (2024)

80.000 euros (2025)

El campo a través Internacional de Soria cuenta con el patrocinio principal del Ayuntamiento de Soria, de la Diputación Provincial de Soria y de la Junta de Castilla y León.

Horarios de las carreras:

Hora

Categoría

Fecha de nacimiento

Metros

Vueltas

10.15

Sub 18 Femenino

2008-2009

4.000

2C

10.15

Sub 20 Femenino

2006-2007

4.000

2C

10.15

Máster Femenino

35 años o más

4.000

2C

10.40

Sub 18 Masculino

2008-2009

4.000

2C

10.40

Sub 20 Masculino

2006-2007

4.000

2C

10.40

Máster Masculino

35 años o más

4.000

2C

11.05

Sub 16 Femenino-Cto Cyl Adaptado

2010-2011

2.000

2A

11.20

Sub 16 Masculino

2010-2011

2.000

2A

11.35

Sub 14 Femenino

2012-2013

1.500

1B

11.45

Sub 14 Masculino

2012-2013

1.500

1B

11.55

Sub 12 Femenino

2014-2015

1.000

1A

12.05

Sub 12 Masculino

2014-2015

1.000

1A

12.15

Sub 10 Femenino

2016-2017

800

1A (SA)

12.20

Sub 10 Masculino

2016-2017

800

1A (SA)

12.25

Sub 8 Femenino

2018-2019

400

1A (SA)

12.30

Sub 8 Masculino

2018-2019

400

1A (SA)

12.35

Marcha solidaria

Todas las Edades

1.000

1A

12.35

Campo a través popular

Más de 16 años

5.000

2A+2B

12.35

Carrera Inclusiva-Cto Cyl

Todas las categorías

1.000

1A

12.35

Cto. Guardia Civil

Guardias Civiles

5.000

2A+2B

13.10

Peques Femenino

2018-2019

200

(---)

13.15

Peques Masculino

2018-2019

200

(---)

13.25

Sénior Femenino

2002 y anteriores

8.000

4C

13.25

Sub 23 Femenino

2003-2004-2005

8.000

4C

14.00

Sénior Masculino

2002 y anteriores

8.000

4C

14.00

Sub 23 Masculino

2003-2004-2005

8.000

4C

14.35

Carrera de Relevos

Todas las categorías

4X1.000

4A

14.45

Cto CyL Adap Mix.

Todas las categorías

1.000

1A

14.50

Cto CyL Adap Masc.

Todas las categorías

3.000

2B

 

(SA) Salida adelantada.

Los horarios pueden sufrir modificaciones según el desarrollo de las pruebas.

Palmarés:

Masculino

EDICIÓN

AÑO

Nombre

Nacionalidad

I

1994

Tijani Rahmanui

Marruecos

II

1995

Manuel Pancorbo

España

III

1996

Omar Errachidi

Marruecos

IV

1997

Million Wolde

Etiopía

V

1998

Laban Kipkemboi

Kenia

VI

1999

John Kosgei

Kenia

VII

2000

Salim Kipsang

Kenia

VIII

2001

Tom Nyariki

Kenia

IX

2002

Charles Kamathi

Kenia

X

2003

Benjamín Limo

Kenia

XI

2004

Zersenay Tadesse

Eritrea

XII

2005

Boniface Songok

Kenia

XIII

2006

Ali Abdallah

Eritrea

XIV

2007

Joseph Ebuya

Kenia

XV

2008

Leonard Komon

Kenia

XVI

2009

Gebre Gebremariam

Kenia

XVII

2010

Joseph Ebuya

Kenia

XVIII

2011

Vicent Kiprop

Kenia

XIX

2012

Emmanuel Bett

Kenia

XX

2013

Dickson Huru

Uganda

XXI

2014

Timothy Toroitich

Uganda

XXII

2015

Timothy Toroitich

Uganda

XXIII

2016

Timothy Toroitich

Uganda

XXIV

2017

Jakob Kiplimo

Uganda

XXV

2018

Jakob Kiplimo

Uganda

XXVI

2019

Maxwell Rotich

Uganda

XXVII

2021

Rodrigue Kwizera

Burundi

XXVIII

2022

Thierry Ndikumwenayo

Burundi

XXIX

2023

Rodrigue Kwizera

Burundi

XXX

2024

Rodrigue Kwizera

Burundi

 

