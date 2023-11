Castaño suma su tercera victoria en Cerco a Numancia

Domingo, 26 Noviembre 2023 16:01

Miguel Ángel Castaño ha ganado con autoridad la séptima edición de la carrera popular "Cerco de Numancia", disputada en un circuito en Garray.

https://www.facebook.com/ElMironDeSoria/videos/877286953702769

El Club Atletismo Team Running Destroyer de Soria organiza este evento deportivo, que cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de Garray, y es una prueba inscrita en el calendario autonómico de la Delegación Soriana de Atletismo y la Federación de Atletismo de Castilla y León.

Trescientos veinte atletas, en las diferentes categorías, se han dado cita esta mañana en Garray para participar en esta prueba.

En la categoría absoluta han tomado la salida 160 corredores y el más rápido ha sido, un año más, Miguel Ángel Castaño.

Castaño se ha anotado su tercera victoria en esta prueba -cinco kilómetros en un circuito urbano en torno a Garray, en dos vueltas- y lo ha hecho con un tiempo de 16 minutos y 16 segundos.

El segundo clasificado, a cien metros de distancia, ha sido Jordán Lázaro, que ha acompañado a Castaño en la primera vuelta y parte de la segunda, pero luego no ha resistido el cambio de ritmo final de Castaño.

"La primera vuelta la hemos hecho juntos y la segunda, se me ha descolgado. Quería ir con él toda la carrera, pero al final él corre la próxima semana la maratón de Valencia y que venta hoy a correr un 5K tiene mucho mérito, porque al final no está rápido y me ha seguido casi hasta el final", ha subrayado.

Castaño ha corrido esta prueba cuatro veces, de las que ha ganado tres y ha sido segundo en la cuarta.

El podio se ha completado con Jorge Omeñaca “Tibu”.