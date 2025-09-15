Mañueco anuncia nuevas medidas de refuerzo para alumnado en curso escolar 2025-26

Lunes, 15 Septiembre 2025 15:26

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha anunciado nuevas medidas de refuerzo para el alumnado con la contratación de maestros adicionales de Matemática sy lengua en cuarto y quinto de Primaria.

El anuncio se ha producido Hoy con el inicio en Castilla y León, con carácter general, del curso escolar para los estudiantes de Secundaria, Bachillerato y Formación Profesional.

Durante su intervención, el presidente ha anunciado nuevas medidas de refuerzo para los alumnos que más lo necesitan.

La Junta destina 7,5 millones de euros a la contratación de maestros adicionales para poder realizar desdobles de grupos en Lengua y Matemáticas en 4º y 5º de Primaria, cursos clave en la formación del alumnado.

De esta manera, el Ejecutivo autonómico cumple un año más con su compromiso con la equidad educativa en Castilla y León.

La Comunidad es líder en Educación, además de por los excelentes resultados del alumnado a nivel nacional e internacional, por los recursos que pone a disposición de las familias para garantizar la igualdad de oportunidades.

Las ayudas que ofrece el Ejecutivo autonómico a las familias pueden suponer un ahorro superior a los 3.000 euros anuales por alumno.

El presidente de la Junta ha destacado que Castilla y León cuenta con un sistema educativo gratuito desde el nacimiento hasta los 16 años.

En este curso, más de 22.000 alumnos de Castilla y León cursan gratis el primer ciclo de Infantil en 631 centros, 1.435 de ellos en Palencia.

Además, la Junta ha extendido los apoyos de transporte escolar y comedor gratuito; ha aumentado hasta casi 100.000 alumnos los beneficiados con libros de texto; y más de 30.000 familias ya han solicitado el Bono Infantil de 200 euros para actividades extraescolares.

Durante esta legislatura, el profesorado ha aumentado un 5 %, lo que supone 1.728 docentes más hasta superar los 36.500.

Esto ha permitido reducir la tasa de interinidad del cuerpo de maestros al 6,64 por ciento, frente al 11,9 por ciento existente en 2022.

Asimismo, se han convocado más de 5.100 plazas en Educación, y Castilla y León lidera la formación del profesorado en España, lo que refuerza la calidad del sistema educativo.

Inicio de curso

Además del alumnado de Secundaria, Bachillerato y los ciclos formativos de Formación Profesional en modalidad presencial, hoy retoman sus clases los de segundo curso de grado superior de las enseñanzas profesionales de Artes Plásticas y Diseño.

El 18 de septiembre comenzará el curso para el alumnado de grado medio y primer curso de grado superior de Artes Plásticas y Diseño.

El 22 de septiembre se incorporarán los estudiantes de Bachillerato a distancia, de Educación de Personas Adultas, de ESO a distancia en institutos de Secundaria y los de FP de grado medio y superior a distancia.

El 29 de septiembre iniciarán las clases los alumnos de enseñanzas artísticas superiores, enseñanzas elementales y profesionales de Música y Danza y enseñanzas deportivas; y el 7 de octubre empezarán las enseñanzas de idiomas.