 

 

 

Femenino

EDICIÓN

AÑO

Nombre

Nacionalidad

I

1994

Sally Barsosio

Kenia

II

1995

Ana Isabel Alonso

España

III

1996

Jacqueline Martín

España

IV

1997

Jacqueline Martín

España

V

1998

Yimeneshu Taye

Etiopía

VI

1999

Naomi Mugo

Kenia

VII

2000

Margaret Nghoto

Kenia

VIII

2001

Rose Cheruiyot

Kenia

IX

2002

Zulema Fuentes-Pila

España

X

2003

Merima Demboba

Etiopía

XI

2004

Worknesh Kidane

Etiopía

XII

2005

Rose Jepchumba

Kenia

XIII

2006

Vivian Cheruiyot

Kenia

XIV

2007

Meselech Melkamu

Etiopía

XV

2008

Yane Kiptoo

Kenia

XVI

2009

Linet Masai

Kenia

XVII

2010

Dina Phalula

Sudáfrica

XVIII

2011

Prisca Jeptoo

Kenia

 XIX

2012

Nazareth Weldu

Eritrea

XX

2013

Marta Tigabea

Etiopía

XXI

2014

Mercy Cherono

Kenia

XXII

2015

Linet Masai

Kenia

XXIII

2016

Alice Aprot

Kenia

XXIV

2017

Alice Aprot

Kenia

XXV

2018

Gloria Chebinatt Kite

Kenia

XXVI

2019

Mariana Machado

Portugal

XXVII

2021

Lucy Maiwa

Kenia

XXVIII

2022

Lucy Maiwa

Kenia

XXIX

2023

Likina Amebaw

Etiopía

XXX

2024

Mercy Chepkemoi

Kenia

Calendario internacional

27 SEP 2025

TCS Lidingöloppet

Lidingö (SWE)

Silver

19 OCT 2025

71º Cross Zornotza

Amorebieta-Etxano (ESP)

Gold

19 OCT 2025

Autumn International Cross Country

Abbotstown, Dublin (IRL)

Bronze

02 NOV 2025

14th Cross della Valsugana

Parco Segantini, Levico Terme (ITA)

Bronze

02 NOV 2025

69º Cross de San Sebastián

San Sebastián (ESP)

Silver

08 NOV 2025

Cardiff Cross Challenge

Llandaff Fields, Cardiff (GBR)

Gold

09 NOV 2025

XLIII Cross l de Itálica

Itálica, Sevilla (ESP)

Gold

15 NOV 2025

Sparkassen Cross Pforzheim

Pforzheim (GER)

Silver

16 NOV 2025

XXXI Campo a Traves Internacional de Soria

Soria (ESP)

Gold

23 NOV 2025

93rd Cinque Mulini

San Vittore Olona (ITA)

Gold

23 NOV 2025

Cross Internacional de Atapuerca

Atapuerca (ESP)

Gold

23 NOV 2025

Cross Le Maine Libre-Allonnes-Sarthe

Allonnes (FRA)

Gold

30 NOV 2025

Carsolina Cross

Trieste (ITA)

Bronze

30 NOV 2025

C.I.C. Alcobendas-Comunidad de Madrid

Alcobendas (ESP)

Gold

30 NOV 2025

International Warandecross Tilburg

Tilburg (NED)

Silver

06 DEC 2025

Chepsaita Cross County Tour Gold

Eldoret (KEN)

Gold

13 DEC 2025

Botswana International Cross Country

Modipane (BOT)

Bronze

21 DEC 2025

Cross Internacional Venta de Baños

Venta de Baños (ESP)

Gold

28 DEC 2025

VII Cross de Amurrio

Amurrio (ESP)

Silver

31 DEC 2025

Intersport Sylvestercross

Soest (NED)

Bronze

11 JAN 2026

48. Cross della Vallagarina

Villa Lagarina (ITA)

Bronze

18 JAN 2026

LXXXII Elgoibar Cross Country

Elgoibar (ESP)

Gold

25 JAN 2026

69° Campaccio – Cross Country

San Giorgio su Legnano (ITA)

Gold

25 JAN 2026

Cross Cup de Hannut

Hannut (BEL)

Gold

01 FEB 2026

LV Gran Premio de la Diputación de Cáceres

Cáceres (ESP)

Silver

14 FEB 2026

Sirikwa Classic Continental Tour Gold

Eldoret (KEN)

Gold

07 MAR 2026

59th White Cross

Beograd (SRB)

Bronze

 Total de atletas en Valonsadero en 2024: 718 corredores completan la carrera.

