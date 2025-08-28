IU presentará mociones con seis demandas para mejorar gestión en incendios forestales

Portavoces de Izquierda Unida presentarán, en todos los Ayuntamientos donde tienen representación, mociones en apoyo a las zonas afectadas por los incendios. La coalición de izquierdas ha señalado seis demandas para mejorar la gestión en la lucha contra los incendios forestales.

En ellas exigen a la Junta una política clara en la lucha contra los incendios forestales, un operativo de prevención y extinción de incendios totalmente público y la aprobación, con el Gobierno de España, de un Plan de Resiliencia y Recuperación.

La organización exige, además, la dimisión director general de Patrimonio Natural y política forestal, José Ángel Arranz, y la del consejero de Medio Ambiente, Juan Carlos Suarez-Quiñones.

“Los incendios no son una catástrofe natural inevitable, son la consecuencia directa del abandono institucional y de una gestión forestal irresponsable por parte de la Junta de Castilla y León”, explica Izquierda Unida en su moción.

De acuerdo con la organización, la red de 35 empresas privadas contratada por la Junta de Castilla y León para la prevención y extinción de los incendios “vive del dinero público y precariza el trabajo de las y los bomberos forestales”.

Izquierda Unida ha denunciado que la mala gestión de la Junta de Castilla y León en la prevención de la oleada de incendios que ha recorrido la comunidad este verano ha hecho perder una gran cantidad de fondos públicos.

La organización ha señalado que la extinción del fuego cuesta de media unos 20.000 euros, por lo que la Junta podría haber invertido un total de aproximadamente tres millones de euros en la extinción de incendios.

“Si hubiera habido una adecuada prevención durante el resto del año el ahorro económico para las administraciones públicas podría haber sido inmenso y esos recursos podrían invertirse en la mejora de los servicios públicos como sanidad, educación y servicios sociales”, ha apuntado IU.

Seis demandas

La moción finaliza con seis demandas por parte de Izquierda Unida.

La organización exige a la Junta una “política clara en la lucha contra los incendios forestales, aumentando los recursos públicos dedicados al mantenimiento y conservación de nuestras áreas forestales”.

Para ello instan a la Junta a cambiar su gestión forestal para orientarla hacia la prevención y a realizar un Plan de autoprotección para las localidades de comarcas forestales. Instan a que el operativo de prevención y extinción de incendios sea totalmente público y funcione todo el año “y a que se negocie en las Cortes de Castilla y León una Ley de Bomberos y Bomberas forestales para nuestra Comunidad”.

IU pide además al Gobierno de España y a la Junta que aprueben un Plan de Resilencia y Recuperación para Castilla y León, “dedicando los esfuerzos económicos y de medios necesarios para compensar a las vecinas y vecinos afectados por los incendios y recuperar las zonas calcinadas”.

La organización exige, por último, la dimisión de quienes señala como responsables: el director general de Patrimonio Natural y política forestal, José Ángel Arranz, y el consejero de Medio Ambiente, Juan Carlos Suarez-Quiñones.

“El despoblamiento rural, el abandono de la ganadería extensiva y la pérdida de los paisajes en mosaico tradicionales han incrementado la vulnerabilidad de nuestros montes”, afirma Izquierda Unida en la moción que se presentará en los plenos de los Ayuntamientos de la comunidad.

“Sin una política activa de dinamización rural y de recuperación de prácticas sostenibles, sin unas adecuadas políticas de prevención de incendios a lo largo de todo el año”, continúa IU, “los incendios seguirán encontrando el terreno abonado para expandirse”.