Junta y farmacéuticos consolidan la Red de Farmacias Centinela en la Comunidad

Lunes, 15 Septiembre 2025 15:29

La Consejería de Sanidad y el Consejo de Colegios Profesionales de Farmacéuticos de Castilla y León (CONCYL) han firmado la renovación del convenio de colaboración destinado a consolidar la Red de Farmacias Centinela de la Comunidad.

El convenio firmado hoy entre la Consejería de Sanidad y el Consejo de Colegios Profesionales de Farmacéuticos de Castilla y León (CONCYL) refuerza el papel de las oficinas de farmacia como agentes activos en la notificación de sospechas de Reacciones Adversas a Medicamentos (RAM) y Errores de Medicación (EM).

El acuerdo, que da continuidad al convenio de 2015 y fue actualizado en 2021, contribuye a mejorar la seguridad de los pacientes y la calidad de la farmacoterapia.

Desde la creación de la Red, el número de RAM notificadas por farmacéuticos pertenecientes a la misma asciende a 397 en total.

El nuevo acuerdo contempla la incorporación de los técnicos del Centro Autonómico de Farmacovigilancia de Castilla y León (CAFV-CyL), dependiente de la Dirección General de Salud Pública, a la Comisión de Seguimiento del convenio, integrada también por representantes del CONCYL , de la Dirección General y del CESME -Centro de Estudios sobre la Seguridad de los medicamento de la UVA-. Lo que permitirá reforzar la operativa en el análisis de las notificaciones y en la adopción de medidas preventivas y correctoras.

La Red de Farmacias Centinela está formada por 175 oficinas de farmacia, que participan de forma voluntaria y son seleccionadas según criterios demográficos, sociales y sanitarios, tras superar la formación específica en farmacovigilancia, organizada desde el CONCYL.

Estas farmacias notificarán a través de la plataforma www.notificaram.es y sus aportaciones serán evaluadas por los técnicos del CAFV-CyL y posteriormente integradas en la base nacional de Farmacovigilancia Española Datos de Reacciones Adversas (FEDRA).

Además, el convenio deja abierta la puerta a la posibilidad de seguir contando con la colaboración del Consejo Autonómico para que, con el respaldo de los farmacéuticos de la red, se puedan seguir desarrollando estudios de investigación sobre determinados grupos de fármacos de interés.

El convenio tendrá una vigencia de cuatro años, prorrogables, y establece compromisos compartidos entre la Dirección General de Salud Pública y el CONCYL para la formación, seguimiento y difusión de resultados.

Con esta renovación, la Junta de Castilla y León ha resaltado que reafirma su apuesta por una farmacovigilancia proactiva y colaborativa, que sitúa al farmacéutico comunitario en el centro de la estrategia de seguridad del paciente y mejora continua del uso de medicamentos.

El consejero de Sanidad, Alejandro Vázquez, ha señalado que desde la Junta se pone de manifiesto la importancia que tiene este convenio para controlar un aspecto fundamental siempre que se trabaja con fármacos como es el de la notificación de aspectos adversos, lo cual beneficia a todos los pacientes de la Comunidad.

Por su parte, la presidenta del Consejo Autonómico, María Engracia Pérez, ha agradecido la confianza de la Consejería de Sanidad, así como la implicación de las farmacias de la red desde su creación y destaca la relevancia de este acuerdo, que revalida el trabajo desarrollado durante estos años y sigue colocando a Castilla y León como referente en la farmacovigilancia.