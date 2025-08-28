Soria ¡Ya! pide convocar elecciones autonómicas ya, tras mala gestión de incendios

Jueves, 28 Agosto 2025 12:01

Soria ¡Ya! ha reclamado la convocatoria de elecciones autonómicas ya, sin esperar a marzo de 2026, tras la mala gestión en los incendios forestales en la Comunidad, donde se han calcinado 400.000 hectáreas en los últimos años.

Vanessa García Macarrón, procuradora de Soria ¡Ya!, ha comparecido en rueda de prensa en la víspera del pleno extraordinario para dejar clara su posición sobre gestión de Mañueco en incendios forestales.

Tras recordar a víctimas mortales y agradecer a profesionales, voluntarios y vecinos en la extinción de incendios y la ayuda de otras comunidades y países, ha animado a unirse a manifestación que se celebrará este viernes en Soria por parte de los bomberos forestales.

Ha señalado que han faltado líderes en la gestión del operativo para frenar los incendios forestales.

Por ello ha pedido la dimisión de Mañueco, Suárez-Quiñones y Arranz, y ha pedido convocar ya elecciones autonómicas.

Además ha recordado los problemas estructurales que sufre el medio rural y cuyas soluciones han desaparecido de agenda política.

Mala gestión de medios y recortes ponen en peligro a los montes y pueblos.

El 10 de agosto la Junta no reaccionó de forma adecuada, a su juicio.

Soria ¡Ya! ha denunciado la precariedad que sufren los miembros del operativo antiincendios, ante la negativa de PP y Vox para mejorar el mismo.

Dos mil millones de euros es el coste de extinción de incendios frente a los 74 millones destinados por la Junta a la prevención.

García ha avanzado que mañana viernes en el pleno extraordinario de las Cortes regionales exigirán un giro en la gestión de la lucha contra los incendios forestales.