  • Sénior masculino: 42 atletas.
  • Sénior femenino: 19 atletas.
  • Sub 23 masculino: 5 atletas.
  • Sub 23 femenino: 6 atletas.
  • Sub 20 masculino: 8 atletas.
  • Sub 20 femenino: 6 atletas.
  • Master masculino: 16 atletas.
  • Master femenino: 1 atleta.
  • Relevo Masculino: 28 atletas.
  • Relevo Femenino: 12 atletas
  • Carrera inclusiva: 18 atletas.
  • Sub 18 masculino: 9 atletas.
  • Sub 18 femenino: 10 atletas.
  • Sub 16 masculino: 26 atletas.
  • Sub 16 femenino: 23 atletas.
  • Sub 14 masculino: 29 atletas.
  • Sub 14 femenino: 32 atletas.
  • Sub 12 masculino: 43 atletas.
  • Sub 12 femenino: 37 atletas.
  • Sub 10 masculino: 47 atletas.
  • Sub 10 femenino: 42 atletas.
  • Populares: 69 atletas.                
  • Niños: 173 atletas.
  • Marcha solidaria: 17 atletas.

Total de atletas en Valonsadero en 2023: 3.249 corredores.

Total de atletas en Valonsadero en 2022: 816 corredores.

Total de atletas en Valonsadero en 2021: 1.043 corredores.

Total de atletas en Valonsadero en 2019: 808 corredores.

Total de atletas en Valonsadero en 2018: 690 corredores.

Total de atletas en Valonsadero en 2017: 753 corredores.

Total de atletas en Valonsadero en 2016: 669 corredores.

Total de atletas en Valonsadero en 2015: 766 corredores.

Total de atletas en Valonsadero en 2014: 986 corredores.

Total de atletas en Valonsadero en 2013: 915 corredores.

Total de atletas en Valonsadero en 2012: 862 corredores.

Total de atletas en Valonsadero en 2011: 955 corredores.

Total de atletas en Valonsadero en 2010: 961 corredore

 

 

ATLETA

CURRICULUM 

Año

Nº Licenc.

CLUB

 

THIERRY NDIKUMWENAYO

 

Finalista Cpto. Mundo 5.000 y 10.000 m Tokio 25

5º Cross Itálica 25

9º JJOO. Paris 10.000 m en 24

Finalista JJOO Paris 5.000 m en 24

3º Cpto. Europa 5.000 m Roma 24

3º Cpto. Europa Cross en 24

Recordman Nacional 10.000 m.

9º Cpto. Mundo 5.000 m Budapest 23

26.03.97

 

Playas Castellon

 

DANIEL ARCE IBAÑEZ

Finalista JJOO Paris 24

5º Final Diamond League 24 y 25

5º Diamond League Marrakesh y Silesia 24

5º Cpto. Europa 3.000 Obst  Roma 24

10º Cpto. España Cross 23

4º Cpto. Europa 3.000 Obst. Munich 22

9º Cpto. Mundo 3.000 Obst Eugene 22

22.04.92

BU 2905

New Balance

 

ABDERRAHMAN EL KAYAMI EL

KOMIRY (ESP)

5º Cpto. España Cross 25

20º Cpto. España Cross 23

5º Cpto. España 1.500 m en 22

Subcampeón España 1.500 m PC en 21

11.08.95

V 22272

P.Castellon

 

CARLOS LÓPEZ MORAL

 

27.04.03

GA23418

C.A.I. Gran Canaria

 

FÉLIX GALÁN DELGADO

 

30.11.03

M 10483

C.A.I Gran Canaria

 

