Los Reyes de España visitan las zonas afectadas por incendios en Castilla y León

Miércoles, 27 Agosto 2025 17:00

Don Felipe y Doña Letizia se han desplazado a Castilla y León, donde han estado en el Parque Natural Lago de Sanabria y Sierras Segundera y de Porto (Zamora) y en el Parque de Las Médulas (León), donde han conocido de primera mano los daños sufridos y las necesidades de los vecinos afectados, así como han mostrado su agradecimiento a todos los equipos que han contribuido a combatir el fuego y proteger a la población.

A su llegada a la Casa del Parque Natural del Lago de Sanabria, en la localidad zamorana de Galende, los Reyes han sido recibidos por el presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco; la ministra de Igualdad, Ana Redondo; y el alcalde de Galende, Miguel Ángel Martos.

A continuación, han visitado el Puesto de Mando Avanzado instalado allí para conocer la última hora y el estado de la situación de los incendios forestales hoy, además de saludar a algunos representantes de los equipos de extinción para agradecerles su labor.

En el Monasterio de San Martín de Castañeda, los Reyes de España han mantenido un encuentro con la corporación municipal de Galende, con las personas que fueron desalojadas del municipio el pasado 18 de agosto y que han regresado esta semana a sus casas, y con los representantes de los sectores ganadero, apicultor y de restauración de las pedanías afectadas por el incendio de Porto de Sanabria. Don Felipe y Doña Letizia han escuchado sus testimonios y se han solidarizado con los afectados.

Entre los testimonios que los monarcas han podido escuchar de afectados en la zona de Sanabria ha figurado el de la ganadera de Ribadelago Marta Fernández, quien previamente había escrito por correo electrónico a los reyes para informarles y pedirles ayuda ante el problema que le suponían los incendios.



Ha reclamado poder llevar a su ganado a una zona más limpia tras los incendios, ya que se ha quemado todo el pasto de la montaña sanabresa y «lo que peligra ahora mismo es el alimento y el poder arrancar con la explotación otra vez», ha declarado.

El alcalde de Porto de Sanabria, Francisco Blanco, al frente del municipio en el que hace trece días empezó la pesadilla de un incendio que ha arrasado ya más de 20.000 hectáreas en las provincias de Zamora y León, ha explicado que el fuego se dio por extinguido el primer día, pero como el rayo penetra interiormente, de madrugada se reactivó y las condiciones climáticas han hecho que aún esté activo.

Tras los encuentros, los Reyes se han dirigido a la Casa del Parque Natural del Lago de Sanabria, donde se han reunido con las autoridades, alcaldes y alcaldes pedáneos de las localidades de las zonas afectadas, para conocer de primera mano los daños sufridos, las necesidades de los vecinos, y sus planes de recuperación, en la que han estado presentes la consejera de Industria, Comercio y Empleo de la Junta de Castilla y León, el presidente de la Diputación de Zamora, los alcaldes de Trefacio, Porto, Escudero y Downey; alcaldes pedáneos de Vigo de Sanabria, San Martín de Castañeda, Ribadelago Viejo y Nuevo, Murias, Rábano de Sanabria y Barrio de Rábano.

Finalizada la reunión, Don Felipe y Doña Letizia se han trasladado desde Galende en Zamora hasta Carucedo en León.

En la provincia de León, han visitado el Mirador de Orellán, en el Parque de Las Médulas y la Casa del Parque de Las Médulas, en Carucedo.