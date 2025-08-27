IU se concentra ante las Cortes para pedir cese de consejero de Medio Ambietne

Miércoles, 27 Agosto 2025 18:50

Izquierda Unida de Castilla y León se concentrará el próximo viernes, frente a la sede de las Cortes regionales, para reclamar el cese inmediato del consejero de Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez-Quiñones, y del director general de Medio Natural, por la política "ciega" que considera la invresión como gasto y condena a la pérdida de vidas, puestos de trabajo y patrimonio natural.

"Nunca más. Porque hay vidas y patrimonios irremplazables y porque la Junta jamás podrá compensar, si llega a hacerlo, lo que se ha perdido estos días por una negligencia criminal", ha censuraoo Izquierda Unida.

En las dos semanas pasadas la ciudadanía de Castilla y León ha visto cómo ardían miles de hectáreas del paisaje y entorno natural de la Comunidad y como pueblos pueblos y vidas han sido arrasadas por completo.

"Hemos sido testigos de una dolorosa pérdida de biodiversidad. Hemos visto arder nuestros parques naturales, un patrimonio universal como Las Médulas, y hemos tenido la triste labor de enterrar a cuatro personas que han dado su vida intentando frenar unos incendios desbocados a los que se enfrentaban sin medios suficientes", ha censurado en un comunicado.

Puede que muchos incendios sean inevitables, pero, desde luego, no son imprevisibles, según ha reiterado IU.

"Menos aún cuando esta comunidad ya tuvo la experiencia de ver arder la Sierra de la Culebra y comarcas enteras de Zamora hace tan sólo tres años. Tampoco son imprevisibles cuando las olas de calor estaban anunciadas y cuando los informes técnicos reclamaban acciones urgentes desde hace años. La ola de incendios de este mes ha puesto de manifiesto algo que ya se sabía: la Junta de Castilla y León carece de una política medioambiental y de prevención. Son las consecuencias del negacionismo del cambio climático. El fuego ha destapado la ausencia de medios de extinción propios, la precaria situación del operativo de prevención y extinción, la inexistencia de planes específicos para las comarcas y para las Médulas, y la ausencia de previsiones logísticas tan básicas como las de prever dónde pueden dormir las cuadrillas y cómo darles de comer durante jornadas agotadoras.", ha censurado.

Para IU, ha quedado en evidencia que los planes del Suárez-Quiñones pasaban por la confianza en que la UME y la ayuda exterior paliaría todos los recursos que él ha negado a la Comunidad en una política de privatización, inacción y enajenación de responsabilidad que ha resultado criminal.

"Para la Junta de Castilla y León y para el Sr. Suárez-Quiñones, el territorio de esta Comunidad sólo cuenta como terreno de explotación económica y no como el entorno en el que vivimos y desarrollamos nuestras vidas. El gobierno de la Junta se ha opuesto durante años a aprobar una ley de prevención, a dignificar y asegurar una plantilla estable que gestione nuestros montes y a dotarnos de medios propios adecuados a la dimensión de la comunidad y, en definitiva, a cumplir con su deber de velar por las vidas y el patrimonio de toda la ciudadanía de Castilla y León. Ha dejado a nuestros pueblos abandonados a su suerte", ha censurado.

La concentración convocada por IU ha sido secundada por AccióN CyL, Alianza Verde, Cavecal-Confederación de Asociaciones de Vecinos de Castilla y León, CGT, CNT, Colectivo Indignados, Ecologistas en Acción, Encuentro Castellano Espliego, Movimiento Sumar, PCE, Plataforma Solidaria con Palestina de Valladolid, Podemos, STACyL, STECyL, UJCE, Valladolid Toma la Palabra y verdes Equo