DAVID BASCUÑANA CORRALES

25º Cpto. España Cross 25

Ganador ADOC Cross 24

8º Cpto. España Cross 24

13º Cpto. España Cross 23

17.01.95

SO 3311

C.Menorca CAUG

 

DAVID DE LA FUENTE GOMEZ

Subcampeón  España 5.000 m en ruta en 25

9º Cpto. España 5000 m en 25

2º Meeting Braga 5.000 m 2025

 

GA8905

A.Pinarium

 

HUGO MIGUEL RAMOS

3º Cpto. España Sub 23 1.500 m en 22

08.08.01

SO3238

A.Numantino

 

YOUNES KNIYA TOUIL

 

1º Cross Amurrio 24

5º Cross Venta Baños 25

15.08.95

GU270

Unicaja J.Paraiso

 

ILIAS FIFA TEMSAMANI

 

6º Cpto. España Cross 25

Recordman España 10 K.

16.05.89

CT17318

Independiente

 

Eric LORÉ AMIGÖ

5ª Cpto. España Cross Sub 23 en 25

08.08.03

CT3706948

Bikila Atletismo

 

BAKR EL ASRI

5º Cpto. Europa Sub 20 3.000 Obst en 25

28.01.07

CT1509

 

 

BADAR BOUHACHAMI LAZAAR

PLATA Cto de España Sub 20  de Cross  25

12.10.06

M31427

Ardillas El Escorial

 

JAVIER GUERRA POLO

Campeón España Marathon 13, 18 y 19

Campeón España Media Marathon 16 y 17

13º Cpto. Mundo Marathon 15

15ª Cpto. Mundo Marathon 13

10.11.83

SG3428

Vicky Foods

Athletics

 

EXTRANJEROS

 

 

 

 

 

Rodrigue KWIZERA (BDI)

1º Cross Itálica 25

1º Cross Amorebieta y Atapuerca en 24

1º Cross Soria 23

3º Cross Atapuerca 23

8º Cpto. Mundo Cross 23

7º Cpto. Mundo 10.000 m en 23

Campeón Circuito Mundial Cross en 2022

3º Cross Atapuerca 22

1º Cross Amorebieta 22

10.12.99

Playas

Castellon

Burundi

 

Kelvine KIPTOO MURKEU (KEN)

 

 

04.10.00

 

Kenia

 

Matthew Kipchumba KIPSANG

3º Cross Atapuerca

4º Cross Amorebieta 24

16.11.95

 

Kenia

 

Naibei Kiplimo MAYEBEI

7º Cross Itálica 25

3º Cros San Sebastían 25

 

 

Kenia

 

Edwin Kiplangat BETT

14º Cross Itálica 25

4º Cross San Sebastian 25

 

 

Kenia

 

Ibrahim BURAS

19º Cross Itálica 25

Campeón Noruega 1.500 m Sub 23 en 23

21.08.01

 

Noruega

 

Nahuel CARABAÑA

Recordman Andorra 3.000 Obst.

Finalista Cpto. Europa 3.000 oBst.

10.11.99

 

Andorra

 

George Kiplagat KIPTUM

4º  Media Marathon Albacete 25

61.30

06.10.98

Kenia

 

Eric NZAMBIMANA (BUR)

1º Cross Puente Romano 24

01.01.01

62.22

Burundi

 

Meshack Kipkurgat KIRWA

15º Cpto. Kenia Cross 24

29.04.98

 

Kenia

 

Samuel CHEROP

5º Cpto. Mundo 5.000 m Sub 20 en 24

03.07.06

 

Uganda

 

Matthew Kipkoech KIPRUTO

1º Cross Cinque Mulini 24

Bronce Cpto. Mundo CrossSub 20 en 24

24.08.05

 

Kenia

 

Elie  SINDAYIKENGERA

8º Cpto. Africanos 10.000 m en 24

01.01.04

 

Burundi

 

Emile  HAFASHIMANA

9º Cross Itálica 25

Subcampeón Burundi 5.000 m en 25

01.03.05

 

Burundi

Últimas fotogalerías

Más noticias

Sección: deportes

Subsección: Atletismo

Id propio: 94384

Id del padre: 99

Vista: article

Ancho página: 0

Es página fotos: 0

Clase de página: noticia