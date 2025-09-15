La Junta insta al Gobierno a que defienda “la PAC que necesita Castilla y León”

Lunes, 15 Septiembre 2025 20:19

La consejera de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural ha transmitido al ministro de Agricultura y al resto de comunidades autónomas, en la reunión del Consejo Consultivo de Política Agrícola celebrado hoy, los principales puntos de la declaración institucional suscrita entre Gobierno autonómico y OPAS el pasado mes de mayo para defender al sector.

La consejera de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, María González Corral, ha instado hoy al Gobierno, en el transcurso de la reunión del Consejo Consultivo de Política Agrícola celebrado en la sede del Ministerio, “a que defienda la PAC que necesitan los agricultores y ganaderos de Castilla y León”.

González Corral, que ha mantenido que desde su departamento siempre han sido “firmes en la defensa de una PAC sólida”, ha transmitido tanto al ministro de Agricultura Pesca y Alimentación, Luis Planas, y a los consejeros autonómicos, los principales puntos de la declaración institucional suscrita con las OPAS, “a la que posteriormente se sumaron las cooperativas y que le hemos trasladado tanto al ministro como al Comisario Hansen”, ha apuntado.

Asimismo, la consejera ha incidido en que dicho documento "apuesta por una PAC con un presupuesto fuerte, que mantenga los dos pilares y que apueste por el relevo generacional y por los agricultores y ganaderos profesionales”.

Una propuesta de la Comisión que, una vez analizada y según ha manifestado González Corral, cuenta con “varios puntos en los que no estamos de acuerdo”.

Entre estos se encuentran la disminución del presupuesto; el establecimiento de un fondo único, “que hará que la PAC pierda su autonomía, dejando que sean los Estados miembros los que decidan hacia dónde van esos fondos disponibles”; o la degresividad en las ayudas que penaliza a las explotaciones de mayor tamaño.

“Necesitamos que el Consejo Europeo, lugar en el que votan los estados miembros, también apoye las características de la PAC de Castilla y León y del resto de las comunidades autónomas”, ha explicado María González Corral, quien ha anunciado que desde la Junta “vamos a seguir dando la batalla en defensa del campo”, y que, para ello, “vamos a aprovechar la representación que ostento durante este semestre de las comunidades en Bruselas”.

La consejera ha adelantado que el próximo lunes va a estar presente en la reunión de los ministros de Agricultura en la capital europea, en un viaje en el que también participarán las OPAS, “y donde vamos a mantener reuniones con representantes de la Comisión Europea y del Parlamento Europeo para defender y transmitir esa declaración institucional, que es nuestra hoja de ruta”.

Incendios

Finalmente, la consejera también ha aprovechado la celebración de esta reunión presencial con el ministro, para pedirle explicaciones de cómo van las distintas ayudas que el MAPA y el Gobierno Central van a articular a los agricultores y ganaderos afectados por los incendios, recordando lo que se ha puesto en marcha desde la Junta de Castilla y León.

“Hemos sido ágiles y eficaces y hemos trasladado subvenciones de 5.500 euros a más de 530 agricultores y ganaderos, número que se verá ampliado en el próximo Consejo de Gobierno, además de en el reparto de alimentos con casi 6 millones de kilogramos desde que hemos comenzado y por eso queremos saber qué va a hacer el MAPA para ayudarles”, ha concluido la consejera.